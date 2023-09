En febrero, io9 compartió un extracto de Ese mismo metal, la primera novela de fantasía de Brittany N. Williams, quien se basó en su experiencia como actriz de formación clásica para tejer su shakesperiano cuento. Las cosas son aún más peligrosas para su heroína metalúrgica excepcionalmente talentosa en la secuela, como muestra este exclusivo vistazo a Santo-Seductor de Oro will reveal.



Aquí hay un resumen de Santo-Seductor de Oro:

Hay peligro en la corte de James I. La metalúrgica mágica Joan Sands debe volver a forjar el pacto entre la humanidad y los Fae para detener la Se avecina una guerra. Mientras la violencia estalla en Londres y el asesino maestro de espías Robert Cecil se acerca, la reina Fae Titanea obliga a Joan a unirse a la corte real mientras mantiene prisionero a su padrino en la infame Torre de Londres. Ahora Joan tendrá que sobrevivir a maquinaciones mortales tanto mágicas como mortal mientras equilibra la atracción magnética de sus dos amores, Rose y Nick, antes de que el mundo tal como ella lo conoce sea destruido para siempre.

“Es increíblemente difícil escribir una segunda novela porque lo que está en juego aumenta cuando se trata de una secuela”, explicó el autor Williams en una declaración proporcionada. a io9. “Tienes un equipo de lectores a quienes amas y quieres superar sus expectativas. Ahora soy un escritor más fuerte que cuando trabajé en Ese mismo metal así que enfrentar ese desafío ha sido más divertido que desalentador. Las luchas de Joan son peores en este libro, así que creo que ella no estaría de acuerdo. Veremos en este extracto que ella no ha terminado de luchar por su vida y que las tácticas que usó para sobrevivir a Auberon no necesariamente ayudarán Ella está aquí. Noticias emocionantes para los lectores, tiempos terribles para Joan”.

Williams continuó. “Trabajar en este libro fue toda una aventura. Pasé casi todo mi tiempo de trabajo inmerso en Shakespeare. jugando Hotspur en Enrique IV, Parte 1 mientras escribía el primer borrador, luego estaba editando como dirigía El sueño de una noche de verano luego actuando como Olivia en duodécima noche. Fue alucinante y abrumador estar rodeado por la bardo desde tantos ángulos, pero también fue el momento perfecto. escena que fue totalmente inspirada y escrita durante mi ensayo. Me pregunto si los lectores se darán cuenta”.

Echa un vistazo a la portada completa: el diseño del libro es de Chelsea Hunter, seguida de un emocionante extracto (dos palabras: ¡lucha de duendes!) de Santo-Seductor de Oro.

Capítulo 9: Ahogar su arte



El padre de Joan finalmente se unió a ellos en la sala de estar, la sombra de la culpa que lo rodeaba era algo palpable. Ella había visto a James abrazar su mano mientras miraban juntos una página.

Odiaba que su padre se culpara a sí mismo cuando ella había sido la razón por la que Robert Cecil había invadido su casa dos veces. Podía devolver los insultos y amenazas que le había lanzado a su familia, pero dudaba que siquiera una de las damas de la reina pudiera ejercer tal poder. .

Su madre revoloteó entre todos y notó quién en su lista también era hijo de Elegua.

Hizo una pausa, arrugando con las manos el papel que sostenía. “Deberíamos haber compartido esto con todos en noviembre”, dijo abruptamente.

“Madre”. Joan tocó las muñecas de su madre. “Pensamos que no era necesario porque la amenaza había desaparecido. Pero podemos decírselo. ahora.”

Su madre asintió y aflojó los puños. Su expresión permaneció tensa, pero Joan aceptó su pequeña victoria.

A pesar de las oscuras nubes de miedo y vergüenza que se cernían sobre ellos, el plan de la familia se concretó rápidamente después de la partida del secretario de Estado. Avalee, James y sus padres advertirían a su comunidad tanto del conocimiento robado de Cecil como de la creciente amenaza Fae al usar las puertas de su madre. Ogun, Elegua había extendido sus bendiciones a muchos dentro de la ciudad. Una vez que la noticia llegara a sus hijos, podrían transmitirla. junto con el uso de su magia de puerta para moverse más rápidamente que el viento.

El papel de Joan era recuperar la olla Ogun de su padrino de su taller. Rápidamente se ofreció a caminar para reservar las habilidades de su madre. para sus mensajes, aunque su sugerencia tenía otro propósito.

