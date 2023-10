Amazon se prepara para desafiar a Starlink de SpaceX con el lanzamiento inaugural de un satélite

La rivalidad Bezos-Musk se intensifica esta semana mientras Amazon se prepara para el lanzamiento de dos satélites de Internet de demostración. Esto marca el comienzo de la La megaconstelación de 3.236 satélites del multimillonario Amazon que algún día podría competir con el servicio espacial líder de Musk, siendo “un día” el operativo frase.



La iniciativa espacial de Amazon, el Proyecto Kuiper, está programada para lanzar sus dos primeros satélites, KuiperSat-1 y KuiperSat-2, el viernes 6 de octubre. El evento programado tendrá lugar en la Estación de Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida con los satélites de demostración a bordo de la United Launch Alliance (ULA) Cohete Atlas V. La ventana de lanzamiento para la misión se abre a las 2:00 pm ET bajo un pronóstico de clima favorable del 80%, según un declaración ULA por correo electrónico.

La próxima misión, denominada Protoflight, es crucial ya que significa la entrada de Amazon en el mercado de banda ancha por satélite, un espacio ocupado principalmente por SpaceX. Starlink y OneWeb, con sede en Londres. Según estadísticas Mantenido por Jonathan McDowell de Harvard-Smithsonian, SpaceX cuenta actualmente con 4.812 satélites Starlink en funcionamiento, y OneWeb opera 632 satélites en órbita. Mientras que Starlink se centra en servicios al consumidor directo, OneWeb atiende principalmente a proveedores de servicios de Internet.

El modelo de servicio híbrido de Kuiper

El Proyecto Kuiper de Amazon, que inició su fase de investigación y desarrollo en 2018, está preparado para ser un poco como ambos; los planes de la compañía para proporcionar ambos terminales de cliente pequeños y un red de comunicaciones terrestres. Vodafone y su sucursal africana, Vodacom, han asociado con Amazon para utilizar el Proyecto Kuiper para ampliar sus redes 4G/5G. Esta nueva colaboración, anunciada en septiembre, refleja Acuerdo de 2021 de Amazon con Verizon para mejorar los servicios de telecomunicaciones en los Estados Unidos.

Y, de manera similar a las afirmaciones hechas por SpaceX y OneWeb, los satélites Kuiper prometen “cerrar la brecha digital proporcionando banda ancha rápida y asequible a comunidades desatendidos o desatendidos por tecnologías de comunicación tradicionales», según Amazon.

La oportunidad de probar finalmente Kuiper en el espacio

en un comunicado de prensa, Rajeev Badyal, vicepresidente de tecnología del Proyecto Kuiper, declaró: “Hemos realizado pruebas exhaustivas aquí en nuestro laboratorio y tenemos un alto grado de confianza en el diseño de nuestro satélite, pero no hay sustituto para las pruebas en órbita”, dijo, y agregó que “vamos a aprenderé muchísimo sin importar cómo se desarrolle la misión”.

El plan es que Atlas V despliegue los dos satélites a una altitud de 500 kilómetros (311 millas). Los equipos de Amazon estarán en En espera, a la espera del primer contacto con los satélites, asegurando que sus paneles solares se desplieguen para obtener energía y monitoreando la electrónica a bordo en el desafiante entorno de espacio. La misión de demostración tiene como objetivo validar todo el sistema del Proyecto Kuiper; los ingenieros planean probar los componentes terrestres para garantizar una comunicación ininterrumpida entre los satélites, Estaciones terrestres, el sistema Kuiper y AWS.

“A medida que avance la misión, probaremos la red de extremo a extremo, enviando datos de un lado a otro entre Internet, nuestro terreno puertas de enlace, los satélites y las terminales de nuestros clientes”, escribe Amazon.

Al finalizar la misión, Amazon planea desorbitar de forma segura ambos satélites, permitiéndoles quemarse en la atmósfera de la Tierra. De hecho, Amazon reclamos Ha diseñado meticulosamente sus satélites teniendo en cuenta la seguridad espacial, con disposiciones para evitar colisiones en órbita con otros objetos o satélites en Órbita terrestre baja. En cuanto a la influencia final de la constelación en la astronomía, sigue siendo una pregunta abierta. El reloj está corriendoLa empresa está operando bajo un cronograma ajustado, con una licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estipulando el despliegue de la mitad de su constelación de satélites antes de julio de 2026. A pesar de los retos iniciales, incluido un

cambiar del cohete RS1 de ABL Space Systems a ULA

Debido a retrasos en el desarrollo, Amazon afirma estar en el camino correcto. La compañía anticipa atender a sus primeros clientes del Proyecto Kuiper para fines de 2024. , aunque el despliegue completo de satélites podría extenderse hasta 2029. La compañía ha asegurado 77 lanzamientos de carga pesada con proveedores de lanzamientos comerciales, incluidos Arianespace, ULA y Blue Origin de Bezos (técnicamente, el Proyecto Kuiper y Blue Origin son entidades separadas, pero las colaboraciones potenciales entre los dos son probable (para bien o peor). El enfrentamiento espacial entre Bezos y Musk se está calentando con los últimos movimientos de Amazon, pero necesitamos ser reales. Incluso con las ambiciones cosmológicas de Bezos, SpaceX de Musk sigue muy por delante. Y hay otros jugadores (por ejemplo, Viasat y HughesNet) en la mezcla para usar el espacio como un lugar para transmitir Internet de banda ancha. Por ahora, parece que Bezos todavía está tratando de ponerse al día en la carrera espacial, pero hay que empezar por alguna parte.Para más vuelos espaciales en tu vida, síguenos en X (anteriormente Twitter) y marque la página dedicada de Gizmodo Página de vuelos espaciales

