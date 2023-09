Legion Go de Lenovo es una computadora portátil para juegos en formato portátil

lenovo presentó hoy su primer dispositivo portátil para juegos con Windows , la Legión Vaya La consola móvil tipo Steam Deck ejecuta juegos de PC estándar en su pantalla compacta y tiene un par de controladores extraíbles tipo Nintendo Switch. También se suma a otros productos de la marca Legion en la fanfarria cuando la compañía presenta su último producto en la IFA 2023 en Berlín.



El Lenovo Legion Go tiene un precio inicial de $700. Cuenta con una pantalla para juegos QHD+PureSight de 8,8 pulgadas con una relación de 16:10. En los portátiles Lenovo, La pantalla PureSight cambia dinámicamente entre perfiles de color según el contenido que estás consumiendo, aunque no está claro si funcionará igual. camino en la Legion Go. Tiene un brillo máximo de 500 nits, un poco más brillante que el Cubierta de vapor portátil. La pantalla también admite resoluciones ajustables de 1600p a 800p, y puede cambiar entre 144Hz y 60Hz frecuencias de actualización si, por Por ejemplo, estás intentando ahorrar vida útil de la batería. El dispositivo tiene una batería con capacidad de 49,2 Wh, un poco más que la Steam Deck y la Asus ROG Aliado. Lenovo también habilitó la carga súper rápida, que puede recargar el 70% de la batería en aproximadamente media hora.

Advertisement

Legion Go está disponible con hasta un procesador AMD Ryzen Z1 Extreme y hasta 16 GB de RAM. También puedes elegir a 1 TB de almacenamiento, y hay una ranura de expansión adicional para hasta 2 TB de espacio adicional. Es bueno ver las opciones disponibles.

Advertisement Advertisement

Advertisement

Tuve que sostener el Legion Go y sentir cómo sería sentarse en el sofá con él. El salón del Legion Go Los joysticks de efecto pretenden “zonas muertas mínimas” e incluso tocan el Nintendo Switch afirmando que “no hay deriva del joystick”. un trackpad integrado, un D-pad, una rueda de mouse en ángulo y diez botones laterales, gatillos y botones de agarre asignables. Me sorprendió lo fácil que es Mis dedos delgados podrían acceder a todos ellos. Ambos controles se pueden separar de la pantalla y el controlador derecho se puede usar como un Ratón para ayudar a aumentar la velocidad en juegos como los de disparos en primera persona.



Advertisement

Dado que este es un dispositivo para jugar mientras corre, Legion Go incluye dos puertos USB tipo C para cargar el dispositivo y enchufarlo. en un accesorio simultáneamente. También hay compatibilidad con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 integrados para conectar un par de elegantes auriculares favoritos.

Advertisement

Si decide usar Legion Go en un área semipública como el avión, puede traer un par de gafas Lenovo Legion Por $330 adicionales. Las gafas ofrecen una pantalla grande personal dentro de la privacidad de las gafas. Tienen resolución Full HD con Frecuencia de actualización de 60 Hz y parlantes integrados. Las gafas Legion son compatibles con la mayoría de los dispositivos Windows, Android y Apple con USB-C.



La primera computadora portátil de Lenovo con refrigeración por agua integrada

Advertisement

Si los dispositivos portátiles no son lo suyo, Lenovo también anunció la Legion 9i con un sistema de refrigeración líquida integrado. La cubierta de carbono forjado de la Legion 9i es una de las estéticas de computadora portátil más singulares que he visto. La computadora portátil es el primer dispositivo de 16 pulgadas en el ecosistema de Lenovo y el primer presentar un sistema de refrigeración autónomo, desarrollado parcialmente por Cooler Master. El sistema de refrigeración acompaña a un sistema de refrigeración de aire de triple ventilador con su ventilaciones de admisión propias.



La Legion 9i cuenta con la pantalla PureSight MiniLED de Lenovo con una frecuencia de actualización variable de hasta 165 Hz. Ejecuta el procesador Intel Core i9-13980HX de 13.ª generación con Hasta 64 GB de RAM, y puedes obtenerla con la GPU para computadora portátil NVIDIA GeForce RTX 4090. El teclado RGB por tecla de Lenovo es Listo para personalizar. Se une a una batería de 99,99 Whr, que se carga con el cargador de 330 W incluido o el bloque de alimentación USB-C de 140 W incluido. Legion 9i también está disponible en octubre, a partir de la friolera de $4,400 .

Advertisement