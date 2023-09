Podemos decirle cómo divertido y sorprendente el nuevo película alienígena Nadie te salvará Lo es, pero déjelo al guionista y director de la película, Brian Duffield, para que realmente la venda. “Para cuando lleguemos a Al final de nuestro primer acto, esperemos que la gente simplemente no tenga idea de hacia dónde se dirige esta película porque han sucedido muchas cosas”. Duffield le dijo a io9 a través de videochat. Espera que la audiencia piense “Aquí es normalmente donde terminamos las cosas. ¡Pero nunca he estado aquí en cinco minutos! ”

Es cierto que estructuralmente Nadie te salvará Se siente increíblemente única. Primero, conoces a Brynn (Kaitlyn Dever), una joven que se ha aislado a propósito, pero antes de que puedas aprender. mucho sobre ella, un extraterrestre ha llegado a su casa. Duffield quería acelerar la historia para desechar intencionadamente la audiencia. “Habría pensado que la película había terminado y me faltaba una hora”, así es como el director espera que la audiencia reacciona. “Lo que suceda a continuación no tiene precedentes. Y eso se sintió como un lugar realmente divertido para comenzar”.

Pero esa no es la única forma de que es única. Nadie te salvará éxitos en Hulu el viernes, uniéndose Presa como realmente sobresaliente, ciencia ficción digna de teatro producida por el streamer. Hablamos con Duffield sobre eso, así como sobre la impactante, pero aparentemente no planificada, decisión. tener muy poco diálogo en la película. Además, ¿cuánto grande es esta invasión alienígena? Lea nuestra entrevista a continuación.

Esta entrevista fue editada para mayor extensión y claridad.

Germain Lussier, io9: Entonces, estaba viendo tu película anoche y después de 20 minutos, pensé: “¿Alguien habló en esto? ?” Y no creo que lo hubieran hecho. Entonces, dígame cómo se tomó la decisión inicial de prescindir en gran medida del diálogo, ¿por qué ¿Tomó esa decisión y cuál fue entonces el mayor desafío?

Brian Duffield: Sí, fue algo que yo también descubrí. No me propuse escribirlo de esa manera. No describo Cuando escribo, estoy como en caída libre. Y luego yo, similar a ti pero más adelante en el proceso, Me di cuenta de lo mismo. Y pensé: “Puedo ver esto a través”. Y así, simplemente se convirtió en una extensión de el personaje para mi. Era que a) ella estaba sola y como dice el título, nadie la ayudaba. Y entonces b) Quería evitar la pantalla de exposición que te dice lo que está pasando. Porque pensé parte del terror es que ella no lo sabe y nadie se lo cuenta. Entonces, simplemente surgió de eso. Y así al final Al respecto, pensé: “Creo que funciona”.

Entonces, sí, simplemente se convirtió en una guarnición divertida para la película en contraposición a la razón por la que la hice. Pienso que si hubiera empezado a intentar hacer eso, habría sido una mierda, ¿verdad? [Risas] No habría sido nada. genuino para el personaje de Kaitlyn. Y se convirtió en algo así al lado del [hecho]. Como, no es como si no hubiésemos estado promocionando eso, y no es porque estemos tratando de sorprender a la gente. Para mí, no es el plato principal. Creo que Kaitlyn es el plato principal. Por supuesto. [No hablar] simplemente se convirtió en algo divertido, pero realmente no se sentió diferente a que hacer una película sonora. [ Risas]



io9: Wow, está bien. Porque obviamente hay algo de diálogo aquí y allá, pero al final hay tan poco de eso que hace que Lo poco que hay, especialmente hacia el final, es mucho más impactante. Así que me sorprende escuchar que no fue un elección deliberada. ¿Tenía el guión diálogo?

