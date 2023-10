Actualizaciones de Joker: Folie à Deux y más

Scott Derrickson habla sobre lo que podría haber sido para su Laberinto secuela. James Gunn está de vuelta trabajando en Pacificador temporada 2. Obtén una nueva mirada a la adaptación al anime de Plutón. Además, el Conejo de Pascua llega a Las Cláusulas de Papá Noel, y más metrajes de chukyEl regreso. ¡Spoilers, lejos!



Durante una reciente entrevista con Comic Book, Scott Derrickson admitió que “tenía una gran película en mente”, pero “nunca consiguió [su] guión” ni por un segundo. Laberinto película “a un lugar donde el estudio quería hacerla».

En conversación con la publicación francesa Liberation (vía Comic Book), Toshio Suzuki de Studio Ghibli confirmó Hayao Miyazaki ya está desarrollando su próxima película.

Él está pensando en este próximo proyecto todos los días y no puedo detenerlo; de hecho, me he rendido. Ya no intentamos disuadirlo, incluso si hiciera una película fallida. En la vida, es sólo el trabajo lo que le deleita. Estabamos hablando de nuevo hace un momento y me dijo algo increíble. Por cierto, ¿de qué trató mi última película? No lo recuerdo. Y entonces empezó a hablar de un nuevo proyecto, así que no lo detendré. Mientras esté trabajando, No podré retirarme. Tiene 82 y creo que seguirá hasta los 90. Yo voy con a él.