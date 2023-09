Práctica con la GoPro Hero12 Black: más de lo mismo, pero ahora en vertical

Las cosas siempre salen mal cuando crees que estás en tu nivel más estable. Eso es lo que se siente con cualquier deporte nuevo. patinar antes, pero patinar es la primera vez, así que toma un poco de tiempo acostumbrarse. Estoy avanzando rápidamente y todo está bien. hasta el punto en que me salgo de la pista y me detengo. Luego me dejo caer sobre manos y rodillas, ya sintiendo el escozor de las palmas raspadas y miro a mi correcto. Mi cámara estaba en mi mano derecha. El sensor fue el primero en tocar el suelo, el vidrio primero.

Le di la vuelta y está bien. Mi GoPro estaba bien, excepto, por supuesto, por el pequeño rasguño en el plástico que rodea la lente. . Para esto están los GoPro, aquellas personas que no tienen nada que hacer en lo que están haciendo, donde su propia locura causa una carnicería. a sus dispositivos digitales. Ahora GoPro está de regreso con la Hero12 Black de $400, y trae algunas características nuevas que lo hacen más aplicable a los influencers que quieren mostrar su estilo de vida extremo con un nuevo formato vertical, una nueva función de fotografía a intervalos y algunas adiciones adicionales para que el dispositivo sea más compatible con varios soportes y dispositivos inalámbricos. dispositivos de audio.

para ser claro , No uso regularmente muchas GoPro, al menos no de manera extensiva, aunque termino estando cerca de ellas bastante tiempo. valla en un pequeño club histórico de lucha con espada, y mientras nadie las usa en su máscara de esgrima o en su pecho por miedo a aplastar una abiertas con una longitud de acero, las GoPro son un pilar para grabar combates. Dicho esto, la Hero 12 es mucho una iteración del Hero11 del año pasado.Utiliza el mismo procesador y batería, y la mayoría de las grandes incorporaciones a la cámara de acción del año pasado, como la 8:7 La relación de aspecto está aquí nuevamente, pero con algunos modos de captura más habilitados. GoPro todavía promete más de una hora de disparo continuo incluso en la configuración de 5,3K y 60 FPS, el doble de largo que el modelo del año pasado, pero, como siempre, eso podría estar limitado por el calor se pone.

Saqué el dispositivo a dar una vuelta en varios contextos con el equipo de GoPro y también por mi cuenta, viendo lo bien que le va en un día nublado, por la noche, en interiores y bajo el sol de un día caluroso y soleado. día para poder ofrecer algunas de mis impresiones. En resumen: yo encontré la Hero 12 sigue siendo una sólida elección para disparar

A la GoPro Hero12 le encantan las tomas amplias, a pesar de las nuevas funciones verticales

Primero deberíamos repasar las novedades de Hero12, porque todo lo demás ha estado aquí desde 2022. La nueva cámara de acción tiene 9:16 encuadre vertical que funciona incluso cuando el dispositivo es horizontal. Esto funciona bien por tomar un caminar y hablar vídeo para formatos cortos de TikTok o YouTube, pero existen limitaciones. El metraje vertical solo funciona en cámara lenta 2X. m en comparación con el máximo de 8X para tomas de gran angular. Tampoco funcionará con la configuración de bloqueo de horizonte incorporada que agrega Estabilización de imagen HyperSmooth 6.0.

Lo usé para capturar algunas imágenes de mí cruzando en bicicleta el puente de Queensboro hacia Manhattan y algunas tomas de reacción caminando por el hielo de Sam’s Point. cuevas en la Reserva del Parque Estatal de Minnewaska, pero para cualquier cosa que implique rebotar y retumbar, querrás la estabilización de imagen adicional. También puedes Tome imágenes verticales de distorsión del tiempo, pintura con luz y rastros de estrellas en formato vertical, lo cual es agradable, aunque me hubiera gustado tener Bloqueo de horizonte habilitado también para tomas verticales.

En cuanto a incorporaciones completamente nuevas, existe una Modo de foto a intervalos para capturar fotos a intervalos fijos, pero se puede lograr lo mismo tomando fotogramas de videos. La función podría ser bueno para las personas que quieren capturar imágenes durante un largo período de tiempo , pero para mis propósitos, Me pareció bastante superfluo.

