Ha sido una década tumultuosa pero Rick Riordan es finalmente todo dentro otra vez en Percy Jackson y Hollywood. El creador de la popular franquicia de libros no quedó impresionado por cómo Fox trató a sus personajes con sus dos adaptaciones cinematográficas, la de 2010. Percy Jackson y los olímpicos: El ladrón del rayo y 2013 Percy Jackson y los olímpicos: Sea of Monsters. Pero ahora tiene mucha más confianza en que Disney está haciendo lo correcto por él y los fans con la nueva serie de streaming de Disney+ Percy Jackson y los olímpicos.

“Después de la experiencia cinematográfica, básicamente descarté Hollywood durante mucho, mucho tiempo”, dijo Riordan. Variedad. “Realmente no quería tener nada que ver con la industria cinematográfica. Fueron muchos años en los que dije: ‘Yo’ No quiero involucrarme. No quiero pensar en otras adaptaciones. Ya terminé. Pero cuando empezó a convertirse claro que algo iba a pasar conmigo o sin mí, tuve una larga charla con Becky, mi esposa. Dijimos: “Bueno, si algo va a pasar, probablemente sea mejor darle una oportunidad más”.

La serie Disney+, que se estrena con dos episodios el 20 de diciembre, supuestamente cuesta tanto como El mandaloriano (hasta $15 millones por episodio) y fue desarrollado en junto con Riordan. Uno de los mayores cambios es que esta vez, Percy y sus amigos serán apropiados para su edad. Las películas presentan a jóvenes de 20 años como los jóvenes adolescentes, pero ahora, los adolescentes reales desempeñan los papeles.“Ahora, después de haber pasado por el proceso de producción, entiendo perfectamente por qué hicieron eso. Es mucho más fácil trabajar con actores mayores”. Riordan dijo, pero se alegra de que la serie no haya hecho eso. “Una vez que tienes adolescentes mayores, es una dinámica completamente diferente. Se pierde gran parte de la maravilla. La magia de ser un El estudiante de grado no se muestra de la misma manera. Hay una cualidad adolescente hastiada”. Riordan piensa que el nuevo enfoque (él llama al nuevo elenco) “perfecto”) está mucho más en línea con sus intenciones con la serie de libros múltiples y satisfará a los fanáticos que estaban frustrados con cómo las películas manejaron la historia. Y si el programa es un éxito, el plan es continuar y adaptar la mayor cantidad posible de películas de Riordan. libros como sea posible.“Los queremos a todos”, dijo a Variety Karey Burke, presidente de Disney’s 20th Television. “A pesar de la experiencia cinematográfica que tuvo Antes, es un pensador expansivo sobre su trabajo. No tiene una interpretación rígida del mismo. Las otras series que ha creado. que viven en este mundo son parte de nuestro universo que podemos adaptar».

