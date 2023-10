Ahsoka El final es que los personajes sugieren que Sabine y Ahsoka posiblemente podrían volverse hacia el Lado Oscuro. Huyang explica que ese potencial es el motivo por el que Ahsoka se fue. Sabine en primer lugar, y Thrawn dice que Ahsoka puede compartir eso con su maestro, Anakin Skywalker. Ambos son aparentemente una línea desechable. pero si estas historias continúan, tienes que imaginar que son pensamientos que podrían explorarse. Personalmente, no veo eso. en cualquiera de sus personajes pero todo es posible. finale is that characters suggest both Sabine and Ahsoka could possibly turn to the Dark Side. Huyang explains that potential is why Ahsoka left Sabine in the first place, and Thrawn says Ahsoka may share that in common with her master, Anakin Skywalker. Both are seemingly throwaway line but if these stories do continue, you have to imagine these are thoughts that could be explored. Personally, I don’t see that in either of their characters but anything is possible.

