Gareth Edwards se burla de la inspiración de la guerra tecnológica detrás del creador

Durante una reciente entrevista con Entretenimiento semanal, McG discutió la posibilidad de dirigir una tercera Los ángeles de Charlie Película protagonizada por Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Diaz.

Se necesitaría una larga discusión con esos tres maravillosos artistas que adoro. Me alegré mucho de ver a Elizabeth Banks tomar el timón. y hacer lo que ella hizo, lo cual fue divertido. Siempre parece haber charlas sobre eso. Estoy muy feliz de discutirlo con Drew,Cameron y Lucy, pero al mismo tiempo, estoy muy feliz de pasar la antorcha. Quiero decir, me encanta. las películas de Tim Burton Batman, me encantan las nuevas películas de Batman. Es como si pudiera haber un guardián de la llama y puedes pasar la antorcha.

¿Quién sabe? Tal vez nos quede algo dentro de nosotros que cuente una historia muy convincente si se presenta la oportunidad. Me encanta tres de ellos mucho. Me pusieron en el mapa. Me cuidaron cuando era cineasta por primera vez. Estuvo muy a punto de despedir esa película en muchas, muchas ocasiones, y Drew me defendió y siempre estaré en deuda con ella. . Y obviamente, esos son tres artistas donde Dios rompió el molde. No los hacen así. Quiero decir, esos son tres especiales.