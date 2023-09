Cómo el creador se convirtió en la carta de amor de Gareth Edwards para las películas de ciencia ficción

Gareth Edwards‘ nueva película, El Creador, es lleno de asentimientos y guiños a todas tus películas de ciencia ficción favoritas: Star Wars, 2001, Extraterrestres, Blade Runner, Akira, Ghost in la concha, lo que sea. Algunos cineastas podrían ser tímidos al respecto. hecho, pero Edwards no se disculpa al 100% por ello.

“Pensé que esta podría ser la última película que pudiera hacer”, le dijo Edwards a io9. “Así que simplemente agregué todo lo que amaba sobre películas de ciencia ficción y luego intenté revolver la olla lo suficiente, sacar algo y combinarlo de una manera que se sintiera su propia película”.

Esa película, que abre el viernes, está ambientada en un futuro donde la inteligencia artificial y la humanidad están en guerra en algunos lugares del mundo y en paz en otros. . En medio de eso, un soldado (John David Washington) es enviado en una misión para encontrar y destruir el arma definitiva de la IA. solo para descubrir esa arma es una niño pequeño (Madeleine Yuna Voyles). Es una historia original Se mantuvo en el tipo de tropos de ciencia ficción que conocemos y amamos. “Este tipo de películas salían todas las semanas cuando yo era niño, y ahora son pocos y distantes entre sí y eso me molesta”, dijo Edwards. “Así que solo quería devolver uno en el teatro y ver si la gente lo disfrutó».

Hablando por video chat, io9 habló con Edwards sobre cómo llevar esta película a los cines fue diferente de sus dos últimas películas. Godzilla y Pícaro uno. También hablamos sobre el papel tan diferente que desempeña la IA en esta película en comparación con otras del género, cómo dos guerra de las galaxias colaboradores ( Chris Weitz y Kiri Hart) Ayudó a la película , y al diseño de la nave principal de la película, Nómada. Lea sobre todo eso y más a continuación.

Germain Lussier, io9: Entonces, sus dos películas anteriores, Godzilla y Pícaro uno, eran grandes IP y estaban bajo un microscopio desde el primer día. Pero este, creo que había un título de marcador de posición y ese era todo lo que sabíamos sobre esto hasta vimos un trailer. me me pregunto h¿Cómo lograste eso?¿como eso a propósito? And h¿Cómo fue diferente la experiencia al liberar esto de ese tipo de escrutinio?

Gareth Edwards: No fue a propósito. Creo que el problema es que tienes justo el problema opuesto cuando haces una película original. Cuando haces una franquicia, tienes que mantener a todos alejados. Tienes que hacer retroceder constantemente a la gente. Y cuando haces una película original , tienes que gustar, atraer a a todos. Intenta y hace que las personas interesadas.

Entonces, la forma en que filmamos esta película fue que quería que personas reales fueran parte de esta película, como aldeanos y todo tipo. queríamos que pareciera lo más realista posible, así que teníamos reglas, como sin camino cerrado. [En un momento] filmamos en una playa. Puedes verlo en el tráiler donde gemma Chan corre a lo largo de la playa y hay una batalla en marcha. Y no pudimos cerrar esa playa. Covid acababa de terminar en Tailandia y debido a del turismo, no se nos permitió cerrarlo. Así que pensé, “Oh, no, esto va a ser una pesadilla. La gente simplemente se acercará a nosotros todo el tiempo”. Y nadie lo hizo. Ninguna persona se acercó Ken Watanabe, Gemma Chan, John David, o cualquiera. Pide una selfie, pide cualquier cosa.

[Eso se debe probablemente a que en otra] forma en que filmamos esta película, escondimos al equipo. Quería tener una libertad de 360 grados para filmar. cualquier cosa en cualquier dirección. Entonces, alrededor de la cámara, había aproximadamente cuatro personas. Y luego se escondieron fuera de la vista en algún lugar— siempre oculto para mí, nunca sabría dónde exactamente — pero un A la vuelta de la esquina detrás del edificio, calle abajo, había como 100 miembros de la tripulación viendo lo que estábamos haciendo en un monitor. como resultado, seguí esperando a que algo se publicara en línea “Creo que acabo de ver la nueva película de Gareth Edwards con ¡John David Washington!”— a Y seguí esperando y nunca, nunca sucedió. Y no lo detuvimos. Era simplemente que estábamos realmente de incógnito. estábamos realmente en los confines de la Tierra. Estábamos como en la octava montaña más alta del mundo en el Himalaya. Y realmente tendrías que hacer todo lo posible para encontrarnos.

io9: lo recuerdo viendo por primera vez el tráiler en CinemaCon y diciéndoles a todos lo increíble que se veía. Entonces cuando el tráiler salió en línea, todos estuvieron de acuerdo. ¿Cómo cambiaron las cosas una vez que la gente vio en lo que ustedes habían trabajado y al instante todos se emocionaron mucho con ello? ?

