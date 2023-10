Las gotas de agua a base de granada para perros pueden ayudar a prevenir la gingivitis canina

Una dosis de granada en el recipiente de agua de su perro podría simplemente ayudar a mantener sus dientes y encías saludables, sugiere una nueva investigación. Un estudio encontró que los perros que recibieron un aditivo de agua de venta libre elaborado con extracto de granada experimentaron menos placa y sarro en sus dientes durante un un mes. El producto podría usarse en combinación con el cepillado de dientes regular y limpiezas dentales para prevenir la gingivitis en perros, dicen los científicos .

No hay escasez de productos en el mercado que afirmen mejorar o mantener la salud dental en perros, incluidos los aditivos para el agua. Estos productos a menudo contienen ingredientes como la granada que se han encontrado en experimentos de laboratorio para limitar el crecimiento de las bacterias que causan la placa o para ayudar a mantener una buena mezcla de bacterias en la boca. Pero según los autores de este nuevo estudio, muy pocos de estos productos han sido probados alguna vez. en ensayos controlados, el tipo de investigación que se utiliza para demostrar que posibles medicamentos y vacunas pueden funcionar en humanos.

En el estudio participaron 40 perros con gingivitis leve a moderada, todos los cuales habían recibido recientemente una limpieza dental profesional. La mitad de los perros fueron aleatorizados para recibir el producto, llamado Veterinario Aquadent FR3SH —todos los días durante un mes, mientras que el resto no recibió nada. A los perros se les dio la misma dieta y a los dueños se les dijo que no cepillarle los dientes a sus perros o utilizar cualquier otro producto dental. Después de 30 días, los perros fueron examinados por veterinarios, quienes no saber qué perros recibieron el producto. En general, los perros tratados con Aquadent tuvieron significativamente menos acumulación de placa y sarro en promedio que el grupo de control. También experimentaron una reducción sustancial en gingivitis potencial, y ninguno de los perros mostró sangrado de encías (un signo común de inflamación) al final del estudio. los hallazgos fueron publicado

este mes en la revista Frontiers in Veterinary Science.Aquadent es producido por Virbac, con sede en Francia, una de las compañías farmacéuticas veterinarias más grandes del mundo. Y cabe señalar que este El estudio fue financiado por la empresa (investigación financiada por la industria tiende

proporciona resultados más optimistas que la investigación independiente). Pero los autores dicen que es la primera vez evidencia clara que muestra que este producto realmente puede mejorar la salud dental en perros. Compre Vet Aquadent FR3SH en AmazonasSegún la autora del estudio, Céline Nicolas, científica veterinaria de Virbac, Aquadent no debería considerarse un tratamiento para la enfermedad de las encías. Más bien, debería ser una de las varias formas utilizadas en combinación para que los propietarios intenten mantener los dientes de sus perros en buena forma.

“Dado que la enfermedad periodontal comienza con la acumulación de placa en los dientes debajo de la encía, controlar su acumulación en los dientes es una manera de ayudar. prevenir esta enfermedad. Además de los controles regulares con un veterinario, brindar atención bucodental en casa debe ser parte de la rutina diaria. rutina”, le dijo Nicolas a Gizmodo en un correo electrónico. “La higiene bucal diaria puede incluir el cepillado de dientes (considerado el mejor pero no tan fácil de realizar), masticables dentales o aditivos para el agua con eficacia comprobada”.Es posible que productos similares también puedan funcionar con gatos, aunque Nicolas dice que esto aún está por demostrar. Y aunque el equipo ha sus teorías, todavía no está completamente claro cómo la granada y otros ingredientes podrían mantener alejadas a las bacterias malas de la boca. Se deben realizar más investigaciones para investigue estas preguntas importantes, dice ella.El grupo ahora planea estudiar si Aquadent y otros regímenes dentales pueden ayudar a reducir la placa y el sarro y mejorar la salud de las encías en los perros. cuyos dientes no han sido limpiados de placa previamente.

According to study author Céline Nicolas, a veterinary scientist with Virbac, Aquadent shouldn’t be seen as a treatment for gum disease. Rather, it should be one of several ways used in combination that owners try to keep their dogs’ teeth in good shape.

“Since periodontal disease starts with the accumulation of plaque on teeth under the gum, controlling its accumulation on teeth is a way to help prevent this disease. On top of regular check-ups with a veterinarian, providing oral dental care at home should be part of the daily routine,” Nicolas told Gizmodo in an email. “Daily oral hygiene can include tooth brushing (considered the best but not so easily performed), dental chews, or water additives with proven efficacy.”

It’s possible that similar products could also work with cats, though Nicolas says that this remains to be proven. And while the team has their theories, it’s still not completely clear how pomegranate and other ingredients could keep bad mouth bacteria away. More research should be done to investigate these important questions, she says.

The group is now planning to study whether Aquadent and other dental regimens can help reduce plaque and tartar and improve gum health in dogs whose teeth haven’t been cleaned of plaque beforehand.