Duffield: Es exactamente lo que hay en la película. Y [la escena a la que te refieres] era un ejemplo de una escena que, si no tenía diálogo, estaría haciendo esto por el truco en lugar de hacer lo que es correcto para esta escena. Pero no es una película muda. Como si hubiera diálogo en la película. Siempre me molesta cuando la gente dice “me gusta”,hombre pájaro Es una toma única”, y yo digo: “Hay un montaje al final de hombre pájaro. Eso eso edición”. [Risas]

Hay muchas secciones sin diálogo, pero hay diálogo en la película. Y me pareció como si la razón Estoy haciendo esto es por esto, es una mala razón. Y si hay un momento donde ella realmente necesita sacar algo de su pecho, como en ese momento, tenía que hacerlo. Y yo le dije lo mismo a Kaitlyn. Yo estaba como: ¿Si alguna vez hay una escena en la que sientes que necesitas hablar? Hazlo”. Como si eso fuera más importante. Tu personaje es más importante que el dispositivo. Y eso para mí fue solo la regla general en todo momento. Brynn necesitaba hablar y decir algo en ese momento. Y creo que se acentúa por el hecho de que ella no habla con frecuencia, pero sí habla y cuando ella habla, realmente importa.

io9: Está bien, genial. Gracias por aclarar eso. También me encanta en la película que la invasión comienza muy rápido. haz un pequeña preparación, pero entonces estamos en el medido. Además, podrías haberse burlado de los alienígenas durante la película completa, pero en cambio, realmente las muestras y déjanos mirarlas. Así que, cuéntame un poco sobre cuán temprano ocurrieron esas decisiones y por qué.



Duffield: Sucedió muy temprano. Creo que hay una parte de mí que siempre había querido ver una película de extraterrestres que es... ya sabes, han venido hasta aquí. Y me encanta Señales y entran a la casa al final, pero están como afuera, saltando en los campos de maíz todo el tiempo, y es Genial. Pero también pensé: “Han recorrido un largo camino”. ¿Te gusta entrar a la casa de esta chica? Es un martes por la tarde. para ellos. No es gran cosa después de todo lo que han hecho para llegar hasta aquí. Y pensé que era realmente interesante un lugar para empezar, donde estos chicos son un un indiferente y despreocupados . Y luego para ella y para cualquier de nosotros, sería sería la cosa más loca que nos podría pasar jamás. Pero realmente me gusta esa idea de decir, está bien, “comencemos por aquí”.

Y creo que realmente te hace sentir mal y, con suerte, de una manera divertida en la que dices: “No tengo idea [de lo que está pasando”. ]. Generalmente aquí es donde terminamos las cosas, pero nunca he estado aquí en cinco minutos”, y cuando llegamos a Al final de nuestro primer acto, con suerte la gente simplemente no tendrá idea de hacia dónde se dirige esta película porque han sucedido muchas cosas. es como, sí, como que vislumbramos al extraterrestre aquí, un dedo del pie aquí, una voz aquí, algo así. Simplemente empezamos a mostrarle a nuestro chico. [Risas] Y luego creo que mi esperanza es que tome a la gente por sorpresa un poquito. donde dicen, “Oh, ahí está él. Como, ¿qué está haciendo?”

Y luego, cuando comience nuestro segundo acto, creo que la gente no tendrá idea de hacia dónde vamos. Y eso es algo así como un lugar divertido para tener una audiencia al comienzo de tu segundo acto donde es como, “habría pensado que la película Terminó y me queda una hora. Lo que suceda después no tiene precedentes”. Eso se sintió como un lugar realmente divertido para inicio, qué sucede después del primer acto y hacia dónde va. Así que esa fue una especie de idea de inicio de la Para mí, el lado alienígena de la película: que el primer acto es como una pieza de un acto largo que termina de una manera sorprendente. entonces piensas: “Bueno, me queda una hora. ¿Adónde vamos?”

io9: Creo que literalmente escribí eso en mis notas. “¿Cómo terminó esto?” Pero, por supuesto, no terminó. Así que eso ciertamente funcionó. Y la película ciertamente funcionó mientras la veía en casa, pero me pregunto si este fue siempre el plan. ? ¿Esto alguna vez iba a ser un estreno en cines o siempre iba a ir directamente a Hulu?



