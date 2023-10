Chucky Temporada 3 se deleita en rociar gore por toda la Casa Blanca

chukyha vuelto, y si has pillado alguno de los tercera temporada En marketing, has visto que ha aprovechado potentes ansiedades nacionales de la vida real al infiltrarse en la Casa Blanca. Pero, ¿cuál es su motivación? Sin estropeando algo, no todo es lo que podrías pensar en la primera mitad de chukyLa nueva temporada.

chuky segunda temporada Envuelto a finales del año pasado con lo que no era sorprendente, pero, naturalmente, ridículamente hilarante—revelar que Chucky (con la voz de Brad Dourif), siempre resiliente, había no sido una víctima de su propio matanza navideña. Eso dejó la puerta abierta para una tercera temporada de Don ManciniEs una serie cursi y sangrienta basada en su juego de niños películas. Cuando regresamos, no solo aprendemos lo que sucedió inmediatamente después del final, sino que también avanzamos unos meses para mira lo que el muñeco asesino y sus enemigos: los adolescentes Devon (Björgvin Arnarson), Jake (Zackary Arthur) y Lexy (Alyvia Alyn Lind), todos Quedó huérfano tras perder a sus padres por motivos relacionados con Chucky, así como a su vengativa ex Tiffany Valentine, todavía en el cuerpo del Hollywood deshonrado. la estrella Jennifer Tilly (Jennifer Tilly)—están haciendo.

La historia de Chucky es la más interesante de la tercera temporada, no sólo porque se ha introducido en la Primera Familia, lo que le da chuky un entorno completamente nuevo para explorar, pero también su misterio subyacente, impulsado por preguntas candentes como “¿cómo llegó allí?” y “¿Qué diablos está haciendo?” chukyMientras tanto, su villano carcajeante siempre ha tenido algún tipo de plan en marcha (recordemos su desafortunado plan para desatar un ejército de poseídos). ¿Muñecos Good Guy?), y la tercera temporada no es diferente. Una vez más, no arruinaremos la revelación aquí, pero hay que darle crédito. , chucky te llena al final de su atracón de cuatro episodios... y no es en absoluto lo que podrías esperar.

Además, no es lo que esperarías: chukyLa versión del presidente estadounidense, James Collins, interpretada por Devon Sawa; a estas alturas, es una franquicia en broma que Sawa devuelve cada temporada como un personaje diferente. Sería fácil para chuky inclinarse hacia la sátira convirtiéndolo en una especie de clon de Trump, pero Collins es promocionado como el primer presidente independiente de la nación, elegido el una campaña de transparencia total y libre de cualquier obligación hacia ningún partido político. También es un padre comprensivo con sus hijos Henry (Callum Vinson ), que tiene ocho años y teme a los fantasmas de la Casa Blanca, y Grant (Jackson Kelly), un adolescente obsesionado con TikTok en el lado nerd del emo. . Hace bong rip en privado con la Primera Dama, Charlotte (Lara Jean Chorostecki, tomando una página de Sawa al regresar al mostrar como un nuevo personaje), y aunque su matrimonio y su vida no son perfectos, nos enteramos de que había un tercer hijo, José, que murió de una enfermedad un año antes; son una unidad sorprendentemente sólida.

Por supuesto, una vez que vemos a Henry acunando a Chucky, quien se desliza hacia el favor del niño usando su alegre voz de buen chico y llamándose a sí mismo “Joseph”: sabemos que la fatalidad está en marcha, que es exactamente la reacción que Devon, Jake y Lexy tienen cuando ven a Chucky y su nueva y famosa familia en la televisión. Unidos por el trauma que todos han compartido, los niños están de regreso en Hackensack, viviendo con una maestra genial. La señorita Fairchild (Annie Briggs), que apoya adorablemente el romance de Devon y Jake. También es uno de los pocos adultos en este reino que entiende Ese Chucky, un muñeco de juguete, es en realidad un monstruo asesino que necesita ser destruido.

Mientras los niños conspiran contra Chucky (las redes sociales, un gran tema esta temporada, ayudan a allanar el camino hacia Washington, DC), tenemos un paralelo Historia que sigue la caída de Tiffany Valentine después de los eventos de la segunda temporada. Nadie lo ha pasado mejor interpretando a ningún personaje que Jennifer Tilly. como Tiffany en el cuerpo vampírico de “Jennifer Tilly”, primero en juicio por asesinato y luego protagonizando su propia aventura de mujeres en prisión . Al igual que la segunda temporada, las escenas de Tilly están en gran medida separadas de la trama principal, con la promesa subyacente de que eventualmente todas las historias se entrelazarán. Eso incluye la saga de Caroline (Carina Battrick), la hermana menor de Lexy, que pasó de ser una niña espeluznante a ser una completa aprendiz de Chucky. en un arco que seguramente será explorado más en la última mitad de la temporada.

La primera parte de la tercera temporada termina en el punto ideal, habiendo respondido algunas preguntas importantes y avanzando la historia varios pasos. Lo tiene todo. el chucky piedras de toque que los fanáticos requieren (asesinatos espantosamente espantosos, chistes mal hablados) y al mismo tiempo logran el delicado equilibrio de hacer que apoyes a sus héroes y al mismo tiempo esperes que sus Un antagonista del tamaño de una pinta encuentra una manera de seguir acumulando cadáveres. Además, en esta temporada Chucky representa una amenaza para la seguridad nacional. De una manera que no podría parecer más apropiada en medio del frenesí electoral que se avecina: el personaje de Gil Bellows es absolutamente basado en la figura de Watergate G. Gordon Liddy, y aún mejor, crea un gran episodio de Halloween para su suspenso mientras nos muestra un Lado de Chucky que nunca hemos visto antes.

Los primeros cuatro episodios de chucky La tercera temporada se estrenará el 4 de octubre a las 9:00 p. m. en EE. UU. y Syfy; los episodios se transmitirán al día siguiente en Peacock. El resto de la tercera temporada llega en 2024.