Edwards: Es una sensación agradable tener de repente algo ahí fuera, porque durante mucho tiempo nadie ha visto nada. Quiero decir, eso no es nada comparado con lo que está a punto de suceder. para estrenar la película en sí. Y entonces, no puedo mentir, existe este sentimiento muy angustioso de, todos estamos muy orgullosos de la película y sólo queremos que todos los que posiblemente esté interesados en esta película la participen frente a sus ojos, para que sepan que existe y, con suerte, llegue a verlo.

io9: En estos días, la IA es el malo básicamente, de todo. De la realidad en su mundo, realidad y en mi mundo , incluso nuevas películas como Misión: Imposible 7. Pero ese no es el caso en El Creador. En El CreadorEs un punto de vista mucho más objetivo, casi optimista. ¿Es ese un reflejo de sus puntos de vista sobre la IA y por qué fue así? ¿Es importante mostrar la IA bajo esa luz?

Edwards: Creo que salió como... Creo que cualquier personaje en una película, siempre que tengas un personaje en una película, si le estás haciendo justicia al personaje, necesitas para mostrar todos los ángulos de ese personaje. Incluso un malo. Lo clásico con un malo es, en mis películas favoritas, el malo. Es el personaje más interesante, ¿verdad? Por ejemplo, elige una película. Taxista, El Padrino, Reservoir Dogs, lo que sea. Cuando estás experimentando desde el punto de vista del chico malo, te empieza a gustar. Entonces mi cosa favorita es cuando empiezas a sentirte un poco desgarrado porque empiezas a ponerte del lado de su punto de vista. Y se vuelve muy incómodo. Yo quería que la audiencia emprende un viaje. Cuando tienes que contar una historia en una gran pantalla de cine, Una de las grandes cosas que puedes hacer es mostrar muchas perspectivas diferentes sobre el mismo evento. Y no es porque tuviera una agenda sobre IA, realmente disfruto ese tipo de narración de cuando hay gris y nada es blanco y negro y no hay respuestas fáciles. Y estás un poco desgarrado cuando estás en el asiento del cine. No estás muy seguro de lo que está bien y lo que está mal más.

io9: Entonces, ¿personalmente no tienes tanto miedo de la IA como todos los demás?



Edwards: Bueno, me voy a salvar porque hice El Creador.

io9: [Risas]

Edwards: Cuando llegue el Robopocalipsis, dirán: “Él entiende esto. Él entiende. Yo le creo”. Creo que tengo permiso. un más uno.

io9: Oh, ahí tienes.

Edwards: Y con la cantidad correcta de dinero, yo Podrías ser tú.

io9: Oh bien, puedo vender algunos de los [carteles en la pared ] detrás de mí. Hablando de las cosas detrás de mí, obviamente soy un enorme guerra de las galaxias fan. Y me di cuenta de que con esta película no solo la coescribiste con Chris Weitz, sino que Kiri Hart la produjo, ambos de quién tú trabajó con Pícaro ene. Cuénteme un poco sobre esas relaciones y lo que cada uno aportó a la película para mejorarla.

Edwards: Sí, bueno, Kiri era productor de Pícaro uno, y esa es la razón por la que me metí en el guerra de las galaxias Ella fue la primera persona que conocí y tengo que agradecerle por hacer que eso sucediera. cuando terminamos Pícaro uno, siempre hablamos de volver a trabajar juntos. Tuvimos una muy buena experiencia juntos. Ella es genial. Es como si tuvieras una historia en tu cabeza y es realmente difícil y doloroso sacarla a veces. Es un proceso muy largo y no sabes todas las respuestas todo el tiempo y necesitas un terapeuta. Y Kiri es uno de esos terapeutas de historias con los que puede hablar a ti de una manera muy alentadora que simplemente tira de este hilo y extrae la película de dentro. y creo que Probablemente nunca lo habría escrito si no fuera porque Kiri me hizo decirlo todo en voz alta en algún momento.



Y Chris Weitz, quiero decir, fue un placer trabajar con él en Pícaro Uno. Es increíblemente inteligente, pero igualmente [es] tiene un sentido del humor muy oscuro y un lado espiritual. Es una de esas personas que cuando hablas con él , puedes tener una conversación muy profunda y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se convertirá en una broma realmente oscura. Y me siento como si Así me gusta hablar Así que me llevo muy bien con él. Además, odio escribir. Como si fuera la peor tarea del mundo. Básicamente, escribí un borrador del guión y Hossein Amini, quien también trabajó en kenobiEntró, hizo un borrador, hizo un trabajo increíble y luego tuvo que trabajar en otros proyectos. Así que Chris entró y Hice más borradores y esencialmente me hicieron lucir bien. Chris tiene un lado muy espiritual que aportó a la película. Por ejemplo, a Chris se le ocurrió “Soy uno con la Fuerza y la Fuerza está conmigo” y cosas así. Y él Obtuve esta perspectiva bastante budista que era realmente apropiada para esta película. Y por eso fue simplemente un ajuste natural.

io9: Eso es realmente genial. Ahora, me encanta todo sobre el diseño y la apariencia de esto y desearía poder hablar sobre eso. . Pero lo que realmente quiero destacar es que gran parte de la película se centra en Nómada, w Esto es tan hermoso y tan genial. Entonces, tengo curiosidad: ¿cuánto tiempo te llevó alcanzar ese diseño y cómo? ¿Hasta dónde llegaste a la madriguera de su logística? Por ejemplo, si existiera realmente, qué tan grande es, cómo funcionaría. ¿Ese tipo de cosas?



Edwards: No me gusta la lógica en absoluto. Como cuando se trata de diseño, algunas personas empiezan a hablar sobre la lógica de algo. Simplemente no me importa. Preferiría “Hagamos que se vea bien”. Y cuando algo se ve bien y tienes una respuesta emocional a ello, o simplemente dices “¡Ooh!” y te emocionas, entonces surge toda la lógica. Entonces empiezas a decir: “Oh, creo que eso es esto. Y luego eso es todo”. Si dejas que la lógica te guíe para crear el diseño, sería una tontería. Si dejas que los sentimientos te guíen, con suerte obtendrás un buen diseño y luego tendrá sentido porque inconscientemente llegas a esa forma por una razón.

y NómadaEn esta película, tenemos que agradecer a la pandemia. Porque tuvimos un año y medio adicional para diseñar esa cosa, una y así, Pobre James Clyne, junto con Alex [Senechal]. Creo que todos los grandes diseños son una combinación de diferentes cosas, todas ellas fusionadas. juntos. Y para esto, era un ave de presa y luego también un ojo gigante en el cielo que te vigilaba. Nosotros estábamos tratando de conseguir esas dos cosas en un solo objeto. Pero luego, obviamente, este tipo de cosas 2001, guerra de las galaxias-y, estación espacial- cosa que parece.

io9: Me alegro que hayas mencionado eso porque lo último es que esta película es obviamente una carta de amor a la ciencia ficción. Quiero decir, como un fanático, vi Extraterrestres, Blade Runner, Ghost in the Shell, Akira. ¿Haces eso a propósito? ¿El homenaje es a propósito o es simplemente una parte natural de tu lenguaje?



Edwards: Estaba consciente de lo que estaba sucediendo y sentí que en este caso simplemente no iba a luchar contra ello. También pensé esta podría ser la última película que pueda hacer. Entonces, ¿quién sabe qué está pasando? Me encantaban las películas de ciencia ficción y luego intenté, por ejemplo, revolver la olla lo suficiente, sacar algo y combinarlo de una manera que Me sentí como su propia película.

Desde el punto de vista estético, no puedes escapar de la sombra de Syd Mead y Ralph McQuarrie. se cierne sobre nosotros en cada diseño de ciencia ficción. akira. yo Es realmente difícil hacer una película como ésta y no [hacer referencia a ellos.] Puedes fingir que no te inspiraron o tú Simplemente colóquelo sobre la mesa de inmediato y diga: “Sí, por supuesto, hemos visto estas películas y son obras maestras. . y estamos parados sobre los hombros de gigantes que hacen esta película”. Entonces, más o menos hice esto para mí. Espero que haya Hay suficientes [personas como] yo que crecieron en esas películas también. Siento que esto ha faltado en el cine. Este tipo de películas salían todas las semanas cuando yo era niño, y ahora son pocas y distantes entre sí y molesta. Yo. Así que sólo quería volver a poner uno en el teatro y ver si la gente lo disfrutaba.

Si estás leyendo esto, creemos que lo disfrutarás El Creador.Saldrá el viernes.

