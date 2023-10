Dos películas, ambas sobre el apocalipsis, ambas comedias, ambas llegando a los cines en el verano de 2013. Mirando hacia atrás ahora, Edgar Wright El fin del mundo y Seth Rogen/Evan Goldberg Este es el fin No podría ser más diferente. Pero antes del lanzamiento, al menos una persona No estaba tan seguro y la historia de lo que pasó después es maravillosa.

Esta semana en el New Beverly Cinema de Los Ángeles, CA, el teatro (propiedad de Quentin Tarantino) presentó una función doble de las dos películas, celebrando sus respectivos décimos aniversarios. Disponible para la ocasión Fue el propio Wright quien, entre películas, hizo una sesión de preguntas y respuestas dirigida por sus amigos y compañeros cineastas, Phil Lord y Chris Miller. (Nota: io9 estaba asistiendo a la proyección por diversión y no pensó en grabarla así que aunque no tenemos citas específicas, estamos parafraseando lo que dijo Wright.)

Advertisement

Dado que su película estaba en el cartel doble con Rogen y Goldberg, Wright contó la historia de cómo, durante la preproducción, escuchó que la pareja estaba trabajando en una película llamada Apocalipsis. Preocupado de que los dos pudieran ser similares, lo investigó, pero después de darse cuenta de que el de ellos era sobre el Rapto y el de él era sobre un invasión de robots, deje ese pensamiento a un lado. Más tarde, sin embargo, notó que Apocalipsis cambió su título a “El fin del mundo, y con esa película saliendo antes El fin del mundo, se puso en contacto con Rogen para hablar con él al respecto.

Advertisement

Wright le explicó la situación a Rogen, quien le reveló que quería titular la película “Apocalipsis”, pero que Tom Rothman, que dirigía Fox En ese momento, tenía los derechos del título y no lo renunciaría. Así que Rogen y Wright enviaron un correo electrónico al director del estudio a Pregúntele si sería tan amable de permitirle a Sony, que estaba estrenando la película de Rogen, usar el título. (Wright no pudo No cambiará su título porque El fin del mundo es una ubicación en la película.)

Advertisement

Rothman respondió elogiando a los cineastas, pero dijo que si bien haría casi cualquier cosa por ellos, no podía hacer esto. La razón Wright descubrió años más tarde que el estudio estaba en desarrollo de lo que eventualmente se llamaría X-Men: Apocalipsis.

Sin embargo, todo terminó funcionando. Sony, junto con Rogen y Goldberg, cambiaron el título de “El fin del mundo” a Este es el fin, y el resto es historia: Este es el fin cuenta un meta cuento hilarante sobre el rapto, mientras El fin del mundo agrega un signo de exclamación de ciencia ficción a la trilogía Cornetto de Wright. Y por diferentes que sean, constituyen una doble característica espectacular.

Advertisement

Este es el fin es actualmente transmitiendo en Netflix y El fin del mundo está disponible para alquilar o comprar digitalmente prácticamente en cualquier lugar. (También tocarán una noche más, el miércoles 18 de octubre, si te encuentras en Los Ángeles. Las entradas están agotadas pero siempre hay una línea de espera.)

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement