La semana pasada Netflix Una pieza El programa de acción en vivo obtuvo enormes elogios en todos los ámbitos, tanto de viejos fanáticos como de nuevos espectadores. Como alguien que nunca se ha encontrado Una pieza, y, de hecho, nunca ha sentido ningún deseo de retomar ni el manga ni ninguna parte del anime (el manga (debo decirlo, comenzó su publicación serializada en 1997), yo era escéptico esta nueva iteración. Otras adaptaciones de acción en vivo de Netflix del querido manga no han ido realmente bien, ya sea a nivel técnico o como extractos previamente coherentes. historias, así que me acerqué Una pieza tentativamente. Después de todo, me había quemado vaquero bebop apenas el año pasado.



Como alguien que no tiene idea de qué esperar, lo admitiré plenamente... me llevó un par de episodios comprenderlo. Pero una vez Me adapté al estilo estético de la serie (más sobre esto más adelante), ¡descubrí que realmente disfrutaba el espectáculo! La trama es Es ajustado y se mueve rápidamente a través del formato shojo de villano de la semana. Casi todos los personajes están completos y pulidos desde su orígenes del manga hasta que se volvieron creíbles y comprensibles, incluso con las escenas de lucha exageradas intercaladas a lo largo de la serie. ¡Es bueno! Sinceramente, Sinceramente, la serie es buena y esa es la mayor sorpresa de todas. La temporada de ocho episodios está basada en el primer arco de

Una pieza manga, llamado East Blue Arc. Eiichiro Oda aparentemente estuvo muy involucrado en la serie y le dio a la adaptación su total aprobación su lanzamiento. Obtenemos los trasfondos clásicos de cada protagonista principal, dándonos una vista de sus primeras vidas y ayudando a establecer firmemente los en este mundo y esta historia, y brindando a la audiencia una comprensión más desarrollada del mundo y la estructura del espectáculo. Al principio, el mayor obstáculo para mí

Una pieza Era el tono. El absurdo tonto se sentía infantil, pero esto no es un programa de televisión para niños. Brillos estallan de cañones, un hombre pelea con una espada en la boca, un marine usa pantalones con estampado de cebra… es literalmente salvaje de ver, especialmente cuando se ofrece junto con brutales escenas de lucha, abuso infantil inquietante y diálogos groseros. También hay muchos encuadres que me parecieron como si el programa estuviera intentando para imitar los paneles de cómics, añadiendo al contraste discordante entre la presentación y la historia. Es el espectáculo más estéticamente confuso que he visto jamás observado. Creo que para mí, ya sea porque soy un miembro del público occidental clásico o porque simplemente no estaba familiarizado con el manga, esto fue La parte más difícil para mí de afrontar, incluso mientras disfrutaba del espectáculo. Hubo un punto al principio en el que el grupo es capturado por un payaso que puede cortarse a sí mismo y fue después de esta revelación que asusté un poco al resto del show. Si esto iba a ser todo, tal vez no fuera para mí... pero seguí adelante y Estoy realmente contento de haberlo hecho. Si bien hay una clara disonancia entre el tono y el contenido, parece ridículo y serio en igual medida. Hay una barrera estilística en este programa que parece que nunca llega a ser completamente comprensible, pero está a mitad a través me metí en ello. La seriedad absurda es el punto.

La única parte del programa que nunca pude entender o apreciar por completo fue su personaje principal. Monkey D. Luffy es un tipo particular de protagonista de shojo: excitable, singularmente enfocado, exagerado y dedicado a sus amigos, incluso cuando parece cada vez más irresponsable hazlo. Hay iteraciones de este personaje en todo el anime exitoso: Uzamaki Naruto,

Mi Héroe Academia ‘s Midoriya, Yugi de Yu-Gi-Oh, y Shoyo Hinata de ¡¡Haikyuu!!—y a pesar de haber visto y disfrutado esta marca particular de héroe shojo, encontré a Luffy cada vez más molesto. ¡Luffy es tan ruidoso! ¡Grita mucho! ¡Es un poco idiota! Parece no tener una dirección real más allá de la suya un solo enfoque en One Piece y en ser el Rey de los Piratas y no hay ninguna razón real para eso: ¿qué significa ser Rey de ¿Piratas quiere decir más allá de un título? Mientras que hacia el final de la serie su dedicación para rescatar a Nami era admirable y yo estaba apoyando para él, me preocupaba mucho más por Zoro, Sanji, Nami e incluso Koby (Usopp, lamento que fueras tan aburrido, ¿Quizás la próxima temporada?) que lo que alguna vez hice sobre Luffy. Creo que mi mayor problema es que pensé que Luffy era emocionalmente manipulador y un poco imbécil, incluso cuando trató de hacer lo correcto con sus amigos. ¡Pero el espectáculo es bueno! ¡Sorprendentemente bueno! Las escenas de pelea en particular son excelentes, incluso con Luffy estirándose por todos lados y gritando. “Gum Gum Pistol!” como un tonto. Todas las peleas tenían peso narrativo, y los personajes significaron algo para mí; yo no Quería verlos heridos (excepto a Luffy, él podría haber soportado ser herido un poco más). El espectáculo fue limpio.

Fue resbaladizo. Todo encajaba, y al final de la temporada, a pesar de los gritos de Luffy

de nuevo,Quería una segunda temporada. Y si alguien está tomando notas... definitivamente quítale la camisa a Zoro más a menudo. Gracias.

