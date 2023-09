La última película de zombies de George A. Romero da un gran paso adelante

Crepúsculo de los muertos está llegando, y la última película de zombies largamente prometida surgirá de la mente de leyenda del terror George A. Romero, quien murió en 2017, ahora tiene un director: Brad Anderson, cuyo género bona fides incluye festival de terror de 2001 Sesión 9.

El reportero de Hollywood anunció por primero la noticia, con esta cita de Anderson que transmite su entusiasmo por el bolo: “George Romero 1968 clásico Noche de los muertos vivientes Pudo haber sido la primera película de terror real que vi y su valor de impacto, su gran relevancia social e incluso los medios por los que que se hizo fueron muy inspiradores para mí. Esta también es una película de zombies en la que las extremidades vuelan y las cabezas ruedan, pero uno que también trata sobre la transformación social, uno que hace la pregunta: ¿Qué es ser humano? También es un horror película con ‘corazón’ y, me atrevo a decir, esperanza”.

En 2021, io9 entrevistó a la viuda de Romero, Suzanne Romero, y Crepúsculo fue uno de los temas discutidos. En ese momento, ella dijo: “[El guión] no saldrá de mi cajón hasta que haya una equipo con el que me siento cómodo. Lo estoy sujetando muy apretado a mi chaleco porque me preocupa que lo exploten. Me gustaría mantener mi soberanía con este proyecto; es su último capítulo y quiero asegurarme de que se haga correctamente. No es nada hasta Es algo, y simplemente no estoy preparado para vender mi alma por ello, así que permanecerá escondido hasta que llegue el equipo adecuado. viene ”.

Continuó diciendo: “Necesitamos un director, tal vez no un director famoso, sino alguien que esté surgiendo, que tenga la sensibilidad, pero aún quién respetará a Romero pero obviamente no es Romero. Obviamente, mi sueño sería que siera dirigida por George, pero eso no puede suceder. Así que va a ser interesante ver qué pasa. Quería que la gente supiera que existía, pero en cuanto a plan, estará en mi cajón hasta que alguien diga: ‘Confía en mí, haré lo correcto’. “Soy muy protector, así que me aseguraré de que se haga bien”.

Anderson, quien también tiene una extensa lista de créditos televisivos (las entradas recientes incluyen episodios de Pacificador y diablo en ohio), claramente debe haber cumplido con los requisitos. No se sabe cuándo Crepúsculo de los muertos—cuyo guión proviene de un tratamiento de Romero y Paolo Zelati, con el guión escrito por Zelati, Joe Knetter y Robert Lucas—podría estar arrastrando los pies hacia los cines, pero el hecho de que se haya contratado a un director indica que el proyecto final de la pasión de Romero finalmente está haciendo progresos.