Ella temía lo que encontraría en el taller de Baba ya que él había sido arrestado hace dos meses. No estaba preparada para transportarse instantáneamente a los restos de su vida. La larga caminata le permitiría prepararse para lo que encontrara. Dobló la esquina de su calle . Su casa y sastrería apareció a vista. Un letrero abierto colgó en la ventana de la puerta y una luz cálida se derramó Detrás de las cortinas. Algo en su pecho se aflojó al verlo. El miedo le había impedido venir a este lugar. El pensamiento de el hecho de que la casa que su padrino mantenía con un ojo tan meticuloso por los detalles y la limpieza estuviera abandonada y en desorden la había llenado de pavor. Verlo dañado habría hecho su ausencia mucho más real. Esa posibilidad había perseguido sus pasos incluso ahora, y ella había dudado. cuando había girado en su calle.

Pero todo fue como habría sido si Baba hubiera estado allí, y ella sabía que tenía que agradecerle a Perla por eso. Joan Abrió con cautela la puerta principal, y la campana encima de ella anunció alegremente su llegada con un tintineo.

“Un momento, por favor”, gritó una voz ronca desde detrás de una cortina que Joan sabía que conducía de regreso al espacio de trabajo principal de Baba Ben. Pronto Después, una mujer, encorvada por la edad, entró en la sala principal. Tenía la piel de color marrón oscuro y el cabello blanco intenso cuidadosamente trenzado y sujetada alrededor de su cabeza, y todo su ser brilló con el brillo que la marcó como una de las Fae.

“Ah, Joan”. Sus ojos se suavizaron. “Esperaba que vinieras a visitarme”. Ella extendió los brazos y Joan se inclinó hacia ella. en su cálido abrazo.

Joan se permitió disfrutar del abrazo de Pearl durante un largo momento antes de alejarse. “No han intentado arrestarte a ti también, ¿verdad?”

“Oh, lo han hecho, niña, pero cada vez que están aquí, los consigo tan volteados que olvidan a qué han venido. hacerlo”. Pearl resopló y soltó una carcajada.

Joan le devolvió la sonrisa. Debería haber sabido que Pearl usaría toda la magia Fae que sabía para mantener segura la casa de Baba. su ausencia. El amor que aquellos dos compartían era tan profundo como cualquier vínculo entre madre e hijo. Joan se preguntó si ésta sería la primera tiempo que habían estado separados. El pensamiento le rompió el corazón aún más.

“Necesito recuperar lo de Baba.” Joan hizo una pausa, reconsiderando sus palabras.

Sabía que Pearl nunca traicionaría intencionalmente a Baba, pero Titanea podría no darle a la anciana Fae una opción.

“Necesito recuperar algo”, dijo simplemente.

Pearl asintió y su mirada transmitió su comprensión. Miró hacia la puerta del taller antes de indicarle a Joan que regresara hacia ella. lo que estás buscando”.

Joan escuchó el crujido de la perilla detrás de ella y corrió a través de la cortina hacia la trastienda justo cuando la campana anunciaba un cliente.

“Buenos días, señora”, dijo Pearl. “¿Cómo puedo ayudar?”

Joan perdió el resto de la conversación mientras avanzaba por el taller de su padrino. Las velas iluminaban brillantemente el gran espacio, una necesidad para el delicado arte de coser, cortar y bordar. Esa Perla la mantuvo tan bien iluminada en ausencia de Baba calentó el corazón de Juana y le dolió por igual. medida. Un enorme espejo adornado con intrincados remolinos y giros de plata y oro se apoyaba contra una pared. Joan pasó sus dedos por el metal cuando pasó por delante y sintió que le cantaba suavemente. Los Sands le habían regalado la pieza a Baba Ben hace dos años; El padre de Joan incluso le había dejado hacer la mayoría de los detalles metálicos a lo largo del mismo. Ella había diseñado y remodelado el remolino del nombre de Ben. que recorrió su parte superior unas siete veces antes de que ella quedara siquiera ligeramente satisfecha.

Pero el trabajo valió la pena por la mirada alegre en el rostro de Ben cuando se lo entregaron. Sentía una opresión en el pecho y se obligó a seguir moviéndose.

Necesitaba ser rápida con su tarea. Movía alrededor de sus largas mesas de trabajo, cubiertas de tela y prendas sin terminar y organizadas en un forma de H suelta. Sus faldas, demasiado anchas para pasar fácilmente, golpearon un perno de terciopelo dorado contra el suelo. Joan maldijo y se arrodilló. para recogerlo .

“¡No encontrarás nada aquí! Deja este lugar”. La voz enojada de Pearl llegó al taller.

Joan sintió el calor de la presencia de Ogun cobrar vida en su pecho cuando el cuerpo de Pearl salió volando a través de la cortina. Ella se estrelló contra una de las mesas, rodando sobre su superficie y cayendo al suelo con un gruñido. Su forma brilló y se encogió, su rostro se volvió Se ensancharon y redondearon a medida que las puntas de sus orejas se alargaron hasta convertirse en puntas afiladas. De repente, sus ojos esmeralda, su verdadero color, se cruzaron con los de Joan, quien todavía agachado detrás de otra mesa de trabajo.

