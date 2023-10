Los auriculares Alpha de Cleer ofrecen mucho valor a un precio razonable

Con sede en San Diego, Cleer comenzó como un proyecto apasionante para un par de entusiastas del audio. A lo largo de los años, ha crecido bastante. bit con una serie de productos exitosos en su haber. Alfa Son los audífonos supraaurales insignia de la compañía. También es uno de los productos más populares de Cleer y lo que ellos llaman su “mejor Cleer”. Auriculares”. Con un precio de $200, los Alpha definitivamente ofrecen mucho. Puede que no sean el par de audífonos más impresionantes, pero por Por su precio, son bastante impresionantes.



Cleer es generoso con los accesorios pero se queda corto en comodidad

Alpha viene bellamente empaquetado. Obtienes un estuche rígido con cremallera, un lazo para colgar y un bolsillo en la parte posterior. El estuche es bastante sólido y bueno para llevarlo mientras viaja, es cierto que es un poco grande para cuando no tiene mucho espacio para equipaje. A diferencia del Sony WH-1000XM5, no puede colapsar más delgado cuando se quitan los auriculares.

Advertisement

En cuanto a accesorios, obtienes un cable de audio de 3,5 mm para cuando tus latas se queden sin jugo, un cable de carga tipo C, y un adaptador de vuelo que añade otro punto a la idoneidad de los auriculares para viajar.



En lo que a apariencia se refiere, Alpha no es exactamente lo que llamarías llamativo. El exterior del auricular presenta plástico brillante con un borde de plástico mate alrededor que alberga dos filas inteligentes de micrófonos con cancelación de ruido. La diadema también tiene un aspecto bastante básico. Hay una delgada capa de plástico que envuelve tu cabeza con extensores que, cuando está en uso, revela una cinta metálica en el interior. El plástico no es particularmente elegante -El aspecto del metal expuesto no se ve muy bien cuando se utiliza el extensor.

Advertisement

Obtienes una cantidad decente de acolchado de espuma viscoelástica con revestimiento de cuero en los auriculares y la diadema. El acolchado no es muy generoso , es justo lo que se necesita para mantener sus oídos lo suficientemente cómodos. Me gustaría que la banda acolchada de los auriculares fuera un poco más ancha. Al ser la banda un poco delgada, la fuerza se aplicó en una superficie más pequeña, lo que resultó en más presión de la que habría Me gustó. El área alrededor de mis oídos comenzó a sentirse cansada alrededor de media hora después de ponerme estos auriculares. Yo diría que Lo mismo ocurre con el relleno de la diadema. Si bien la cantidad de relleno estaba bien, el ancho de la banda quedó apenas por debajo de ser lo suficientemente ancho. .

Sin embargo, debo agregar que, con una variedad de configuraciones de extensión, la fuerza de sujeción es suficientemente buena y adecuada para todos los tamaños de cabeza. 0,7 libras, el Alpha tampoco es lo que llamarías pesado.



Si los auriculares llevaran un poco más de acolchado, los habría superado en el departamento de comodidad. Los Turtle Beach Stealth 700 Gen 2, por ejemplo, se encuentran en el mismo rango de precios y cuentan con un generoso acolchado de cuero debajo de la diadema que descansa cómodamente contra la parte superior de Tu cráneo. Incluso teniendo en cuenta la buena fuerza de sujeción y el peso, encontré el Alpha más incómodo que cómodo.

Advertisement

Cleer Alpha ANC Auriculares Bluetooth Los últimos auriculares de Cleer, Alpha, son bastante buenos para el consumidor medio. Cuentan con un excelente ANC, una batería de larga duración y bastante buenos sonido. 4 stars Cómpralo en Amazon 4 stars Cleer Alpha ANC Auriculares Bluetooth Los últimos auriculares de Cleer, Alpha, son bastante buenos para el consumidor medio. Cuentan con un excelente ANC, una batería de larga duración y bastante buenos sonido. Cómpralo en Amazon ¿QUÉ ES? Los insignias auriculares Bluetooth ANC de cleer con comodidad mejorada, ANC adaptable, audio espacial. PRECIO $199 COMO El Alpha ofrece controles intuitivos a los que es fácil acostumbrarse, un sonido bastante decente, ANC potente, un buen micrófono para las llamadas diarias, y una batería de larga duración. DISGUSTO Los auriculares podrían haber sido más agradables y cómodos desde el punto de vista estético. La conectividad multipunto tenía algunos fallos y el audio espacial no es tan emocionante como suena.

Navegación intuitiva

Soy un gran admirador de los botones, los controles táctiles a menudo me molestan, pero las opciones táctiles intuitivas del Alpha son muy fáciles de acostumbrar Para. La copa izquierda alberga un botón de acción junto con el puerto de carga tipo C y el LED de carga, mientras que la copa derecha luce el botón de encendido, el puerto de 3,5 mm y el LED de encendido y Bluetooth. El exterior del auricular derecho funciona como un panel táctil multifunción que, junto con con los dos botones analógicos controla la mayor de la funcionalidad.

