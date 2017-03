Imagen: Getty

Sabíamos que Facebook crecía a ritmo constante, pero no imaginábamos que ya hubiera más hombres de 18 años registrados en la red social que viviendo en el planeta Tierra. Es uno de los curiosos resultados del estudio demográfico de Facebook que ha elaborado la agencia We Are Social.

En enero de 2017, Facebook tenía 1871 millones de usuarios activos al mes. Un 87% accedía a la red social a través de un dispositivo móvil. Un 55% usaba la plataforma a diario. Un 44% decía ser mujer y un 56%, hombre.



Hasta ahí, bien. Lo interesante ocurre cuando haces un desglose de perfiles por edades: un número desproporcionado de usuarios afirma tener 18 años de edad. Según los datos, el 110% de la audiencia masculina de 18 años está usando Facebook cada mes. Una de dos: o hay más adolescentes de 18 años usando Facebook que varones de 18 años en la Tierra... o al menos uno de cada 11 de los 57 millones de perfiles de Facebook que afirman ser hombres de 18 años de edad se registró con una fecha de nacimiento falsa.

También hay un pico importante entre mujeres que dicen tener 18, y otros picos parecidos entre usuarios que afirman tener 21 años. Todo apunta a que son menores que se ponen años de más para llegar a la edad legal de su país (o mayores que quieren parecer más jóvenes de lo que realmente son).

O perfiles falsos.

Asimismo, hay picos de usuarios en las edades que acaban en seis: 26, 36, 46, y 56. Esto también tiene una explicación lógica: el estudio se basa en datos que fueron recogidos en diciembre de 2016, por lo que esos usuarios se registraron con un año de nacimiento redondo: 1960, -70, -80, -90...

Me parece bien tener reparos a la hora de revelar tu edad en Internet, pero puestos a mentir ¡esfuérzate un poco! [The Next Web vía mixx.io]