“Corre, ese duende no sabe que estás aquí”, susurró Pearl cuando la cortina de la puerta fue arrancada.

Joan levantó la vista cuando otra figura baja entró en la puerta, con la parte superior de su cabeza apenas despejando la altura de las mesas.

La criatura cambió hacia la luz, revelando una piel azul pálido estirada sobre una estructura nervuda y una cabeza como un gran sapo con ojos bulbosos encaramado en lo alto. “Tu lealtad fuera de lugar es repugnante”, se burló con voz de flauta.

“Sal de este lugar”, dijo Pearl, poniéndose de pie. “Aquí no encontrarás nada de lo que buscas”. Le dio a Joan una mirada puntiaguda antes de que ella se perdiera de vista.

La criatura se rió como el sonido de campanas. “Seguí a la chica hasta aquí. ¿Morirías por proteger a un mortal?”

Se oyó un ruido de pies sobre el suelo cubierto de juncos y Perla desapareció por completo de la vista de Joan. Perla chilló. La tela cayó al suelo. piso mientras el duende la golpeaba contra una de las mesas. Algo se apagó y Pearl gritó de nuevo.

Joan movió su muñeca. Bia se lanzó desde su brazo, ampliándose hasta su tamaño completo. Agarró la espada del aire mientras saltaba hacia sus pies. “Fuera de la tienda de mi padrino.»

El duende miró hacia arriba desde donde estaba agachado medio encima de Perla y se burló de Joan.

“Suelta a Pearl y abandona este lugar, como ella dijo”. Joan envió hierro fluyendo desde las yemas de sus dedos hacia abajo a lo largo de la espada. Ella dio un paso. más cerca, tocando el borde afilado contra el cuello de la criatura. “El siguiente punto que presione no será con palabras”.

Ella dudaba que este Fae todavía quisiera pelear cuando Joan ya lo tenía en tal desventaja. Si la criatura se rindiera y los dejara ser, Joan no lo seguiría.

La mirada del duende se desplazó a lo largo de la hoja y luego se fijó en Joan. Una larga lengua salió disparada, saboreando el aire mientras el resto de su cabeza se giró para seguirla. Era mucho más pequeña que Joan, su estructura delgada y nervuda, pero algo en la criatura...

Apartó la espada de Joan y se lanzó hacia ella. Joan tropezó hacia atrás cuando el peso increíblemente pesado de la criatura chocó contra su pecho. Los largos dedos del duende se estiraron hacia la garganta de Joan. Joan los bloqueó, volteando a Bia para cortarle los brazos. Se inclinó hacia atrás y Bia cortó. a través del aire vacío. La criatura envolvió sus piernas alrededor de la cintura de Joan, lanzando su peso hacia atrás y arrojándola a través de la habitación.

Joan se estrelló contra la pared opuesta. Algo estalló en su hombro y el dolor repentino destrozó su concentración.

“¡Joan!”, llamó Pearl.

Ella miró hacia arriba y levantó su antebrazo, cubriéndolo de hierro justo cuando el duende le arañaba la cara. Su mano atrapó el metal de Joan. muñeca cubierta. El olor a carne quemada llenó el aire. Ella agachó la cabeza hacia un lado mientras la otra garra del duende arañaba su sien. Joan se estremeció pero envió hierro sobre su palma. Agarró la muñeca de la criatura, su piel ardía bajo su toque. El hedor se intensificó, pero Joan apretó su agarre mientras el duende chillaba y se golpeaba. Gruñendo, lo arrojó a través de la habitación con todas sus fuerzas. .

Joan se empujó hacia arriba, jadeando y jadeando, pero el duende estaba sobre ella otra vez. Ambos cayeron hacia atrás y se estrellaron contra el enorme cuerpo de Baba Ben. Espejo. El vidrio se hizo añicos. Llovieron fragmentos sobre ellos mientras luchaban. Joan perdió el control de Bia y la espada resonó. el piso.

Las manos del duende parecían estar en todas partes a la vez, su velocidad era increíble. Era todo lo que Joan podía hacer para rechazar cada golpe y mantener sus heridas superficiales. Bia estaba demasiado lejos para agarrarla, pero si pudiera conseguir una mano contra el marco metálico del espejo, podía atravesar a esta bestia. Estiró sus dedos hacia un lado, apenas alcanzando el frío acero antes de tener que bloquear otro golpe . Se estiró de otra vez y sintió un mínimo escalofrío cuando se acercaba al borde del marco.

No podía esperar manipular el metal sin tocarlo, pero aun así se esforzó por lograrlo. Joan sintió algo tenso dentro de su cuerpo. luego, estírese un poco más. Le dolía la cabeza por la presión, pero sentía si simplemente empujaba un poco. más duro, algo sucedería .

