El miércoles, los trabajadores organizados del bar/café de juegos de mesa Hex&Co. entregaron una carta a uno de los propietarios, el Dr. Jon Freeman, afirmando su derecho a la negociación colectiva, y pidiéndole a él y al copropietario Greg May que reconocer voluntariamente la unión.

Hex & Co. tiene tres ubicaciones en la ciudad de Nueva York. Ofrece alquiler de juegos de mesa, servicio limitado de alimentos y programas extraescolares para niños. Este último esfuerzo organizativo, realizado junto con United Workers, es solo el último ejemplo. de industrias de nicho y pequeños lugares de trabajo que afirman su valor. Si Hex & Co. se sindicaliza, sería el primer café de juegos de mesa en hacer así que en Nueva York. io9 habló con miembros de la unidad y antiguos empleados para ver lo que está pasando en este querido punto de acceso de juegos.



Toda la fuerza laboral de Hex & Co. está compuesta por alrededor de 100 trabajadores. Más del 75 % de toda la fuerza laboral firmó una petición en apoyo a la formación de la unidad Hex & Co., que estaría compuesta por 75 miembros. El grupo se acercó a Freeman y May a principios de año con una petición firmada y una petición para negociar colectivamente sin sindicalizarse, pero los propietarios rechazaron la oferta, cuestionando si la gente sabía o no lo que estaban firmando o estaban completamente conscientes de la situación. Los empleados aseguraron a los propietarios que habían explicado la acción colectiva a la fuerza laboral , pero Freeman y May todavía se negaron. Ahora, la unidad está de regreso y tienen el papeleo. “Se hacen las cosas uno a uno. ”, dijo un empleado que estuvo involucrado en el proceso de organización, refiriéndose a la gerencia. “Hacemos las cosas colectivamente”. Y continuaron: “Ellos Nos subestimaron y ahora tienen mucho más con qué lidiar”.

Hubo tres solicitudes iniciales cuando el grupo se acercó a la gerencia: un salario digno en la ciudad de Nueva York, un camino claro hacia la promoción y más personal. para responder a la carga de trabajo. Múltiples fuentes detallaron que “muy pocas” personas que trabajaban en las tiendas ganaban salarios dignos. Al enviar mensajes directos o trabajar con los niños en el programa extracurricular, los empleados ganan entre $16 y $18 por hora y, ocasionalmente, $19 por hora. Mientras trabajan como baristas, ganan $12,50 por hora, más propinas. A los empleados se les pide con frecuencia que desempeñen múltiples funciones: DM, barback, niñera, tutor y conserje, todos juntos en uno, para mantener Hex & Co funcionando sin problemas.

“La gente a veces piensa que, debido a que trabajas con juegos, tu trabajo debe ser fácil y divertido todo el tiempo”, dijo Joe DeSimone, productor de franquicia en el editor de juegos Asmodee que frecuenta Hex & Co. como cliente. “Se olvidan que todavía es un trabajo. En el caso de los trabajadores de Hex, es un trabajo de servicio. Es un trabajo brutal. Me alegra verlos defendiéndose a sí mismos y exigiendo mejores .”

Jace Alejo, uno de los gerentes de Hex & Co. dijo: “No es realista [para la gerencia] esperar que seamos capaces de pagar todas nuestras facturas y vivir en esta ciudad con los salarios que estamos recibiendo”. Uno de los empleados que A los que se les pidió permanecer en el anonimato dijeron que el punto de inflexión para ellos fue cuando trabajaron una semana completa y solo les pagaron $200. Tuve que llamar a mis padres y tuve que pedir dinero. Dije: “No puedo pagar el alquiler este mes porque aparentemente no sirvió suficientes nuggets de pollo’”.

Mikayla Wilson ha estado en Hex & Co. durante tres años. Ella es una DM profesional a quien solo le han dado un ascenso después de dos años y medio; vino con un aumento salarial en dólares y “triplicar el trabajo”. Wilson dijo que los 19 dólares la hora que ella gana todavía no es suficiente. “Si pierdo un turno, no haré compras esa semana”. DM independientes y profesionales normalmente puede cobrar entre $20 y $50 por persona—normalmente, eso significaría cinco en total por sesión de juego, que generalmente dura tres horas y asciende a entre $20 por hora y $80 por hora.