Duffield: Siempre directo a Hulu y fue genial. Sí, sería genial ver esto en un cine, pero, esto es una película rara. Esta película requiere muchos cambios y no es una película típica en muchas maneras. Y creo con un lanzamiento en streaming, 20th Century y Hulu nos dieron la capacidad de hacer eso. No cambiamos nada para el estudio. no fue: “El público va a querer esta resolución”. No fueron todas esas otras cosas. Realmente nos dejaron hacer la película que queríamos hacer. Y a 20th realmente le encantó la película que estábamos haciendo todos juntos. Así que estoy muy agradecido de que Hulu quisiera hacer la película. No sé si alguien más habría hecho la película en la forma en que Hulu dejó que fuera hecho, y eso fue realmente emocionante. Las cosas más locas de la película nunca estuvieron en discusión.

He trabajado en otros estudios de teatro que también me encantan, pero no creo que eso hubiera sido cierto. Creo que sí Habría sido una película muy diferente si hubiera ido a los cines desde un estudio diferente. Entonces, para mí, el Hulu de la misma Todo fue como: “Oye, tenemos un poco más de espacio para balancearnos”. Y eso fue realmente emocionante. Disparé. para Hulu. Lo tomé sabiendo que estaría en los televisores, iPhones, iPads y todo de muchas personas. Entonces, para mí, todo era contar historias. Y 20th Century y Hulu fueron el lugar que nos permitió contar nuestra historia forma que queríamos contarlo. No puedo quejarme.

io9: Ahora, lo que sucede en esta película es una historia contenida. No hay necesidad de pensar en qué más está sucediendo en este mundo. . Pero como un nerd, yo creo y creo que tú probablemente también podrías . Entonces, cuánto pensaste en qué más es sucediendo en el mundo? ¿Qué más está pasando en tu Nadie te salvará ¿Universo Cinemático?



Duffield: [Risas] Sí, bueno, en realidad tuvimos algunas retoques en la película, y eso fue todo lo que pasa en la casa de su vecina. Eso fue algo que descubrimos. Una vez que armamos un corte, mucha gente Pensamos: “¿Lo que le está pasando a ella es real?” Porque es muy específico sobre ella. Y fue realmente útil. decir: “Oh, esta es una historia más grande que está sucediendo”. No es solo ella. Y ese poco de claridad, creo. , realmente ayudó a la gente a comprender el contexto de la película.

En cuanto al universo más grande, creo que para mí es algo global que está sucediendo. Es una fiesta a gran escala [Risas]. definitivamente existe el Día de la Independencia platillo sobre la Casa Blanca sucediendo al mismo tiempo. Ese tipo de cosas. Pero también creo que los extraterrestres, su plan es muy similar a lo que Brynn está encontrando, donde es muy sigiloso y casi secundario. Están tan avanzados con respecto a nosotros que Es algo así como: “Simplemente tenemos que terminar esta parte y luego pasaremos a la siguiente”. O están tan interesados en husmear y simplemente aprender sobre las personas, incluso cuando hay personas en la casa. una pequeña idea extraña para ellos.

io9: Finalmente, me gustaría preguntar sobre el título. Se siente como una proclamación pesimista por un lado, pero estoy seguro que tienes más intención con ello. Para ti, ¿qué Nadie te salvará ¿significa?

Duffield: Pensé que se trataba principalmente del hecho de que no hay “nadie”. Como si esa fuera la clave. Realmente depende de ella lo hace o lo descubre. No es el tipo de cosa en la que ella lanza el torpedo a la Estrella de la Muerte. Es no ese tipo de película.

Nadie te salvará se estrena en Hulu el 22 de septiembre.



¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

