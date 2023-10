Revisión abierta de OnePlus: este teléfono cambió mi opinión sobre los plegables

En comparación con algunos de mis compañeros de trabajo, he sido una verdadera Debbie deprimida con respecto a los plegables. Acurrucada para tomar unas copas o jugar con amigos, Recibía los habituales “oohs” y “ahhs” cada vez que sacaba un nuevo plegable que estaba revisando. Entonces le contaba Les indicaban el precio. Hacían una mueca y decían alguna variación de “De ninguna manera voy a gastar tanto en un teléfono”.

Pero más allá del precio, no he superado los problemas inherentes a una pantalla delgada y plegable. No pensé que ningún fabricante de teléfonos pudiera realmente encuentre una manera de eliminar el pliegue lo suficiente para ofrecer una experiencia satisfactoria de “phablet”.

Advertisement

OnePlus demostró que estaba equivocado.

El OnePlus Open recientemente anunciado es el primer intento real de la compañía de irrumpir en el mercado de los plegables. Viene en dos sabores, un vaso respaldado en Verde Esmeralda Anochecer y un Voyager Negro de cuero vegano desde $1,700. Tuve el teléfono durante una semana antes de que subiera para preordenar. Y desde entonces, el Open me hizo realizar el potencial de los plegables. Más simplemente, mi principal queja con las pantallas aplastables fue la pliegue: ese enorme barranco en el medio de la pantalla interior que hacía que ver contenido o usar aplicaciones fuera mucho más molesto de lo necesario. be.OnePlus se ha acercado más a cualquier empresa a fabricar una bisagra y una pantalla que cumplan la promesa del teléfono inteligente 2 en 1 /tableta.OnePlus, propiedad del fabricante chino Oppo, es el primer intento de la compañía en los Estados Unidos en el floreciente mercado de los plegables. Oppo tiene su propio plegable estilo flip llamado Find N2

Advertisement

y ahora el Encuentra N3 plegable. En cambio, OnePlus supuestamente retrasó su primer gran impulso hacia los teléfonos aplastables y se posicionó para asumir el mercado a finales de año. Lo que han sacado tiene sus problemas: incluyendo algunos defectos de fabricación, pero apuesto a que el diseño de pantalla de OnePlus es lo que otras compañías intentarán copiar el próximo año. .OnePlus abiertoEl nuevo teléfono de OnePlus tiene el pliegue menos notable de todos los plegables modernos. Aunque se destaca como el más barato de su tipo, existen Preguntas persistentes sobre la durabilidad.

Comprar ¿QUÉ ES? 4 stars El primer teléfono plegable tipo libro de OnePlus disponible en el mercado estadounidense. 4 stars Comprar ¿QUÉ ES? El primer teléfono plegable tipo libro de OnePlus disponible en el mercado estadounidense. PRECIO $1,700 COMO La acción de la bisagra es ágil y la pantalla prácticamente no tiene arrugas. La interfaz de usuario es tan buena como las plegables de Samsung. DISGUSTO Los errores de fabricación obvios dejan muchas preguntas sobre la durabilidad del teléfono a largo plazo. El precio sigue siendo un problema. OnePlus parece pensar que puede llegar a la cima con un precio base de $1,700, que es alrededor de $100. menos que Google o los últimos plegables de Samsung. Además, la empresa propiedad de Oppo se está esforzando mucho en conseguir ofertas promocionales. OnePlus afirma que cualquiera que haga un pedido El teléfono de su sitio puede obtener al menos $200 y hasta $1000 de descuento en el Open con un intercambio. La compañía afirma Los usuarios pueden esperar ese reembolso de $200 sin importar qué teléfono sea, qué tan antiguo sea o incluso su condición. Es un gran Afirmación audaz, y tendremos que ver cómo se refleja eso con los nuevos pedidos anticipados desde el jueves hasta el 25 de octubre. OnePlus nos dijo que el acuerdo durará mientras los nuevos teléfonos Open estén a la venta. El problema al darle una calificación al teléfono fue que, a pesar de lo mucho que lo disfruté, mi teléfono tenía algunos defectos de fabricación evidentes. OnePlus parece haber hecho un

