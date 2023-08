La secuela de Elijah Kinch Spector debut de fantasía aventura Kalyna la adivina está en camino, y solo por el título—Kalyna la degolladora—se nota que las cosas han cambiado un poco para el personaje central. el librono saldrá hasta finales de 2024, pero io9 tiene la portada revelada y una extracto exclusivo de Kalyna la degolladora para compartir hoy.



Aquí hay un poco más sobre la historia:

En esta secuela de voz de Kalyna la adivina, el estafador titular debe lidiar con lo que sucede después de “felices para siempre” en un mundo atormentado por el conflicto. Radiant Basket of Rainbow Shells está en un año sabático cuando su tierra natal de Loasht revoca abruptamente su tenue paz con su país anfitrión, la Tetrarchia. De repente, Radiant necesita a alguien con astucia y astucia que le ayude a escapar. ¿La candidata perfecta? Kalyna Aljosanova, una astuta y misteriosa mercenaria con un reputación más grande que la vida y secretos por docenas.

Pero Loasht se ha vuelto volátil; es posible que Radiant no pueda regresar con su familia. En cambio, Kalyna usa su ingenio e intelecto característicos para Encuéntrele asilo en una comunidad fronteriza utópica, cuyo carismático líder pronto se siente resentido con los refugiados que acuden en masa a su aldea y sospecha de La aptitud de Kalyna para sus, ah, tácticas de liderazgo de culto. En poco tiempo, amenaza con expulsarlos a todos a un mundo en guerra, y no uno, mucho menos Radiant, estará a salvo.

Kalyna la degolladora Imagina hábilmente cómo las presiones del heroísmo pueden deformar incluso al más inquebrantable de los supervivientes, preguntándose qué responsabilidades tienen los seres humanos entre sí. y si una buena acción, de cualquier magnitud, puede absolverte de tu pasado en aras de un futuro.



Aquí está la portada completa; el diseño es de Samira Iravani y el arte es de Bose Collins.

¡Y aquí está el extracto! En él se encuentra a Radiant luchando por abandonar la Tetrarchia después de que estalla la guerra con Loasht y dándose cuenta de que sus “amigos” en el Tetrarchia no ha perdido el tiempo volviéndose contra él.



Capítulo 3



Cómo dejé Abathçodu, con la ayuda de Farbex el buen burro

“¿Moverse hacia dónde?”, pregunté sin aliento mientras Dagmar comenzaba a empujarme calle abajo, lejos de mis perseguidores. Mis perseguidores, que hemos sido mis vecinos durante casi un año.

“No lo sé”, dijo. “Lejos. Eres el chico inteligente”. Su Cöllüknit se detenía, pero hizo el trabajo.

“¿Por qué—?” Respiré profundamente y lo intenté de nuevo. “¿Por qué estás aquí? Me alegro de verte, por supuesto, pero han pasado tres temporadas”.

Pasó a la siguiente intersección, miró cada calle y luego pareció girar a la izquierda al azar.

“Pensé que te vendría bien un poco de ayuda”, dijo. Entonces, de repente, se detuvo tan abruptamente que choqué contra ella. yo. “Tú poder ¿pagar?”

Parpadeé. “Yo… ¿Qué harás si no puedo? Naciones Unidas-¿salvarme? ¿Tirarme de vuelta a ellos?

“No. No. Pero seguiremos nuestros caminos separados”.

Mi boca se secó. Debí haberme visto muy extraño, parada en medio de la calle, lamiendo lentamente mis labios mientras miraba fervientemente a nada.

“Puedo pagar”, dije. “Si podemos recuperar mis cosas”.

Dagmar pareció pensativa por un momento, golpeándose con un dedo largo el costado de su nariz.

“¿Tú... emmm?", comenzó. "¿Hablas Rotfelsenisch?”

Negué con la cabeza y luego ofrecí: “Puedo leer Eso decentemente”.

Dagmar gimió y miró fijamente al vacío, como si fuera a leer allí las palabras que necesitaba. Dijo algo que sin duda fue un Rotfelsenisch juramento o insulto. Todavía se oían gritos a lo lejos, y parecía como si el coro creciera.

“¿Tienes”, comenzó de nuevo, “algún lugar seguro donde puedas esperar? ¿Un amigo o, ah, un aliado?”

Pensé en esto mientras las voces que clamaban por mí se hacían más fuertes. Dagmar no parecía particularmente preocupada, lo cual tomé como prueba de que Por ahora estábamos a salvo. Me sentí como un niño aliviado de que ahora un adulto estuviera aquí para arreglarlo todo, aunque ella estaba más joven que yo.

Mi antiguo amigo, Manti Dumpling Akram, por supuesto estaba en lo cierto. Quizás realmente pensó que llevarme ante las autoridades locales Me habría ayudado, pero sus pensamientos e intenciones ya no me importaban. Ciertamente, podía esperar que mi vuelo aterrorizado Había debilitado su resolución (tal vez incluso su confianza en la justicia de la autoridad), pero no estaba dispuesto a darme la vuelta y preguntar. por su tipo de “ayuda”.