Al deslizar hacia arriba y hacia abajo en el panel táctil se ajusta el volumen, mientras que al deslizar horizontalmente los controles lo llevan a la pista siguiente o anterior. El auricular reproduce y pausa la música. El botón de acción sirve para alternar entre ANC y el modo ambiental, activando o desactivando el audio espacial. (más sobre esto más adelante) y acceder al asistente de voz.



Advertisement

Un sonido decente que cumple, pero no supera, las expectativas

La música en el Alpha suena bastante bien; sin embargo, no es el tipo de “empujarte fuera del asiento”. Si eres un audiófilo incondicional, sería mejor que dejaras de leer. Si eres un consumidor promedio que busca algo bueno suenan a un precio que tiene sentido, estos auriculares son una buena opción.

Escuché mucho pop y algo de rock con estos. Los controladores de 40 mm hicieron que el bajo sonara bien, pero no es Es el tipo de bajo que sentirías en tu pecho. Es decente pero tiene el potencial de tener más potencia. Los auriculares supraaurales V-Moda S-80, por ejemplo, están disponibles por aproximadamente el mismo precio, pero sus graves son definitivamente mucho mejores. Tiene ese golpe de gama baja y mucha fuerza. Al mismo tiempo, no es demasiado dominante ni demasiado grueso. También permite que otros elementos de la mezcla brillen.

Los M4U 8 MKII de PSB también son una buena opción al mismo precio con unos graves increíbles. Los graves de los auriculares PSB son ricos y claros. Tienen mucha presencia y espacio dentro de ellos. Independientemente del volumen, los graves siguen siendo potentes en todo momento.

Advertisement

Mientras que a la gama baja le falta un poco de empuje, la gama alta es perfecta. Es rica, vibrante y clara. Destaca y exige atención. Los medios están bastante equilibrados y también suenan llenos. En general, el sonido del Alpha está bien equilibrado y en capas .Me gusta que todos los elementos de la orquesta fueran reconocibles y tuvieran suficiente espacio para brillar. No sonaban como estaban agrupados.



Como se mencionó anteriormente, estos auriculares también ofrecen la opción de audio espacial que se supone que “saca el audio de tu cabeza”. y te hará sentir como si estuvieras en el centro de la actuación” según la promesa de Cleer. Alerta de spoiler: no fue así. Puede que haya aumentado la riqueza del sonido por un pequeño margen, pero no me dejó boquiabierto.

Si está buscando buenos auriculares con cancelación de ruido, vale la pena considerarlos. El ANC es potente y silencia significativamente el ruido ambiental. Como es el caso con la mayoría de los modos ANC, los sonidos de baja frecuencia se silenciaron mejor que los de alta frecuencia. La conversación de tres de mis Los compañeros de trabajo que estaban a mi lado fue completamente silenciado, pero el constante crujido agudo de una silla cercana era un poco audible. El problema más común con los modos ambientales es el silbido antinatural que presentan. Afortunadamente, el modo ambiental en el Alpha evita ese problema. .



Advertisement

Un buen micrófono y excelente duración de la batería

Según mi amigo, mi voz sonó bastante “clara y nítida” en la llamada que estuvimos durante unos 20 minutos. Él también comentó que no podía escuchar ninguna de las conversaciones realmente fuertes detrás de mí.

Alpha promete 35 horas de duración de la batería y lo dice en serio. Para mi sorpresa, esta afirmación no era ni un poco exagerada. Se carga increíblemente rápido también, y pasé del 50% al 100% en solo 30 minutos. Una cosa extraña que no entendí del todo fue que no cargó mientras estaba encendido, y tuve que literalmente apagarlo para poder cargarlo.

La empresa promete conectividad multipunto en estos, pero tiene un poco de falla. Falló cada vez que lo probé y tomó yo intento múltiples para cambiar de la PC al teléfono y viceversa.

También hay una aplicación complementaria que es bastante sencilla. También puedes ajustar algunos modos como ANC y encendido/apagado de audio espacial. como experimento con ajustes preestablecidos de tono y un ecualizador. Los ajustes preestablecidos no son malos; hacen su trabajo de enfatizar instrumentos ligeramente diferentes en un Pista pero no cuente con ellos, para mejorar dramáticamente su experiencia auditiva.

Advertisement

¿Deberías comprar el Alpha?

Si está buscando un sonido bastante bueno, controles intuitivos, una batería de gran duración y un ANC excelente, el Alfa es una buena opción. Sin embargo, si estás actualizando sólo porque quieres graves potentes, quizás quieras considerar las V-Modas o los auriculares PSB mencionados anteriormente. Y si buscas un ajuste cómodo, el Stealth 700 es una elección decente. Sin embargo, a $200, que es un rango bastante medio, no es justo esperar un sonido alucinante en estos. En otras palabras, estos Son auriculares bastante buenos para el consumidor medio que no busca gastar mucho.