El productor ejecutivo de Quantum Leap se burla de las aventuras de viajes en el tiempo de la segunda temporada

Salto Cuántico regresa a NBC esta semana para ponernos al día con el Dr. Ben Song (Raymond Lee), un viajero en el tiempo que no tiene control sobre dónde o cuándo va termina siendo el siguiente, pero quien, afortunadamente, cuenta con la ayuda de un equipo de genios y rudos con base en Los Ángeles que lo ayudan en cada misión.

La primera temporada fue un reinicio entretenido de la muy querida serie de principios de los 90 protagonizada por Scott Bakula como Dr. Sam Beckett; semana a semana, ofrece ciencia ficción alegre con acción y humor eso no requiere toneladas de doblar cerebros para mantener el día; Lee lidera un reparto atractivo que también incluye a Ernie Hudson (Cazafantasmas, Oz, El Cuervo) y Mason Alexander Park (El hombre de arena), además de estrellas invitadas a menudo reconocibles. Antes del estreno de la segunda temporada, io9 habló con Salto Cuántico Productor ejecutivo y productor director Chris Grismer.

Cheryl Eddy, io9: En la primera temporada teníamos a Ben como el saltador en sus aventuras de viaje en el tiempo, pero también una historia paralela con El equipo de regreso a la sede. Con ese gran misterio resuelto en la primera temporada, ¿veremos menos al equipo local avanzando? ?



Chris Grismer: Creo que ves muchos de esos personajes pero de una manera diferente esta temporada. Como viste la temporada pasada, algunos de ellos Estuvimos involucrados en los saltos, especialmente en el último episodio, y creo que habrá más de eso esta temporada. Esta temporada nos ofrece la oportunidad de pasar un poco más de tiempo en los saltos, superando la emoción de los saltos y estando con Ben. Pero los otros personajes sí acompañan ese viaje.

io9: ¿Por qué crees que es importante mantener a esos personajes involucrados, más allá de establecer esta nueva visión? Salto Cuántico ¿aparte del original?

Grismer: En cuanto a la historia, creo que necesita su ayuda, obviamente. Y creo que son personajes realmente convincentes por derecho propio. Qué los llevó a Quantum Leap, por qué están allí, por qué continúan trabajando allí y qué tienen para ofrecer en cada uno. Salto. Lo encuentro realmente interesante y creo que funciona muy bien, especialmente en la segunda temporada.

io9: ¿Habrá un misterio que durará toda la temporada para esos personajes, como vimos en la primera temporada?

Grismer: Hay un misterio que dura toda la temporada y que es muy emocionante y muy interesante. Creo que se presenta en el episodio tres.

io9: En la primera temporada teníamos a Janice, la hija del personaje Al de Dean Stockwell de la serie original, pero su arco se resolvió en el final. También teníamos los vínculos personales de Magic con las aventuras pasadas de Sam Beckett. ¿Veremos más vínculos con la serie original, incluso ¿Si no puedes comentar específicamente cuáles podrían ser?

Grismer: Definitivamente hay menciones y devoluciones de llamadas a la serie original, y hay algunas similitudes muy interesantes que no creo que se hayan explorado tanto. en la primera temporada, eso sale a la luz en la segunda temporada. Creo que los espectadores tendrán que sintonizarnos para descubrirlo. [qué son ], porque [no puedo pensar en] cómo escribirlo sin revelarlo.

io9: Obviamente, los escritores inventan los diversos lugares que Ben visita, pero como productor, tienes alguna opinión o influencia sobre la configuración?

Grismer: Definitivamente, me involucro en descubrir cómo vamos a filmarlo. A veces la idea viene primero de [los escritores] y luego el “poder ¿le disparamos?» viene a mí, y averiguamos si podemos dispararle, y si pienso que podemos dispararle . Luego la idea sigue adelante o se transforma en algo que es más fácil de filmar para nosotros. Ha sido una asociación realmente excelente yendo y viniendo.

io9: ¿Dónde se filma realmente el programa?