La Hero11 nos trajo la relación de aspecto 8:7 para grabar videos mucho más altos que la relación de aspecto habitual 16:9 que es estándar para la mayoría. formatos de vídeo digital y 4:3 más pequeños para vídeo ultracomprimido. La idea con 8:7 es que los usuarios podrán recortar lo que que quieren de un vídeo más después, pero también ayuda a compartir los ángulos amplios que GoPro se ha conocido por capturar cuando está en el moverse. Al igual que el año pasado, las opciones de resolución base incluyen un máximo de 5,3 K a 60 FPS y 4 K a 120 FPS. puede alcanzar hasta 8X de velocidad luna 2.7K.

Luego está el Max Lens Mod 2.0, el nuevo y mejorado complemento de $100 que se supone enfatiza el punto de vista súper ancho y súper alto. La calidad de la imagen se mantuvo constante al ejecutar 4K a 60 FPS, incluso con el FOV más grande. La función HyperSmooth todavía funciona para principalmente Estabilizar el metraje. El HyperSmooth 6 supuestamente analiza cuatro veces más datos que el HyperSmooth 5, pero aún así no te salvará de retumbos desenfrenados como los que descubrí al saltar bordillos al andar en bicicleta por el perímetro de Hudson de Manhattan. También puedes toda to dar filmación vertical con la Max Lens Mod, pero lo encontré excesivo para la capacidades de autofoto la característica está allí en primer lugar .

La utilidad del Max Lens Mod 2.0 depende del caso de uso, pero sácalo para vistas extremas y no lo serás. decepcionado. Para encuentros cercanos, es en su mayoría excesivo. Lo que más me sorprendió fue la poco mencionada adición de los hilos de montaje integrados de ¼-20. Esto significa que funcionará con cualquier tipo de montura de tornillo tipo trípode normal. Si bien tuve acceso a algunas monturas GoPro simples que funcionan con los dedos de montaje, sabía que funcionaba con mi trípode habitual fue de gran ayuda cuando no tenía una plataforma grande a mano. Además, la cámara también admite hasta cuatro conectados por Bluetooth dispositivos a la vez, incluidos micrófonos y auriculares.

GoPro también dice A los creadores profesionales les resultará más fácil editar vídeos con sincronización automática de código de tiempo entre múltiples GoPros y GP-Log codificación, aunque esas características están fuera de mi ámbito como fotógrafo. Básicamente, la GoPro Hero12 es mucho mejor actuando como un Una cámara más tradicional que nunca. Desafortunadamente, como ha sido el caso durante mucho tiempo con las cámaras de acción de GoPro, no necesariamente obtendrás la misma. la mejor calidad de imagen posible con dispositivos más grandes, especialmente si solo estás jugando con la configuración predeterminada fácil de usar de la cámara.

La GoPro Hero 12 puede disparar a un mucho tiempo, yof yot Cy soporta el calor

La batería Enduro de 1720 mAh, la misma que la Hero11, parece sustancial para un dispositivo tan pequeño. Una vez, accidentalmente, la dejé disparando mi sala de estar con luz brillante durante unos 40 minutos y me quedé con aproximadamente un 40 % de batería. La empresa promete que puede hacerlo 70 minutos con una carga completa a 5,3K a 60 FPS en comparado con 35 minutos de la Hero11. Obtienes un poco menos de una hora a 4K y 120 FPS en la Hero12, pero la mitad en la cámara del año pasado.

Aun así, es inteligente para conservar la batería, y los GoPro tienen algunas características como QuikCapture que le permiten empiezas a grabar sin tener que encender primero el dispositivo. Si también grabas clips cortos, he descubierto que el dispositivo Debería durar bien para un día completo de aventuras.

Sin embargo, el dispositivo aún se calienta. Lo enchufé a la toma de pared para dejar que se cargue, que también es la única manera de subir vídeos al servicio en la nube propiedad de la empresa, y me estremecí al tratar de recogerlos como si Acababa de tocar una sartén caliente. En un día caluroso mientras caminaba en Sam’s Point, Podía sentir que el dispositivo se calentaba cuando grababa en la configuración máxima, aunque solo estuve grabando durante unos minutos a un tiempo. Lo puedo imaginar podría comenzar a calentarse más durante un funcionamiento largo cuando expuesto al sol. También me preocupa el calor que se pone al cargar, que, a diferencia de grabar vídeo, no es algo que pueda regular tan fácilmente. como apagar la GoPro .

