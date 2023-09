The Nun II es una sólida secuela de terror aterradora con un gran problema

La monja II hace casi todo bien. continúa la historia de su predecesor de una lógica pero emocionante; sube la ante en términos de sustos, sangre y apuestas; e incluso agrega alguna mitología interesante a su mundo. Todo va tan bien hasta que... deja de serlo. Si esta fuera una película de deportes, la dirías falla en la línea de una yarda. Como película de terror, se podría decir que clava la estaca pero falla el corazón.

cuando nosotros último abandonado del mundo de la monja, La Hermana Irene (Taissa Farmiga) había derrotado al demonio Valak (bonnie aarons) con la ayuda y sacrificio de un granjero local llamado Maurice (Jonas Bloquet). Pero, en la escena final, vimos que Valak no fue derrotada. En cambio, transfirió su esencia a Maurice en un intento de salir al mundo. La monja II retoma esa historia en ambos frentes. Maurice es ahora el manitas en un internado para niñas, mientras Irene continúa viviendo su vida en la iglesia mientras mantiene su pasado heroico en secreto.

Usando esos dos hilos, el guión de Akela Cooper (maligno, m3gan), Ian Goldberg y Richard Naing (Temer a los muertos vivientes) está básicamente estructurado como una historia de detectives. La historia de Maurice sigue sobre cómo esperarías que sería si un demonio malvado estaba corriendo enloquecidos en un lugar con niños pequeños. Niños en peligro, niños siendo imbéciles, muchos sucesos misteriosos y espeluznantes, etc. Mientras tanto, después de una Tras una serie de muertes horribles, Irene es llamada una vez más a cazar y detener a la entidad, esta vez con la ayuda del Hermana Debra (Storm Reid), igualmente intrépida y desafiante. A medida que las cosas empeoran cada vez más en la escuela, Debra e Irene poco a poco se unen Las hazañas anteriores de Valek, mientras se enfrentan a sus propios horrores únicos a lo largo del camino.

Esa estructura paralela simple y limpia hace maravillas para La monja II y el director Michael Chaves (no ajeno a la Prestidigitación mundo, habiendo dirigido La maldición de la Llorona y El Conjuro: El Diablo me obligó a hacerlo) mantiene las cosas en movimiento. Una historia nos da todos los sustos y muertes que queremos, la otra toda la intensidad y el misterio que queremos. Cada uno rebota maravillosamente en el otro, creando tensión, drama y miedo. Incluso hay toques de romance, gracias a una maestra de escuela. interpretada por Anna Popplewell, cuya hija Sophie (Katelyn Rose Downey) se hace amiga de Maurice.



Con todo eso sobre la mesa, finalmente las dos historias se unen y las cosas mejoran un poco. Hay nuevos terrores, nuevas sorpresas, mayores sustos y algunas cosas realmente asquerosas, enfermizas e increíbles. Todo esto funciona aún mejor porque la película adopta y acepta Irene como una cazadora de demonios casi superheroica. No estamos hablando del todo de Ash de Mal muerto, pero esa es una especie de vibra. Farmiga usa lo que recuerdas de su personaje de la primera película y lo evoluciona a un todo. nuevo nivel. Su confianza y presencia como Irene, elevan a todos alrededor de ella para que no puedes evitar aplaudir mientras ella bocabajo Valek en todos los sentidos.

El problema, sin embargo, como se mencionó al principio, es que La monja II No sabe muy bien cómo terminar. No entraremos en detalles aquí, pero después de una película que era tan simple y digerible. Narrativamente, el final se siente como si hubiera seis o siete ideas diferentes, y en lugar de simplemente decidirse por la mejor, intentaron atascarlos a todos. El resultado es una conclusión confusa y confusa que amortigua el resto de la película. Además, el hecho de que otros Prestidigitación películas más allá La monja II He mostrado esta historia desde más lejos en el futuro socavando un poco la finalidad.



Para ser justos, el final en sí no lo es horrible. De esas seis o siete ideas, hay algunas sólidas que ayudan a que el clímax se sienta como una escalada adecuada de Lo que vino antes. Luego también está el panorama más amplio en el que pensar. La Monja II—una secuela de terror y la novena película de una franquicia más grande, es buena en absoluto Es un milagro menor. Tiendes a perdonar que tiene un gran defecto, especialmente si eres un fanático de este mundo. Además, si no lo estás, probablemente no estés mirando La monja II En primer lugar. Y así, en última instancia, gracias en gran parte a su inteligente simplicidad y al desempeño líder de Taissa Farmiga, La monja II hace su trabajo. Nos asusta. Nos deleita. Nos deja con ganas de más, aunque no atraviese el aterrizaje .

La monja II está en cines el viernes.