De repente, una pequeña astilla del espejo de metal se balanceó y se estiró hacia ella. Se enroscó alrededor de la punta de su dedo mientras el calor se acumulaba en el de Joan. pecho.

El duende arañó la garganta de Joan. Ella volvió a agarrar su muñeca para evitar que la criatura le desgarrara todo el cuello. El calor desapareció. mientras Joan perdía el foco y el espejo volvía a la normalidad. De repente sintió el chorrito de sangre caliente a lo largo de su cuello , su cara, y sus brazos, por todas partes el duende la había atacado.

Vislumbró a Bia en el suelo y fuera de su alcance antes de que tuviera que rechazar otro ataque. No importa. Ella solo Necesitaba suficiente apertura para formar su machete y podía terminar con esto.

Joan cubrió su puño con hierro y golpeó al duende en la cara. Dejó que el metal fluyera hacia abajo a lo largo de la misma mano para formar una cuchilla y la giró en su agaño para clavar en el flanco de la criatura. El duende atrapó la muñeca de Joan en medio movimiento y, mirando directamente en sus ojos, apretó su brazo hacia adelante con una mano.

Joan gritó cuando su hombro fue arrancado del encaje. El dolor empujó todo lo demás fuera de su mente y el hierro volvió a deslizarse su palma. La criatura levantó el brazo de Joan, enviando rayos abrasadores a través de todo su cuerpo. La boca ancha del duende se amplió en una sonrisa. Echó la otra mano hacia atrás, con las garras extendidas. Jadeó y abrió mucho los ojos cuando la hoja recubierta de hierro de Bia le atravesó el estómago.

Joan miró hacia arriba para ver a Pearl parada detrás del duende, con el rostro contorsionado de dolor mientras sostenía la espada con ambas manos. justo la distracción que Joan necesitaba.

Golpeó con su otra mano el marco metálico del espejo y sintió que saltaba hacia adelante al tocarlo. El acero y el oro fluían alrededor. ellos en zarcillos deslizantes que envolvieron al duende, atándolo y arrancando a la criatura hacia arriba y lejos de Joan. Ella se reclinó hacia atrás mientras El cuerpo del duende fue arrastrado sobre su cabeza y atado fuertemente contra el respaldo de madera vacío del espejo.

Jadeando, Joan se puso de pie. La empuñadura de Bia sobresalió de donde había sido apuñalada en la espalda del duende. Ella la agarró y Sintió la espada sisear de rabia. Una emoción similar brotó dentro de ella, el dolor punzante en su hombro alimentó la llama.

¿Cómo se atreve esta criatura a destruir la tienda de su padrino? ¿Cómo se atreve a atacarlos así? ¿Cómo se atreve a hacerla sangrar?

Joan gruñó y usó todas sus fuerzas para impulsar la espada hacia arriba, desgarrando la carne, los huesos y los músculos densos mientras partía al duende. la mitad.

Ella dio un paso atrás, contemplando el cadáver ensangrentado y bizco suspendido contra el espejo deformado y arruinado en el que una vez había puesto tanto amor. en crear.

“Bueno, dudo que pudiera pulir eso”, dijo Pearl mientras se acercaba a Joan. Estaba envolviéndose con muselina limpia. manos, que parecían rojas y crudas mientras su forma volvía a ser la de una anciana resplandeciente. “Consigue lo que has venido “Para, niño, y sigue tu camino. Yo me ocuparé de las cosas aquí, como siempre lo he hecho”.

Joan miró a la mujer, el Fae, y sintió la verdad absoluta en sus palabras. “Gracias”. Ella se miró al espejo. otra vez, un dolor llenando su corazón al tener que profanar algo tan hermoso y hecho con tanto amor. “Pero debo preguntarte una favor antes de irme”.

“Por supuesto, niña. ¿Qué es?”

Joan señaló el brazo que colgaba flojo y demasiado largo a su lado. “¿Podrías ayudarme a colocar mi hombro?”

Brittany N. Williams es una actriz de formación clásica que estudió teatro musical en la Universidad Howard y actuación shakesperiana en la Royal Central School of Speech. & Drama en Londres. Anteriormente, ha sido vocalista principal en Disneyland de Hong Kong, profesora de teatro en la Coppin State University, y realizó apariciones en Azúcar reina y Apalancamiento: Redención. Sus cuentos han sido publicados en Gambit Weekly, Fireside Magazine y la antología Star Wars. Desde un cierto punto de vista: el imperio contraataca.



Extracto de Santo-Seductor de Oro por Brittany N. Williams reimpreso con permiso de Amulet Books.



Santo-Seductor de Oro de Brittany N. Williams será lanzado el 23 de abril, 2024; puedes reservar una copia aquí o aquí.