Advertisement

error similar

como Samsung lo hizo con sus plegables anteriores. El protector de pantalla exterior del Open parece desprenderse como una pequeña burbuja de aire formada en la esquina superior derecha. lo parece otra pequeña línea de burbujas de aire en la pantalla interior. Ninguno de los defectos realmente interrumpió mi tiempo con el Open, pero Me pone nervioso pensar en qué tan bien sobrevivirá el teléfono en unos meses, y mucho menos en años.Aun así, esperaba que alguna empresa pudiera superar el precio de 1.500 dólares de los nuevos phablet plegables, y esto es tan cerca como hemos visto hasta ahora. Todavía es varios cientos de dólares más que la mayoría de los teléfonos premium, incluidos los fabricados por el propio OnePlus. puede enganchar dispositivos excelentes como el iPhone 15 Pro

Advertisement

o el Píxel 8 Pro por $1,000 y ahorre el dinero extra para casos días lluviosos. Pero por otro lado, si has estado esperando un dispensable pero no llegó a comprar uno debido a ese maldito pliegue, esta es la mejor experiencia que puedes tener.¿Cómo se siente un plegado sin arrugas?Es difícil saberlo solo por las imágenes, pero la pantalla del OnePlus Open prácticamente no tiene arrugas cuando la sostienes frente a ti.

El beneficio de mi trabajo es que puedo probar muchos teléfonos seguidos. Este año ya hemos tenido la

Advertisement

y El Z Flip 5 de Samsung y Plegado en Z 5 hacer su debut. Tuve la oportunidad de probarlos todos. Para ser honesto, todos me parecieron novedades. Aprecié Los teléfonos con tapa más que los pliegues ya que eran más compactos. Además, aprecié tener una pantalla exterior más pequeña para revisar rápidamente en las notificaciones sin dejarse llevar por una ola de distracciones basadas en aplicaciones.Lo contrario ocurre con el OnePlus Open. La acción de apertura es tan rápida y satisfactoria que sigo desdoblándolo para mirar YouTube sin siquiera Es difícil expresarlo con imágenes, pero al sostener el Open frente a usted, apenas hay ningún deslumbramiento virtual el pliegue interior. Si pasas el dedo por la pantalla todavía lo sentirás allí, pero está mucho menos pronunciado que yo que se encuentra en Pixel Fold o Z Flip y Z Fold 5. Open utiliza la interfaz de usuario Open Canvas de OnePlus en Oxygen OS 13.2, que funciona de manera similar a los dispositivos plegables de Samsung y permite múltiples aplicaciones. uno al lado del otro, así como en ventanas flotantes (Google debería tomar notas). Algunas aplicaciones no funcionarán a menos que estén llenas pantalla, pero la interfaz de usuario también permite a los usuarios cambiar el tamaño de las aplicaciones para ocupar menos o más ancho de pantalla. Una interesante adición de OpenPlus es una carpeta “Recientes” para acceder rápidamente a fotos o documentos en los que estaba trabajando. Usar Open es bastante fácil si has usado cualquier otra UI de Samsung One, pero puede que te lleve un tiempo acostumbrarte si eres nuevo en el género plegable.

Open se ejecuta en el Snapdragon 8Gen 2, el mismo procesador utilizado en muchos teléfonos Android premium de este año, incluido el de Samsung. dispositivos. Con 16 GB de RAM, las operaciones del teléfono se sienten fluidas, incluso cuando se ejecutan varias aplicaciones en la pantalla a la vez. Encontré los colores La pantalla AMOLED debe ser nítida y el dispositivo también tiene una frecuencia de actualización dinámica de 1 a 120 Hz. Esto se está convirtiendo en estándar. en todos los teléfonos premium, aunque el Open cuenta con un brillo máximo de 2800 nits, mejor que el Pixel 8 Pro o iPhone 15 Pro.

