Probamos el batido de pepinillos de los Muppets en Walt Disney World

Fanáticos de Los Muppets conozca esa representación de los famosos íconos de la Jim Henson Company en Parques Disney o en la programación de Disney (La mansión embrujada de los Muppets ¡para siempre!) vienen pocos y lejos entre todos la maravilla y guerra de las galaxias éxitos de taquilla. S o cuando se anunció una presencia para Parques Disney‘Festival Internacional de Comida y Vino en Epcot, teníamos que comprobarlo .

A En el laboratorio Brew-Wing del pabellón Odyssey en el parque Epcot de Walt Disney World, puedes participar en tus propias travesuras del desafío gastronómico de los Muppets. . He aquí las leches de encurtidos merluza, directamente de Muppet Labs y hecho con M ciencia engreída por el Dr. Bunsen Honeydew y su asistente Beaker. Como fan de la M uppets, encurtidos, y agita—por separado, al menos — Yo era inicialmente intrigado por la creación de limo verde cremoso.

Recientemente he sido un poco más aventurero con la comida y esta no era la primera vez que probaba un concepto extraño basado en golosinas heladas. Cuando fui a Coachella para ver el titular de Danny Elfman en 2022 , Probé un helado de van Leeuwen que fue inspirado en Kraft Mac & Queso; es sabía a crema de tarta de queso dulce con el queso en polvo de color naranja brillante doblado adentro. No estaba mal y después de algunos bocados quedé saciado de su sabor extrañamente dulce y salado, lo cual fue afortunado porque Al final, mi barriga me impidió comer demasiado.



Pensando si podría manejar helado de queso de naranja radiactivo, luego un pepinillo verde El batido no debería ser sudor, ¿verdad? Lector, me equivoqué. i Fue mucho sudor y arrepentimiento. Solo mira mi reacción por ti mismo a continuación.

Sintiéndome traicionado por mis ídolos de los Muppets, ahora estoy abandonado para recordar siempre el sabor del pepinillo encurtido, pero sobre todo los aromáticos del eneldo en forma de batido. . Le di dos intento ; el primero Un pequeño sorbo realmente desprendía sabores potentes que me recordaron a Jabón Irish Spring mezclado con helado. En mi segundo intento con batido crema, fue de alguna manera peor- como maíz dulce, pero sólo si era pepinillo- aromatizado a modo de aire de coche forestal ambientador. No me gustan las pastillas de caramelo, así que fue un “no” de mi parte y, desafortunadamente, se fue a la basura. Aunque, Tengo que decir que ha habido una reacción bastante variada en línea por parte de las personas que lo probaron, así que me pregunto si a la gente le suele gustar el maíz dulce. es más que la gente que no hace maíz dulce. Pasarán meses antes de que Incluso considero volver a comer cualquier cosa de color verde menta. Espero estar curado para Navidad. cuándo t los Muppets lo harán Regrese a Walt Disney World para presentar un vivo h especial de vacaciones durante las Jollywood Nights en Hollywood Studios en Walt Disney World.

Si quieres probar el Batido de Pickle para tí (g sobredosis velocidad!), está disponible por tiempo limitado durante Festival Internacional de comida y vino de Epcot en el Brew-Wing Lab en el Odyssey Pavilion desde ahora hasta el 18 de noviembre . Si lo has probado, Háganos saber en los comentarios a continuación lo que pensó: oh r si siquiera le dara una oportunidad.



