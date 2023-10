Google finalmente levanta la tapa de Pixel 8 y Pixel 8 Pro

Considere el rumores null. Google ha anunciado oficialmente los teléfonos inteligentes Pixel 8 y Pixel 8 Pro, sus dispositivos insignia de octava generación desde el lanzamiento del primer Pixel en 2016. ¿Qué hay de nuevo esta vez? Pixel 8 y Pixel 8 Pro han sido remodelados con esquinas más redondeadas, especificaciones de cámara mejoradas y una nueva Procesador. Google incluso está apuntando a Apple con mayor brillo de pantalla en ambas variantes de Pixel 8, además de la promesa de “más allá” de las 24 horas. de vida de la batería.Conozca el Pixel 8 y Pixel 8 Pro El Pixel 8 y 8 Pro a la izquierda están en rosa y avellana, respectivamente. Los teléfonos a la derecha están en el color obsidiana. Una foto de Pixel 8 y 8 Pro



Como predijeron las filtraciones, sus nuevos Pixel 8 y 8 Pro han sido algo rediseñados. Están mejor con eso, aunque me sale Más información sobre eso en mi práctica. Por ahora, aquí hay un resumen del hardware interno.

El Pixel 8 tiene un tamaño de pantalla ligeramente más pequeño que su predecesor. Se ha compactado hasta 6,2 pulgadas, aproximadamente una décima parte de una pulgada del Pixel 7. El Pixel 8 Pro sigue siendo el mismo con su pantalla de 6,7 pulgadas. El 8 y el 8 Pro debuta lo que Google llama la pantalla Actua. Esta nueva pantalla es esencialmente OLED, pero tiene un brillo máximo de 2000 nits en Pixel 8 y 2400 nits en el Pixel 8 Pro. Los dos dispositivos también tienen frecuencias de actualización ligeramente diferentes: el Pixel 8 puede fluctúa entre 60 Hz y 120 Hz, una mejor oferta que el Pixel 7, estancado en 90 Hz para toda la vida. Si estás pagando precios superiores , deberías tener acceso a la frecuencia de actualización más suave. Pixel 8 Pro continuará con su estándar de 120 Hz, aunque también puede ir hasta 1 Hz para una pantalla siempre encendida.

Se han aumentado las baterías dentro de cada uno de los Pixel 8 y 8 Pro. El Pixel 8 tiene una batería de 4575 mAh, en comparación con 4355 mAh, mientras que el 8 Pro tiene 5050 mAh en comparación con los 5000 mAh del año pasado. No te preocupes: todos todavía ofrecen soporte Para compartir batería, carga inalámbrica rápida y hasta un 50 % de tiempo de carga en media hora con un cargador de 30 W.



Es molesto que el Pixel 8 todavía tenga 8 GB de RAM. El Pixel 8 Pro tiene 12 GB, el teléfono de nivel “pro”. Ambos dispositivos Comienza con 128 GB de almacenamiento, aunque solo el Pixel 8 llega hasta 256 GB. Si quieres más que eso, necesitarás Tienes que optar por el Pro, que también ofrece 512 GB y 1 TB.

En el interior, los Pixel 8 y 8 Pro estrenarán el procesador Google Tensor G3 con el coprocesador de seguridad Titan M2. Google ofrece poco en el de lo que realmente hay debajo del capó, pero se espera que la mayor parte de lo que hace el procesador pertenezca a las muchas capacidades de la cámara del Pixel.



Hablando de cámaras, Pixel 8 y Pro todavía esperan impresionar con sus respectivos sistemas de cámaras. Pixel 8 sigue siendo un modelo de dos cámaras. Matriz: un sensor primario de 50MP con una apertura f/1,68 y campo de visión de 82°, igual que el año pasado. También hay Super Res Acerca hasta 8x y 2x óptico, como el iPhone 15.

Una foto del Pixel 8



Las cámaras frontales son en su mayoría las mismas entre el Pixel 8 y el 8 Pro. Ambos tienen cámaras de 10,5 MP, aunque el Pixel 8 tiene una lente de enfoque fijo, mientras que el 8 Pro tiene una lente de enfoque automático.

El desbloqueo de huellas dactilares debajo de la pantalla está nuevamente en el 8/8 Pro, junto con el desbloqueo facial. Los sensores también son los mismos en todas partes. tablero, aunque el Pixel 8 Pro tiene un sensor de temperatura adicional para tomar la temperatura de los objetos a su alrededor. Es tan confuso como suena.

The front-facing cameras are mostly the same between the Pixel 8 and 8 Pro. They both have 10.5-MP cameras, though the Pixel 8 has a fixed focus lens, while the 8 Pro has an autofocus lens.



The fingerprint unlock underneath the display is back on the 8/8 Pro, along with Face Unlock. The sensors are also the same across the board, though the Pixel 8 Pro has an extra temperature sensor to take the temperature of objects around you. It’s as confusing as it sounds.

The rest of the Pixel 8 and 8 Pro’s specs remain relatively standard. They include stereo speakers, USB 3.2 for charging and data transfer, and a standard SIM tray. Google also sweetened the deal a bit on software updates. The Pixel devices will now get up to seven years of software updates, including version and feature updates and security updates.

The Pixel 8 starts at $700. It will be available in three colors: hazel, rose, and obsidian. The Pixel 8 Pro starts at $1000 and is offered in porcelain, obsidian, as well as a unique blue called bay. Both devices will hit shelves on October 12th.