Me preguntaba si Crybaby Vüqar, un compañero académico, me protegería por cortesía profesional, pero, por supuesto, había sido amigo de Akram durante mucho tiempo. antes de que fuera mío. Además, los ciudadanos tetrárquicos que había conocido, incluso cuando se mostraban amigables, eran más rápidos en ver la diferencias entre ellos y los externos que cualquier similitud.

“Piensa más rápido, chico inteligente”, dijo Dagmar, mientras me agarraba por el cuello de mi chaqueta y me arrastraba por algunas esquinas. , en una yurta vacía. Estábamos en la base de una colina cubierta de yurtas como pequeños y amigables hongos, justo donde Los edificios terminaban en esta parte de la ciudad. Dagmar me depositó en el petate de un extraño.

“¿Qué habrías hecho si hubiera alguien en casa?”, pregunté, sintiéndome sorprendentemente apacible con todo.

“Nadie lo es”, respondió ella, de pie junto a la entrada. “Que suerte tengan”.

¿Me ayudarían los bibliotecarios? Me había familiarizado con varios de ellos, y tal vez con aquellos que pasaban todo el día enterrados en Los textos comprenderían mejor el contexto histórico de mi situación actual. O, como guardianes del sistema, la integridad y el orden de la Biblioteca de Abathçodu, preferirían que las cosas volvieran a ser como estaban. Siempre lo había sido. De cualquier manera, nunca había hablado mucho con ninguno de ellos fuera de la búsqueda de libros. Esa era la forma. de la Biblioteca.

“¡Encuentren al Loashti!” vino desde afuera. Sonaba como si la persona que gritaba estuviera corriendo junto a nosotros y subiendo la colina.

Dagmar me refunfuñó algo en Rotfelsenisch, lo que supuse significaba “date prisa” o algo así. espada.

Recordé la estatua temporal y clandestinamente colocada que había visto hace algunos meses, “Alimjun, el tendero irresponsable expulsándome de su tienda, como Representado en Ramitas y Cortinas», y deseé haber sabido el nombre de su escultor. Quizás esa persona me habría escondido, Simplemente por despecho hacia esa tendera, mi casera.

“¿Quizás el Doctor Eldor?” Finalmente pregunté.

“Claro”, siseó Dagmar.

“¿Los médicos de la Tetrarchia tienen alguna…? código ¿Sobre cómo ayudan a la gente? ¿Quizás eso reemplaza los deseos del gobierno?”

El pasable Cöllüknit de Dagmar se derrumbó ante esa pregunta, así que me miró fijamente como si hubiera balbuceado maldiciones y misteriosas palabras de los dioses. . Al revés.

“Probemos con Eldor”, suspiré.

“Claro”, repitió. Luego se asomó fuera de la yurta y me hizo una seña.

La base de la colina estaba ahora en silencio y ni siquiera oí gritos a lo lejos. ¿Se habían rendido? ¿Toda la ciudad se había levantado contra mí, o simplemente una pequeña y furiosa aberración? Quizás incluso había grupos en competencia, y Akram y Vüqar estaban liderando la facción que quería mantenerme “a salvo” bajo custodia oficial.

Cualquiera que fuera el caso, me sentí más seguro con Dagmar y su espada. A ella no le molestaba que yo fuera Loashti, porque casi nunca parecía molesto en absoluto.

Logré orientarme y llevarnos a casa del Doctor Eldor sin incidentes. Las calles estaban en su mayor parte tranquilas ahora, lo cual, dado el bullicio La escuela y sus alegres estudiantes era preocupante. Estaba oscuro, pero todavía no era tan tarde.

Cuando llegamos al mismo pequeño edificio de madera donde Akram y mis “amigos” habían estado el verano anterior, intentamos engañar a los médico para “leer” mis muchos tatuajes, Dagmar se aplastó contra la pared al lado de la puerta.

Eldor abrió la puerta lenta y cautelosamente. Era una mujer corpulenta y gris que siempre parecía curiosa y detrás de ella irradiaba una cálida luz de velas. Cuando me vio, dejó de abrir la puerta, y la dejó a mitad de camino.

“¿Es una emergencia?”, preguntó. “¿Te lastimaron?”

Este momento de preocupación aparentemente genuina, aunque fuera puramente profesional, hizo que se me llenaran las lágrimas por segunda vez esa noche. muy patéticamente, los limpié en mi manga.

“Aún no”, gemí. “¿Me dejarás esconderme aquí?” Mi voz se quebró. “¿Sólo... sólo por un rato?”

Eldor solo dudó un momento, pero en ese momento me pareció ver mil cálculos y emociones cruzar sus ojos. Luego abrió la puerta.

“Entra. No es ilegal albergarte todavía. Simplemente está mal visto”.

Me apresuré a entrar y Dagmar apareció detrás de mí, como un espíritu de la muerte que se avecinaba con su espada, un destello pálido que salía de su capa. Ella me siguió antes de que Eldor pudiera reaccionar por completo.

“¿Quién es ese?”, preguntó, mientras Dagmar cerraba la puerta de una patada.

