Las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban de Meta lucen geniales y pueden transmitir en vivo tu vida

Las gafas inteligentes parecen estar teniendo un resurgimiento últimamente. En primer lugar, Amazon nos recordó todavía los hacen con Alexa integrada. Ahora, Meta está lanzando una nueva alineación con un ligero cambio de marca. Ya no se llaman Cuentos. En cambio, se llaman las Meta gafas inteligentes Ray-Ban, y son mucho más elegantes que el original grueso interpretación que parecían anteojos aburridos, estilo Rivers Cuomo. (No me gusta ese tipo. No quiero usar anteojos que parecerse a él.)



Las Ray-Ban Meta Smart Glasses presentan audio mejorado, con altavoces diseñados a medida que son aproximadamente 50% más ruidosos y ofrecen más graves para la música. llamadas y podcasts. Meta dice que incluso podrás escucharlos a través del tráfico ventoso y ruidoso. El micrófono también ha sido actualizado: cinco alrededor del chasis, incluido uno cerca de la nariz para que capture tu voz justo cuando sale de tu boca. A modo de comparación, las Ray-Ban Story solo tenían un micrófono, por lo que es cuatro veces más cobertura esta vez .

Las Meta Smart Glasses tienen una cámara ultra ancha de 12MP capaz de grabar vídeos 1080p de hasta 60 segundos, haciendo que sea fácil de tomar. B-roll pasivo de la vida y la búsqueda de la felicidad. Las gafas también pueden ayudar a facilitar una transmisión en Vivo de Facebook o Instagram, que seguramente atraerá a los “creadores» allí afuera. Si estás grabando el mundo que hace alrededor, una luz blanca de cortesía en el exterior permitirá Las personas y los transeúntes saben que están frente a una cámara oculta.

Las Meta Smart Glasses funcionan con un procesador Snapdragon AR1 Gen 1 en lugar de la variante de segunda generación como la nueva Meta misión 3. Es resistente al agua IPX4, lo que significa que puede soportar ligeras salpicaduras de agua. Podrías usarlos en un barco, pero tendrías que cambiar a un par de soles normal adquiridos en estaciones de gasolina si planeabas saltar al agua.

Las nuevas gafas solo tienen 4-6 horas de duración de la batería, pero Meta dice el caso incluido puede cargarlas hasta 8 veces.

Atracamos el original Historias de Ray-Ban cuando lo revisamos porque no satisfacía una necesidad aparte de tener una cámara conectada a Facebook en tu rostro en todo momento. Al menos con estas nuevas gafas metainteligentes, parecen preparadas para un uso pasivo si eso es más lo tuyo. Me gusta especialmente la idea de las gafas para capturar clips rápidos del mundo que te rodea. Intentar viajar con una pequeña cámara tipo GoPro o Insta 360 para Capturar imágenes en primera persona suele ser engorroso. Pero un par de gafas inteligentes pueden hacer que capturar micromomentos sea más sencillo. Definitivamente estoy en La era en la que me gustaría tener fragmentos de recuerdos con mi hija sin tener que cargar con un sistema de cámara independiente.

Será interesante ver si Meta se sale con la suya con el remarketing de estas como “gafas inteligentes” en lugar de alguna experiencia adyacente a Facebook. ahora, si tienes curiosidad por conseguir un par, puedes reservarlo desde $300. Vienen en varias combinaciones de colores y comenzarán Envío el 17 de octubre en 15 países, incluidos EE. UU., Canadá, Australia y toda Europa.