Advertisement

Hice una evaluación comparativa del Open en Geekbench 6 y obtuvo un rendimiento equivalente a un Pixel Fold en un solo núcleo, aunque superó al Tensor G2 de Google. Dispositivo alimentado en multinúcleo. El Open funcionó prácticamente equivalente al Z Fold 5 y el Galaxy S23 (que también se ejecuta en el Snapdragon 8 Gen 2).

Usar Pixel Fold y OnePlus Open uno al lado del otro es día y noche. Pixel Fold tiene un factor de forma más ancho pero más corto. El Pixel es más pesado que el Open en un grado notable, especialmente con la carcasa de la empresa instalada (y nunca se debe usar una plegable sin uno). La acción de la bisagra del Pixel es gomosa, casi como masilla tonta. Tienes que presionar firmemente en ambos extremos para conseguirlo. que se despliegue plano en cualquier grado real. En comparación, el OnePlus plegable es ágil. Se abre y se cierra con un chasquido satisfactorio. . Sin mencionar que los biseles del Open son mucho más delgados que el enorme borde de la pantalla de Google.

Advertisement

Como ocurre con la mayoría de los plegables, el OnePlus Open se abre y cierra prácticamente de forma plana, pero aun así encontrarás una ligera apertura hacia la pantalla interna. cuando está cerrado.

Los teléfonos Samsung eran mucho mejores que Google en ese sentido, pero aun así le daría la ventaja a OnePlus. El Z-Fold 5 es más estrecho que un teléfono promedio cuando está cerrado. Ese dispositivo tiene una pantalla de 6,2 pulgadas cuando está cerrado junto con una pantalla interior de 7,6 pulgadas. Comparativamente, el Open tiene un tamaño mucho más estándar para un teléfono, de hecho, las mismas dimensiones que un iPhone moderno. El plegable de OnePlus tiene una pantalla de 6,31 pulgadas en el exterior que se convierte en 7,82 pulgadas al desplegar . También es un ligeramente más ligero que el teléfono de Samsung, y el caso que viene con el Open (justo en la caja, que agregaré es un toque muy agradable) no agrega mucho peso extra.

Advertisement

Las cámaras del OnePlus Open capturan hermosos colores

Hay un gran conjunto en la parte posterior del OnePlus Open, pero la estrella del espectáculo es el teleobjetivo de 64 MP.

Advertisement

Los teléfonos insignia de OnePlus como el

Advertisement

son conocidos por sus carcasas circulares bastante grandes para cámaras más que por tomar fotografías de primera línea. Han sido buenos pero nunca excepcional.El sistema de cámara del OnePlus Open ocupa más de un tercio de la placa posterior del teléfono. Es mucho espacio, y no ayuda cuando intentas colocar el teléfono sobre el escritorio. Pero la matriz de sensores compensa su tamaño con algunas fotografías sorprendentemente detalladas, especialmente para aquellos a quienes les gusta hacer zoom.La cámara principal es un sensor de 48 MP marca Sony con una apertura de f/1.8 y una arquitectura promocionada de “píxeles apilados” que se supone que Dejan entrar más luz que otros tipos de cámaras. También hay una ultra gran angular de 48 MP y se las arreglan para apilarse frente a otras. teléfonos de precio premium. Probé el sensor con mi propio iPhone 14 Pro así como con el Pixel Fold. Mientras que el iPhone tiende a Al disparar colores más cálidos que los teléfonos Android, los sensores del OnePlus estaban ligeramente más descoloridos que los otros dos en la configuración predeterminada, aunque disfruto cómo puede enfatizar algunas luces como las que emanan desde la cima de las nubes.

Desde la izquierda, la foto tomada con el OnePlus Open, con el Google Pixel Fold y con el iPhone 14 Pro.

