Revisión de Lenovo ThinkBook Plus Gen 4: tinta electrónica y pantallas OLED en una sola computadora portátil

El Lenovo ThinkBook Plus Gen 4 alcanza algunos de mis puntos débiles. Es una PC híbrida con un diseño inventivo y arriesgado, y Incluye una pantalla de tinta electrónica. Y no cualquier pantalla de tinta electrónica, sino una de las únicas pantallas de tinta electrónica en color que he visto en el mundo real. El otro lado de la pantalla es un panel OLED de 13 pulgadas, que tampoco está nada mal.



Eso hace que este sea un híbrido en más sentidos que algo como el Dell Inspiron 14 2 en 1 Lo revisé recientemente. Ese sistema funciona como una computadora portátil plegable y una tableta plegable, gracias a su bisagra de 360 grados. El ThinkBook Plus Gen 4 hace todo eso, pero también actúa como un lector de libros electrónicos y un dispositivo para tomar notas, y le permite ahorrar una valiosa vida útil de la batería. colocando documentos e información en la pantalla de tinta electrónica, que requiere mucha menos energía que la pantalla principal.

Advertisement

Lenovo ThinkBook Plus Gen 4 Un híbrido 2 en 1 único con una pantalla OLED en un lado y una pantalla de tinta electrónica en color en el otro. 3.5 stars Véalo en Lenovo 3.5 stars Lenovo ThinkBook Plus Gen 4 Un híbrido 2 en 1 único con una pantalla OLED en un lado y una pantalla de tinta electrónica en color en el otro. Véalo en Lenovo WHAT IS IT? Una computadora portátil OLED/E Ink 2 en 1 con Windows ¿PRECIO? $1,700 y más COMO Acceso poco frecuente a tinta electrónica de color y batería de larga duración cuando se utiliza la pantalla de tinta electrónica DISGUSTO Acceder a libros Kindle es incómodo, este es un dispositivo con una audiencia ideal muy limitada

También es parte de la duradera serie ThinkBook de Lenovo, que incluye el cumplimiento de los estándares MIL-SPEC establecidos por el Departamento de Defensa de EE. UU. para la resistencia a los impactos. , vibraciones, temperaturas extremas y polvo.

Advertisement Advertisement

Entonces, no será sorprendente saber que esta es una computadora portátil de precio premium. Generalmente cuesta entre $ 2,800 y $ 3,040, dependiendo de la elección. de un procesador Intel Core i5 o Core i7 de 13.ª generación. Eso es lo que podría esperar pagar por una computadora portátil para juegos de alta gama o una MacBook Pro de 16 pulgadas de nivel medio. No obtendrás el poder de juegos o edición de gráficos y video de algo así con el ThinkBook Plus, en cambio, estás pagando por la configuración única de pantalla dual. Se beneficiaría añadiendo la pantalla de tinta electrónica de color de larga duración, o simplemente le gustaría encontrar los diseños de portátiles más inusuales posibles.

Sin embargo, al momento de escribir este artículo, el sistema está a la venta en el sitio web de Lenovo por $1,700 y más, lo cual es un gran descuento y hace Es mucho más digno de investigar.

Advertisement

Diseño y bisagra híbrida

El diseño robusto y utilitario se diferencia de la mayoría de los portátiles 2 en 1 en otro aspecto. En lugar de un par de bisagras de 360 grados que pliegue la pantalla hacia atrás, tiene un diseño clásico de Lenovo que rara vez se ve en estos días. Una sola bisagra central gira en todos los sentidos, girar la pantalla 360 grados. Es un giro unidireccional, así que recuerde no forzarla y girar en el sentido de las agujas del reloj para pasar de OLED a E Ink y en el sentido antihorario para pasar de E Ink de vuelta a OLED.

Advertisement

Cualquiera de las pantallas se puede utilizar en modo tableta, que en este caso es simplemente la cubierta cerrada. Esto tiene una ventaja sobre las otras. Computadoras portátiles 2 en 1 en las que el teclado no queda expuesto cuando se usa el sistema como una tableta.

Rendimiento de la tinta electrónica

La pantalla E Ink es mucho más versátil que muchas otras que he visto. Literalmente puedes ejecutar el escritorio normal de Windows 11 en ella. , aunque la frecuencia de actualización lenta y los colores apagados hacen que sea más un truco inteligente que algo realmente útil. También hay un botón en pantalla puedes tocar para forzar una actualización de pantalla y eliminar cualquier efecto fantasma.

Advertisement

Cuando giras la pantalla cerrada al modo tableta con la pantalla de tinta electrónica hacia arriba, se activa un modo de escritorio personalizado con accesos directos. para algunas aplicaciones útiles , incluyendo Outlook, una aplicación del tiempo y una aplicación para tomar notas. Puedes agregar otros atajos manualmente, aunque ten en cuenta que algunas aplicaciones funciona mejor en la pantalla E Ink que otros.

Advertisement

El lápiz óptico Lenovo incluido es la forma más efectiva de interactuar con la pantalla E Ink la mayor parte del tiempo, aunque los toques con los dedos funcionan como Bueno, simplemente son menos precisos. La experiencia de escritura es lo suficientemente receptiva para tomar notas e incluso hacer un pequeño boceto, pero no tanto. La sensación de un lápiz sobre papel como algo así como el Kindle Scribe o el iPad Pro con un Apple Pencil.

La gran pregunta que todos tenéis es: ¿Puedo leer libros Kindle aquí? La respuesta es sí, con un asterisco. La aplicación de libros solo cubre archivos PDF estándar, archivos ePub no protegidos por DRM, etc. Al igual que con cualquier dispositivo que no sea Kindle E Ink, no hay ningún formato nativo. soporte para libros Kindle.

Advertisement

Dado que esta es solo una computadora portátil con Windows con una pantalla secundaria, deberá usar la aplicación Kindle de Windows o el lector en la nube de Amazon. a través de un navegador web. Ambas funcionan en pantallas OLED o de tinta electrónica, pero ninguna de las opciones está cerca de la experiencia que usted Consigue un Kindle real. Entonces, sí, puedes leer libros Kindle aquí, pero no es una experiencia fantástica en general.

Advertisement

Rendimiento

Con una CPU Intel Core i7 y gráficos Intel Iris, esta es una computadora portátil convencional bastante poderosa. Desafortunadamente, está lejos de ser un precio convencional. , y aunque debería estar bien para Photoshop o edición de vídeo HD, puedes gastar mucho menos en un rendimiento similar si eso es lo que planeas usar esta computadora portátil. Por ejemplo, en la mayoría de las pruebas no es tan rápida como la MacBook Air M2 de 15 pulgadas Hemos probado recientemente, pero sin duda, más rápido que el presupuesto Dell Inspiron 2 en 1 probamos para la temporada de regreso a coles.

Advertisement

Al final, este es un dispositivo inusual para una audiencia inusual. Personalmente, me encantan los sistemas experimentales como este, y pude encontrar un Muchas formas de hacer uso de una pantalla E Ink casi siempre encendida, no solo porque casi siempre llevo un dispositivo Kindle conmigo, además de una computadora portátil.

Advertisement

Pero también reconozco que simplemente no es práctico para la mayoría de las personas, y demasiado caro (aparte del precio de venta actual) para cualquiera fuera de un una porción muy reducida del público comprador de computadoras portátiles.