Grismer: Estamos en Universal, así que filmamos muchísimo el backlot allí, que ofrece muchas más apariencias de las que jamás imaginé. Lo sería. Y estoy seguro de que continuaremos encontrando más. Y luego filmaremos en varios lugares, [incluido] Disney Ranch. Creo que está en el tráiler, así que puedo decir que llegamos tan lejos como Egipto en la nueva temporada. Así que espero Ese tipo de exploración continúa a medida que avanzamos.

io9: ¿Eso fue realmente filmado en Egipto? Vaya, ¿cómo fue esa experiencia?

Grismer: Fue caótico, pero muy, muy divertido. Y todos trajeron su mejor juego: el elenco y el equipo que trajimos con nosotros, todos. Realmente lo disfruté y fue una experiencia muy nueva para todos. Pero pudimos ver cosas que normalmente ni siquiera verías. llegar a verlo como turista. Así que fue muy emocionante.



io9: ¿Cuáles son algunos de los desafíos que has enfrentado en términos de filmación en locaciones?

Grismer: Lo estropearé si doy demasiado, pero ha habido algunos desafíos que sucedieron solo en función del clima, tú. Sabes, eso ha cambiado mucho en Los Ángeles recientemente. Creo que tuvimos un episodio en el que nevó y luego llovió. dos veces. El clima cambiante en Los Ángeles se ha convertido en un desafío para nosotros.

io9: Vas a tener que enviar a Ben atrás en el tiempo para trabajar en el cambio climático.

Grismer: Así es. Exactamente. Eso sería increíble.

io9: También eres director del programa. Como director, ¿cómo es el proceso para decidir qué tono establecer para cada uno? episodio, dependiendo de qué personaje encarnará Ben?

Grismer: Trabajo en estrecha con los actores y los guionistas. Hacemos una reunión de tono donde hablamos sobre cuál es la intención de cada escena y dónde están los actores y adónde van. Y luego, cuando estamos filmando, le recuerdo a [Raymond Lee] dónde simplemente estaba y hacia dónde se supone que debe ir: en el diálogo está bastante explicado si será cómico o si va a ser conmovedor. Como actor, Raymond es tan brillante a la hora de equilibrar tanto el drama como la comedia, y el dolor incluso. Es realmente fenomenal trabajar con él. Trabajas estrechamente con los actores. Los empujas. Celebras cuando Lo he logrado. Es una relación bastante simbiótica.

io9: ¿Está completa la segunda temporada? ¿La huelga ha afectado la producción?



Grismer: Hemos completado hasta el final de mitad de temporada.

io9: Así que será como la temporada pasada, donde hubo una pausa en el medio.

Grismer: Sí. Esperemos que no mucho tiempo.

io9: Eras fanático del original Salto Cuántico ¿serie? Y si es así, ¿tienes un episodio favorito de esa?



Grismer: No fue un programa tan grande para mí, pero era fanático de él. Me gustó el episodio del demonio [“The Boogieman”]. Me gustó cada momento en que salió realmente a la luz y te dejó preguntándote: ¿son reales los demonios? ¿Son reales los extraterrestres? Me encantan esos episodios.

io9: El Episodio de Halloween. El de las referencias de Stephen King!

Grismer: Sí. Y me sentí muy, muy, muy afortunado de poder dirigir el episodio de Halloween [“O Ye of Little Faith”] en la primera temporada.

io9: ¡Oh, qué bien! Ese fue uno de mis favoritos. ¿Por qué crees que el programa ha tenido tal atractivo que ha sido ¿Podrás regresar y tener este avivamiento y encontrar el éxito otra vez?

Grismer: Creo que realmente es hora de que la gente, especialmente con el mundo tan dividido en este momento, vea cómo alguien aprende. caminar en los zapatos de otra persona y aprender de su experiencia, y comprender que todo el mundo lucha, y es agradable ir y descubrir qué Esa lucha es antes de que los juzgues. Así que creo que el programa ha tocado un nervio de esa manera.

Temporada segunda de Salto Cuántico se estrena el 4 de octubre a las 8 pm ET en NBC.