Los programas extraescolares de Hex&Co. son similares a cuidado infantil o tutoría, especialmente porque Hex&Co.tiene un plan de estudios en el que los consejeros están se les pidió que memorizaran. Wilson también dijo que solo reciben “30 minutos de tiempo de preparación remunerado” y si el empleado es un DM Para el programa extraescolar, ese tiempo de preparación frecuentemente se consume por la necesidad de recoger a los niños de la escuela y traerlos a la tienda para el programa después de escolar. “Los gerentes tratan de no pedir a los DMs que hagan recogidas, pero hay días en que no tenemos no otra opción”. Wilson dijo que debido a esta incertidumbre, “la mayoría de los DM que conozco, incluyéndome a mí, nos preparamos fuera del tiempo remunerado . Y eso es simplemente porque necesitas hacerlo para poder realizar tus funciones laborales básicas”.

El camino de promoción es turbio, en parte porque nadie en Hex & Co ha establecido descripciones de trabajo. Además, debido a la configuración del negocio de En la empresa, cada sitio se compone de dos LLC, una para la cafetería y otra para el espacio social, y los empleados a menudo trabajan. en múltiples ubicaciones y realizar múltiples trabajos, como DM profesional y barista. Lo que significa que en la temporada de impuestos, los empleados pueden tener cualquier lugar. de dos a seis W-2 para presentar para trabajar en una sola empresa.

Los ascensos rara vez se otorgan y van acompañados de aumentos de un dólar. Sasha Brunetti, una de las consejeras después de la escuela, aún no ha recibido un plantea después de un año en la empresa, y dice que el sistema es “arbitrario» y es esencialmente un cuestionario de memorización de memoria. El cuestionario Para obtener un aumento implica que se le pida que “enseñe” un juego de mesa a los gerentes y, a veces, a uno de los propietarios. Pero, dijo Brunetti. , “si no estás enseñando juegos de mesa (digamos, estás enseñando juegos de cartas) entonces realmente no tienes manera de conseguir ese aumento a menos que hayas memorizado juegos de mesa que en realidad no estés enseñando”. También se pide a los empleados que expliquen las funciones cerebrales que cada juego fomenta, basado en la investigación observacional de Freeman y su experiencia en neurociencia.

Se habla mucho de la comunidad que se ha fomentado en Hex&Co.; es evidente en sus materiales de marketing para los más nuevos Pedal de arranque, está en el sitio de la empresa y cada persona con la que hablé lo destacó. Pero la comunidad aquí fue creada por el “personal estelar”, no la gerencia. Como explicó Wilson, “nos ven como esta comunidad de la que ellos son parte”. Pero, al menos para mí, en mi opinión, como alguien que es parte de esta comunidad, seguro que no parece importarles. sobre nosotros sobreviviendo”.

Un empleado dijo que la gerencia con frecuencia dice que están “aquí para abordar inquietudes”. La gerencia dice “quieren asegurarse de que nuestras La comunidad sigue siendo un lugar seguro y feliz para todos”. Pero, “si eso fuera cierto, nos pagarían más”, dijeron. explicó. “No puedes mirarme, alguien que tiene que pagar el alquiler y a veces ir al médico y decir ‘tú' “Soy un ser humano completo y me pago cerca del salario mínimo en la ciudad de Nueva York”.



Brian Flaherty, un premiado podcaster de obras reales, espera que los trabajadores tengan éxito. “Como miembro del Upper West Side, Hex & Co. es mi Amigable Tienda Local de Juegos... Hex & Co. es un lugar que significa mucho para mi, pero un negocio que no Proporcionar a sus empleados la dignidad de un salario digno no merece el superlativo de “amigable”. Si Hex & Co. no lo hace Reconozco Hex Workers United entonces son sólo otro lugar para comprar juegos», le dijo a io9. Mejor entonces podría simplemente hacer un pedido en Amazon... Hasta que Hex & Co. voluntariamente reconozca a Hex Workers United y acepte sus Demandas muy razonables, no volveré .”

