La aventura de redes sociales de Elon Musk se está volviendo cada vez más curiosa. Después de algunos cambios extraños en la infraestructura (como cambiar la marca del nombre icónico y las imágenes de todo el sitio), Musk ahora ha tomado la decisión de quitar los enlaces de sus titulares cuando se comparten en la plataforma.

El envoltorio informes que el cambio es oficial después de Musk nos advirtió sobre decapitando noticias en agosto , revelando que la decisión surgió de él y fue un intento de mejorar el sitio web estética. Anteriormente, los enlaces compartidos a la plataforma contaban con un titular, una breve sinopsis de la historia y una imagen destacada. Ahora, los enlaces compartidos a la plataforma no tendrá ningún título identificador y en lugar sólo tendrá su imagen presentada . Si los usuarios quieren un título en una publicación, tendrán que escribirla manualmente ellos mismos. El medio dice que el cambio solo se ha implementado en dispositivos móviles usuarios hasta el momento. Twitter no respondió de inmediato a la solicitud de Gizmodo de comentar sobre la decisión. La noticia de este cambio estético llega como Reuters informes que los ingresos publicitarios en X han estado cayendo (como era de esperar) cada mes. El medio dice que los ingresos publicitarios en EE. UU. han disminuido en al menos un 55% año tras año cada mes desde que Musk se hizo cargo de la plataforma en octubre pasado, citando datos de una fuente de terceros. La caída más dramática ocurrió en diciembre de 2022, durante el cual los ingresos de los anunciantes cayeron un 78 % en comparación con diciembre de 2021. En agosto, lo que supuestamente fue Según los datos más recientes disponibles, los ingresos cayeron un 60% año tras año. Los problemas publicitarios de las plataformas probablemente se deben todos a los descabellados intentos de Musk de defender la libertad de expresión en la plataforma, lo que probablemente

asustar a las grandes empresas para que no se muestren junto a la propaganda de extrema derecha

. Musk aparentemente ha tenido una venganza contra los editores de noticias desde que asumió oficialmente el control de la plataforma el otoño pasado. En septiembre, se supo que Twitter/X estaba limitando el tráfico al New York Times. La interacción en tweets que vinculan a historias del New York Times se desplomó en julio y continuó bajando en agosto en comparación a tweets que se vinculaban a competidores como Wall Street Journal y Washington Post. Además, Musk quería etiquetar medios de comunicación en la plataforma, otorgar a NPR una insignia de “medios de comunicación afiliados al estado” eso desencadenó el éxodo del medio de la plataforma antes de el finalmente abandonó la idea por completo a peticiones del biógrafo Walter Isaacson. to be associated with hate speech and far-right propaganda. The idea that clicking on an image will now take you to some unknown website is sure to make X/Twitter an even bigger target for hackers and scammers, a quality that could drive even more advertisers away.

