Actualizaciones de House of the Dragon y más

Échale un vistazo al regreso de Valle Brillante. Aventúrate en un espeluznante mundo alienígena en una nueva mirada a la serie animada de Max carroñeros Reign. Además, lo que viene Generación V y Historia de terror americana: Delicada. ¡Spoilers de distancia!



Tron: La película animada

Durante una reciente entrevista con Colisionador, la directora creativa de Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, prometió lanzar una película animada tron película en su próxima reunión.

Prometo hacerlo en mi próximo almuerzo de directores. Una vez al mes, simplemente almuerzo con todos los directores juntos. y voy a decir: ‘Ha habido una solicitud. ¿Hay alguien aquí que haya estado soñando con que eso suceda?' Estamos impulsados por los cineastas, así que puedo culparlos si no sucede. No, estoy bromeando... voy a escribir. eso y traerles eso. Injustamente, todavía no lo he hecho, así que lo haré. Me encanta.

Sangre y nieve

Un meteorito trae una enfermedad alienígena a una estación de investigación del Ártico en el tráiler de Sangre y nieve.

SANGRE Y NIEVE 🎬 Tráiler Oficial 🎬 Película de Ciencia Ficción 🎬 Inglés HD 2023

Casa del dragón

According to THR, la segunda temporada de Casa del Dragón está programado para una fecha de lanzamiento no especificada en 2024.

El rey del invierno

Arthur inicia conversaciones de paz con los reyes de la tribu en la sinopsis del sexto episodio de El rey del invierno.

Arturo y los reyes de la tribu entablan conversaciones de paz; Arturo conoce a Ginebra, la dama de honor de Ceinwyn, mientras viaja.

Valle Brillante

Pat visita a su médico en un nuevo clip del episodio de regreso del 13 de octubre de Valle Luminoso.

Shining Vale | ‘Rehabilitated’ Ep. 1 Avance Peak Clip | Temporada 2

Historia de terror americana: Delicada

Anna llega a creer que todos en su vida están en contra de ella en el tráiler de “Cuando la rama se rompe”, el episodio de esta semana de Historia de terror americana: Delicada.

American Horror Story 12x03 Promoción “When The Bough Breaks” (HD) Temporada 12 Episodio 3 Promoción

FLCL: Zapato

Harumi entra en el “tiempo imaginario” en el tráiler de “Generational Battle”, el episodio de esta semana FLCL: Zapato.

Toonami - FLCL Shoegaze Episodio 2 Promoción

Generación V

En otra parte, Ashley Barrett prepara un tráiler de “esta temporada en...” los chicos escisión, Generación V.

Gen V (Amazon) “This Season On” Tráiler HD - The Boys spinoff

El reinado del carroñero

Finalmente, la tripulación varada de la nave espacial Demeter debe luchar para sobrevivir en un mundo alienígena en el tráiler de El reinado del carroñero, estrenándose el 19 de octubre en Max.

Scavengers Reign | Adelanto oficial | Max