Uno de los problemas que muchos de los empleados reiteraron fue que se sienten como si Freeman y Gray pensaran “muy poco” en ellos. La impresión entre los empleados es que debido a que esta no es una carrera tradicional, a menudo se les trata como si fueran “reemplazables y no calificados”. Pero estos trabajadores, muchos de los cuales tienen proyectos apasionantes y actividades paralelas en la industria del juego, son profesionales excepcionalmente buenos en su trabajos.

Todos los empleados con los que io9 habló para este artículo elogiaron a las personas con las que trabajan. “Constantemente recuerdo lo talentosos y maravillosos que son nuestros El personal lo es”, explicó Wilson. Muchos miembros del personal son diseñadores de juegos, escritores publicados y novelistas. Un ex empleado dice que los trabajadores en Hex & Co. brindamos una comunidad esencial en una ciudad que a menudo está aislada.

Brunetti describió cuán impactante es este espacio para los niños que vienen al programa. “He tenido un par de niños que otros consejeros y yo como su espacio seguro. Ellos vienen a nosotros en busca de apoyo cuando lo necesitan. Algunos padres me han dicho que este es el punto culminante de la semana de su hijo”. Un ex empleado dijo que con frecuencia sus padres se acercaban a ellos y les detallaban “los cambios explícitos y obvios en el comportamiento de sus niños y enfoque para interactuar con otras personas» después de jugar juegos en Hex & Co.



Alejo dijo que este es “el trabajo más placentero que he tenido” y enfatizó que aman a mis compañeros de trabajo. Me encanta interactuar con ellos. Son algunos de mis mejores amigos en este momento”. Alejo incluso dice que son amigos genuinos de algunos de sus clientes habituales porque la comunidad que el personal ha creado es muy cálida y acogedora.

Cuando se le preguntó por qué valía la pena luchar por este trabajo, un empleado fue particularmente elocuente. “La comunidad. Las personas con las que trabajo son brillantes, vibrantes y amigables... [Este trabajo] es gratificante en muchos sentidos, especialmente en el programa extraescolar. Trabajar con niños es algo que personalmente encuentro muy gratificante. Y realmente se trata de la comunidad que se ha construido aquí”.

Continuaron, “a los propietarios les gusta decir que construyeron la comunidad y que son responsables de ella, pero nunca están en el tienda. Los trabajadores construyeron esa comunidad. Es verdaderamente uno de los últimos lugares en los que existo en la ciudad de Nueva York donde puedo decir Estas son personas con las que no sólo siento una conexión porque tenemos algo en común, sino que siento una conexión porque estamos juntos aquí... Nos conocimos en persona y este lugar fue lo maravilloso para mantenernos aquí y unirnos ”.

Dillin Apelyan (también conocido como superdillin), un diseñador de juegos e intérprete de juegos, dijo a io9 vía DM: “El personal de Hex&Co.siempre ha me dieron la bienvenida, celebraron mis juegos y compartieron su alegría y amor por los juegos conmigo cada vez que paso una noche en cualquier lugar. La razón por la que Hex & Co. es un entorno tan maravilloso es por su personal, sobre todo, y merecen vivir y vivir. Bueno, punto. Los estoy apoyando y celebraré esta victoria con ellos”.

Y el personal excepcionalmente acogedor y capacitado no puede darse el lujo de vivir en la ciudad de Nueva York con salarios extremadamente bajos en Hex & Co. Los miembros de la unidad Hex & Co. preferirían ser reconocidos voluntariamente, están altamente organizados y han estado haciendo planes para intentar Negociando durante meses. Cuando se les preguntó si estaban contemplando una larga pelea, un empleado, que estaba involucrado en el esfuerzo de la organización, y que temen represalias si son nombrados, dijeron que se están tomando esto muy, muy en serio. Merecen un salario digno. Merecen un buen lugar de trabajo. Merecen claridad y transparencia. Y si Freeman y May rechazan el reconocimiento voluntario, el sindicato está listo. “Estamos preparados para escalar”, dijeron.

io9 se acercó a Hex y compañía. administración para un comentario. Actualizaremos este artículo si devuelven nuestra solicitud.