“Mi protector”, dije.

Eldor asintió hacia la hoja desnuda. “¿Y eso es para…?”

“Tú, ¿lo habías rechazado”, dijo Dagmar, mientras envainaba su espada. No sonó como una amenaza, solo una hecho de la vida.

Eldor, al estilo más clásico del Quru, no hizo más preguntas de sondeo. Nos condujo a través de la pequeña sala delantera de su casa, que Era donde ella trataba a los pacientes, con un pequeño sofá y una serie de extraños instrumentos. Yo había estado aquí no hace mucho. cuando mi garganta se hinchó con la llegada de la primavera. Eldor me había dado algunos brebajes para drenaje que me hicieron sentir nuevamente humana en unos días, lo cual fue maravilloso, pero un poco lento en comparado con muchos medicamentos Loashti.

Al lado de la oficina de Eldor, había una puerta abierta al taller de su marido, Big Rüstem, donde podíamos ver montones de heno y caña, cabezas de yeso para estatuas temporales que aún no habían sido construidas y pequeños modelos de no más de un pie de altura. Dagmar estiró su cuello para ver más cerca el dominio del artista.

Mientras tanto, el doctor Eldor nos llevó a una habitación trasera diferente, más pequeña, que contenía una mesa baja, con cojines para sentarse en el suelo, un una lámpara multicolor que colgaba del techo, y estanterías de pared llenas de frascos. Cerró la puerta y se sentó en una almohada; yo se unió a ella cerca. Dagmar puso su bota izquierda en el frente de la mesa, inclinándose hacia adelante, apoyando su codo izquierdo en su rodilla y balanceando su mano ociosamente. Que esto era extremadamente grosero se podía leer en la leve curvatura del labio de Eldor.

Ahora podía ver el rostro de Dagmar completamente a la luz desde arriba, refractada a través de un cristal rojo, verde, azul y amarillo. tal como lo recordaba del verano anterior: un rostro delgado y pálido, con ojos marrones que buscaban sospechosamente incluso cuando parecía increíblemente tranquila. Estaba menos quemada por el sol que antes y creo que tenía una nueva cicatriz: un corte debajo de la mandíbula.

“Sólo una salida”, dijo.

“O confías en mí o no”, dijo Eldor, mirándola. “Aquí, si alguien viene a la puerta, no lo verán. Si la puerta del taller de Rüstem estuviera cerrada, sospecharían”.

“Solo decía”, respondió Dagmar, encogiéndose de hombros. Ella se inclinó más y me empujó en el hombro en lo que debía ser una forma amistosa. .

Casi grité de miedo e imaginé el dolor. Temblando, me agarré las rodillas con fuerza e intenté quedarme quieto. Dagmar con cautela. retiró su mano.

“Entonces, chico inteligente”, dijo, “¿dónde está tu… um…”

“¿Cosas?” Ofrecí.

“… dinero», terminó , al mismo tiempo.

Me miré las rodillas, respiré profundamente e intenté de nuevo quedarme quieto.

“No…” tragué saliva, luego lo intenté de nuevo, cerrando los ojos. “No hay dinero si no consigues mis libros”. coraje—sólo el pensamiento de que pasar por todo esto y Perder mis volúmenes comunes sería una calamidad demasiado grande.

“Sí, sí, conseguiré tu cosas. Simplemente olvidé la—” otra maldición Rotfelsenisch, “—palabra del Corán para ‘cosas’. ¿Por qué una palabra tan simple debe tener seis sílabas? ’

Eldor abrió la boca para responder, pero yo negué con la cabeza y ella decidió no hacerlo.

Yo, con la ayuda de Eldor, pasé algún tiempo tratando de darle a Dagmar indicaciones para llegar a mi yurta alquilada detrás de la tienda de Alimjun. Finalmente, lo logramos. sobre la mesa en un mapa improvisado hecho con montones de alguna raíz en polvo de un frasco cercano. Una vez fue claramente visible para Dagmar, comprendió el camino inmediatamente.

“Y cuando hueles pimientos fermentados”, añadió Eldor, “dirígete hacia el aroma”.

“¿Por qué no comenzar ¿Con eso?” suspiró Dagmar.

Finalmente sacó el pie de la mesa y luego se quitó la capa. Debajo, Dagmar llevaba pantalones de cuero grueso y una blusa azul, ondulada, con una serie de pequeñas plumas rojas cosidas en ella. Las motas rojas ondularon mientras ella enrollaba su mangas. Los brazos de Dagmar eran largos, nervudos, musculosos y absolutamente llenos de cicatrices: estaban casi tan cubiertos como los míos de tatuajes. Algunas de esas cicatrices todavía estaban rojas y Eldor abrió mucho los ojos al mirarlas.

“Aquí hace frío por la noche”, dije. Fue una estupidez decirlo.

“Lindo”, respondió Dagmar. Luego ella se fue.

Extracto de Elijah Kinch Spector Kalyna la degolladora reimpreso con permiso de Erewhon Books.

Elijah Kinch Spector Kalyna la asesina se lanzará el 26 de noviembre de 2024.