La calidad de imagen real que se obtiene del Black 12 es lo que esperamos de GoPro. Con la configuración predeterminada, las imágenes tomadas el interior puede verse algo granulado, especialmente en condiciones de poca luz Condiciones. Bajo luces brillantes y condiciones soleadas, descubrí que la imagen parecía capturar un poco de resplandor y destellos en la lente. Mis videos de las cuevas en Sam’s Point implicó muchas transiciones de oscuro a claro y en configuraciones automáticas, La GoPro tuvo dificultades para mantenerse al día. Eso no quiere decir Esperaba todo el mundo de GoPro. De hecho, encontré que la calidad de la imagen oscilaba entre regular y buena, al menos para mi propio uso. casos, pero es importante saber cuáles son las limitaciones.

La GoPro todavía es capaz de capturar pintura con luz, pero soy demasiado inexperto en este arte para estar dispuesto a mostrar cualquiera de mis intentos aquí. En condiciones de oscuridad, la cámara funciona mucho mejor estabilizada en un trípode que en movimiento. La estabilización de imagen no fue capaz para seguirme el ritmo patinando en el Rockefeller Center, lo que lleva a un vídeo entreverado .

También pude probar el Max Lens Mod 2.0, un periférico de 99 dólares que básicamente expande la altura y el ancho del vídeo hasta lograr un efecto sorprendente. grados. Activar el modo Max Lens Mod en la Hero 12 le otorga acceso a 177 grados de FOV. Configuraciones 16:9 Max HyperView y Max SuperView que también incorporan la estabilización HyperSmooth. Ignorando todo ese esquema de nombramiento “hiper” “y “super”, La lente amplía la imagen para capturar algunas vistas bastante impresionantes, aunque también enfatiza el ojo de pez del gran angular. ángulo un poco más bajo esos ajustes. GoPro prometió que su Max Lens Mod rediseñado es más duradero y resistente al agua que la otra versión , y yo personalmente no tuve problemas con imperfecciones en el corto tiempo que lo usé.

Cargas automáticas AEs muy conveniente, pero GoPro no debería molestarse en editar mi Vídeos

La otra mitad del ecosistema GoPro es la aplicación Quik basada en suscripción. Aquellos que pagan la suscripción anual de $25 (que se convierte en $50 después del primer año) reciben almacenamiento ilimitado en la nube para todos sus videos e imágenes. Estos se cargan automáticamente a la nube cuando ambos su GoPro y su teléfono están conectados a WiFi y la cámara está enchufada.

La función es increíblemente útil, especialmente para aquellos que no tienen un dispositivo para leer la tarjeta SD de GoPro. Más importante aún, GoPro es ahora lanzamos una versión de escritorio Quik de la aplicación, lo que hace mucho más fácil sacar el metraje de GoPro y en una versión completa suite de edición de video. Esa característica no estará disponible hasta noviembre para Mac. Los usuarios de Windows tendrán que esperar hasta el próximo verano para obtenerla. el integración, lo cual es una pequeña lástima, ya que será una muy buena adición al paquete de software de la cámara.

GoPro incluye una suite de edición bastante simple dentro de la propia aplicación que viene con algunos temas y selecciones de música prediseñados. No te permite crear nada verdaderamente original, pero es bueno para crear carretes destacados simplificados que puedes subir a tus redes sociales.

Cada vez que subes un banco de metraje, GoPro corta automáticamente un carrete que utiliza música brutalmente derivada y transiciones que parecerían incómodo incluso para los estándares de la vieja escuela demostraciones de patineta. Las ediciones automáticas no analizaron el metraje para la parte más dramática de cada clip. En mi metraje de esgrima, GoPro Siempre pareció resaltar dos personas dando vueltas entre sí y nunca alguien siendo golpeado. Aunque es bueno tenerlo como ejemplo de qué no hacer al cortar clips, no hay ninguna razón real para molestar con las ediciones de vídeo sugeridas.

La GoPro Hero12 Black funciona bien en los contextos que espera . Sigue siendo duradero y fácil de usar , dos de las cosas más importantes para capturar clips de sus travesuras extremas. Si se usa de forma conservadora, el dispositivo durará un tiempo sin necesito cambiar una batería o cargarla, pero personalmente estoy más preocupado por qué tan caliente puede llegar a calentarse el dispositivo antes de apagarse. Me imagino usando el Hero 12 para compartir mis propias aventuras con amigos, hasta el punto en que inevitablemente destruyo la lente con una enfermedad. -Golpe cronometrado con un largo de acero.