Advertisement

Por otro lado, la cámara teleobjetivo de 64 MP con apertura f/2,6 es lo que realmente se roba el espectáculo. En el trabajo, pasé por algunas de las casas de mi calle para tomar fotografías de las flores de otoño. Con el modo retrato activado, el Open captó algunos colores y detalles realmente impresionantes, hasta los pelos de un humilde abejorro. El sensor sostiene hacia arriba al zoom físico de 6X y digital de 120X, y con la limpieza de píxeles incorporada, quedé muy feliz con mis fotos.

Advertisement

Lo que obtienes y lo que no obtienes con OnePlus Open



El OnePlus Open viene en dos combinaciones de colores: Emerald Dusk y Voyager Black. Dusk usa un acabado de vidrio mientras que el negro es cuero vegano, pero nunca realmente verás ningún color ya que definitivamente deberías usar un caso.

Advertisement

OnePlus ha llenado el Open con periféricos, algunos de los cuales simplemente no se consiguen con otros fabricantes de teléfonos. La caja viene con un Adaptador de corriente de 80 W y cable de carga, además viene preempaquetado con un estuche de dos partes para proteger su delicado teléfono. Quiero conseguir un protector más grueso que el que viene en la caja, pero es un toque realmente agradable saber lo vulnerables que son los plegables.

Advertisement

Incluso por su precio, estás perdiendo algunas funciones que podrías obtener con otros teléfonos. El OnePlus Open tiene una batería de 4,805 mAh con capacidad de carga de 67 W, pero no hay carga inalámbrica en comparación con los teléfonos Samsung y Google. Aún así, la duración de la batería es la que tienes. lo que se espera de este tipo de teléfonos premium. Después de un día completo de uso, he visto que se ha ido un poco más 50%, por lo que, a menos que esté grabando muchos videos en un solo día, puede esperar la duración de la batería anunciada de 24 horas.

Otros plegables se reorientan cuando se abren según cómo lo sostienes, pero el Open no. Otros dispositivos similares te permiten doblar el teléfono por la mitad para ver vídeos en la pantalla superior y controlarlos en la parte inferior. El Open carece notoriamente de estas características.

Advertisement

También necesito mencionar nuevamente los defectos de fabricación que descubrí en el OnePlus Open. Noté que aparecía una burbuja de aire en la pantalla exterior después de coloqué el caso predeterminado. Es probablemente el protector de pantalla antirreflectante se suelto, aunque no tenía ganas de ver si pudiera quitarla completamente. La pequeña línea de burbujas en la pantalla interior estaba allítan pronto cuando saqué la embalaje. Es el tipo de cosa que podría ser específica de mi dispositivo, pero de todos modos es digno de mención. Aunque me gusta la acción de la bisagra , No puedo garantizar que dure cientos o miles de veces.

El OnePlus Open podría ser lo más divertido que he tenido con un teléfono en mucho tiempo, pero eso no significa que sea el epítome del diseño plegable. Además, es el mejor paso que cualquier empresa ha do hasta ahora para alcanzar el sueño del “phablet». Sin probarlo A largo plazo, no puedo decir si experimentaré algún problema de hardware en el futuro. Lo que sí sé es que si Si quiero tumbarme en la cama durante una fresca noche de otoño y ver Netflix, terminaré buscando el OnePlus Open primero.

Advertisement

I also need to again mention the manufacturing defects I spotted on the OnePlus Open. I noticed the air bubble appear on the exterior screen after I put on the default case. That is likely the anti-reflection screen protector coming loose, though I didn’t feel like seeing if I could remove it completely. The small line of bubbles on the interior screen was there as soon as I took out the packaging. It’s the sort of thing that might be specific to my device, but it’s noteworthy nonetheless. Even though I like the hinge action, I can’t guarantee it will last hundreds or thousands of folds.

The OnePlus Open could be the most fun I’ve had with a phone in a while, but that doesn’t mean it’s the epitome of the foldable design. Moreover, it’s the best step any company’s had so far towards achieving the “phablet” dream. Without testing it long-term, I can’t say whether I’ll experience any hardware problems down the road. What I do know is that if I want to lie in bed during a cool fall night and watch Netflix, I’ll end up reaching for the OnePlus Open first.

Advertisement