Martha Wells habla de su regreso a la fantasía y de lo que está haciendo Murderbot

Comencemos aquí: martawells no tiene que probar nada. Su historia de carrera, y sus novelas , muchos merecidos elogios, hablan por sí mismos. Su primer libro, El elemento de fuego, En 1993, inició su serie Ile-Rien, cuyos dos primeros libros serán reempaquetados y republicados en 2024. Si no lo reconoces ella por sus diversas y prolíficas series de fantasía, es posible que reconozcas su nombre por Los diarios de Murderbot. Yes, the novela del futuro lejano La serie podría estar muy lejos de Ile-Rien, pero Wells tiene el alcance y está listo para volver a convertir a las personas en segundos. -adivina cuál será su próximo movimiento.

Nos sentamos con Wells para charlar sobre Witch King, cómo fue volver a la fantasía épica y, por supuesto, robot asesino. En mayo, Rey Brujo fue estrenada. Esta novela marca el regreso de Wells a la fantasía después de casi una década. El personaje principal, Kai, un demonio y una bruja, estuvo atrapado en una prisión de agua durante más de un año. Cuando despierta, las políticas de su mundo han cambiado, y no en como a él le gusta. Un diario de viaje y un recuerdo de un ascenso al poder, Witch King Es notable por muchas razones, y no solo por la reputación de Wells. Más sobre esto más adelante.

Su regreso a las novelas de fantasía no es todo lo que Wells tiene para nosotros. También está lanzando Colapso del sistema en noviembre: la séptima entrega en Los diarios de Murderbot, una serie que ha ganado los premios Hugo y Nebula varias veces. Cada uno de estos encantadores cuentos sigue a un personaje anónimo, sin género, -persona Unidad de Seguridad mientras intenta lidiar con humanos ruidosos. Si bien los primeros cuatro diarios eran novelas, Efecto de red y Colapso del sistema son ambas novelas de larga duración. “Colapso del sistema tiene lugar unos días después Efecto de red”, Dijo Wells. “Y Murderbot está lidiando con muchas de las repercusiones de esa novela, emocionalmente y, hasta cierto punto, físicamente. ”



Ella dijo que este libro era excepcionalmente difícil de escribir. “Se suponía que yo debía escribir Efecto de red en 2019, y no pude comenzar en ello. Y fue cuando tengo la idea para Telemetría fugitiva, un sencillo misterio de asesinato. Y comencé a escribir una escena con Murderbot mirando un cuerpo y comencé a escribir, y me di cuenta, ya sabes “Esto es realmente divertido y va muy bien, así que tal vez simplemente escribamos esto en su lugar”.



Cuando llegó la pandemia, Wells sufrió un bloqueo de escritura. “Hubo seis meses en los que se suponía que debía trabajar Colapso del sistema”, dijo, y nunca sucedió. Al igual que con Telemetría para fugitivos, Wells comenzó a escribir un nuevo libro (Witch King), y luego volvimos a Colapso del sistema. “Finalmente, me di cuenta de cuál era la pieza que faltaba. Este libro trata realmente sobre Murderbot lidiando con la experiencia realmente traumática de Efecto de red... Parece que siempre empiezo en el lugar equivocado y luego tengo que trabajar para volver a superarlo”.

Wells no es ajena a tener dificultades para escribir. Ha escrito tanto y de manera tan consistente que parece extraño escribir eso, pero Wells realmente tuvo dificultades para empezar Colapso del sistema. “Siempre hay un punto en el que sabes lo que quieres decir, pero saber por dónde empezar y encontrar esa historia... es una proceso para llegar allí”. Una de las partes del proceso tiene que ver con el medio; escribir ficción versus no ficción, ficción original versus fanfiction, una primera novela frente a la séptima de una serie. “Siempre es un proceso diferente... trato de pegar a la regla de justo decirle a la audiencia lo suficiente sobre lo que necesitan saber para comprender lo que está sucediendo en el momento».

Witch King Fue una experiencia “liberadora” para Wells. Murderbot es un personaje que puede acceder a tantas perspectivas diferentes, por lo que Wells realmente disfrutó seguir Punto de vista de Kai. Los diarios de Murderbot También están restringidos en la forma en que describen el mundo y con Witch King, ella tuvo muchas oportunidades para crear un mundo y una cultura en los que se vive alrededor de Kai. “Pude abrir arriba, describir y hablar más sobre las diferentes formas en que las culturas manejaron el género, por ejemplo, y las diferentes formas en que las personas se vestían y las arte. ¡Y eso se debe a que las personas completamente orgánicas están interesadas en eso!”

En cuanto al género Witch King (tanto se ha hecho de género en Los diarios de Murderbot), “una de las cosas que quería abordar es que el género es muy cultural y la forma en que la gente lo entiende Es cultural en la forma en que se expresa. Wells describe dos culturas en el libro: una que usa ropa de género para expresarse. género, y otro que no expresa mucho género en absoluto. A medida que pasa el tiempo en el libro, las culturas se mezclan y la ropa es usado por ambas culturas para designar expresiones de género o sin género. la otra cultura y sus puntos de vista sobre ella han evolucionado de manera natural a medida que las dos culturas, que se han convertido en aliados realmente cercanos, trabajado entre otros a lo largo del tiempo”.

El género de Kai, que es masculino, también es un poco variable. Termina en una variedad de cuerpos a lo largo del libro. , y al final (y realmente, incluso comenzando con su introducción), es difícil saber exactamente qué significa género él, si es que significa mucho.

Wells mencionó el fanfic y le pregunté: ¿cuál era su relación con el fanfic? “Escribí fanfic por primera vez antes de Internet, en guerra de las galaxias fanzines. Encontré fanzines no mucho después de la El imperio contraataca salió. Estuve muy involucrado con el fandom por un tiempo. Realmente no he estado recientemente. Todavía leo fanfics porque hay algunos programas a los que simplemente quieres volver”. A ella le encantaría que los fanzines en línea volvieran a existir, pero mientras tanto Ella mantiene abiertas las pestañas de fanfics para dramas chinos. guerra de las galaxias, Los vengadores, Los misterios del asesinato de Dorothy Sayers y Búsqueda de galaxias. para echar un vistazo y buscar una historia que sea bastante breve y atractiva”.

Pero ahora Wells se está cuidando mientras trabaja en una secuela de Witch King. Ella comenzó a escribirlo en diciembre y, como me dijo, lo hace de una manera demasiado autocrítica para una autora que publicó dos libros este año, que estaba “muy retrasada”. Ella dice que “creo que finalmente “He vuelto a encaminarme. Le he dicho a la gente que tengo como 30.000 palabras, pero ninguna de ellas está conectada”.

Los comienzos, como mencionamos anteriormente en la entrevista, son muy difíciles. “Creo que una vez que consiga arreglar el principio, puedo conseguirlo. “Ya está hecho, con suerte, antes de la fecha límite”, dijo Wells, riéndose un poco. “Los comienzos pueden ser difíciles. A veces llegan de forma muy natural y puedes continuar desde allí. Obtienes esa primera oración que es perfecta y continúas y puedes hacer todo el borrador. Y Luego, otras veces es como si estuviera deambulando por el set. Necesito regresar. Necesito avanzar, tengo hacer otra toma. Los comienzos pueden ser mucho más difíciles que los finales”.

Witch King está disponible para compra ahora. Sistema Colapso se lanzará el 14 de noviembre.

