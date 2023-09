El personal de efectos visuales de Marvel Studios vota unánimemente para sindicalizarse

Hoy, después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales haya contado todos los votos, IATSE declaró eso El estudio VFX interno de Marvel votó por unanimidad “sí” a formar un sindicato con IATSE. El “demanda sin precedentes” por la sindicalización en digital industrias de hollywood llega en un momento crítico para el movimiento obrero, El presidente internacional de IATSE Matthew D. Loeb dicho en una declaración.

La votación es histórica no sólo por su abrumador apoyo, sino también porque es la primera vez que una unidad de “exclusivamente VFX” trabajadores” se ha sindicalizado exitosamente con IATSE, según un tweet de IATSE.

Muchos factores pueden impedir que un estudio de efectos visuales intente sindicalizarse, incluidos los contratos a corto plazo, un mercado de trabajo sobresaturado y las amenaza de blackballing. En la misma declaración, w Los trabajadores de Marvel le dijeron a IATSE lo que esta votación significó para ellos— yo ike a asistente c coordinadora Anna George, quien dijo que “fue muy emotivo escuchar los sí y saber que estábamos luchando por lo que merecemos. ¡Qué momento tan poderoso!” Thomas Barnard, aVFX c Un coordinador en Marvel, dijo “esto es histórico y estoy contento de ser parte de ello. Esto no sólo cambiará radicalmente el juego al aumentar la calidad de la narración a través de nuestro trabajo, también es un gran paso adelante para cuidar a las personas no reconocidas que ayudaron para construir la industria”.

Sarah Kazuko Chow, coordinadora de VFX en Marvel, describió algunas de las condiciones que hacen que trabajar en VFX, no solo en Marvel, sino en todo la industria, extremadamente difícil. “Sentí que no podía quejarme de las horas extras no pagadas, la falta de descansos para comer y las increíbles Se ejerció presión sobre los equipos de VFX para que cumplieran los plazos porque se suponía que yo debía estar agradecido de estar aquí”.

IATSE Loeb agregó , “Su valentía, determinación y unidad son un faro para los trabajadores no solo en VFX, no solo en el entretenimiento, sino también en todos los sectores. industria en este país y más allá. Iniciará negociaciones con Marvel y Disney con el respaldo y apoyo pleno de nuestros 170,000 fuertes alianza. Tu lucha es nuestra lucha”.



Y el estudio VFX probablemente se verá envuelto en una pelea de proporciones superheroicas. Ahora van a seguir adelante con su sindicato para “emprender negociaciones de negociación colectiva ” con Marvel y DIsney. IASTE informa que al 13 de septiembre no hay ninguna fecha de negociación programada.

