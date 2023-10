Neil Gaiman realmente sólo quiere escribir

Neil Gaiman contó t el veces que si bien le encantaba estar activo en el set de Buenos augurios, escribiendo un nuevo libro para niños ha estado en marcado contraste con las muchas restricciones de estar en el set: “Me he dado cuenta “Me dice cuánto no me gusta el showrunning. Me encanta inventar cosas. Me encanta escribirlas”.



Mientras “espera con ansias” la próxima temporada de El hombre de arena, y espera poder “escribir y hacer” Buenos augurios [s temporada] tres ”, dijo que él esperando aún más a reducir sus responsabilidades y “volver a ser un tipo que escribe libros, poemas, y cosas”.

Advertisement

“Amo a la gente. Me encanta estar en el set y me encanta el casting y el guión”, dijo Gaiman en el artículo. No me encantan los recursos humanos. No me encantan los presupuestos. No me encanta tratar con un nuevo grupo de ejecutivos que tienen sus propios cuestiones sobre cosas. No amo ese lugar donde el arte y el comercio se encuentran y chocan .

Advertisement

Sinceramente, lo mismo. Actualmente no se han anunciado nuevos libros de Gaiman. Un nuevo poema en beneficio de UNICEF, Lo que necesitas para estar caliente, está disponible para preordenar.

Advertisement

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.