Revisión de Pixel 8 Pro: establece el nuevo estándar para todo lo relacionado con Android

Dejemos las cosas claras: fui demasiado duro con el Píxel 8 y Píxel 8 Pro en mi inicial las manos en. No son “aburridos” en lo más mínimo. Después de más tiempo con ambos dispositivos, me di cuenta de que el Pixel 8 es oficialmente el mejor pequeño buque insignia de Android que puedes comprar, ayudado por la promesa renovada de Google de siete años de actualizaciones de software. Y mientras el Pixel 8 Pro no es un gran salto adelante, sus pequeños avances nos brindan una mejor comprensión de cómo Google delimitará entre un píxel de nivel Pro y un píxel normal.

Estoy en gran medida decepcionado por todos los trucos impulsados por IA de los que Google habló durante su presentación de lanzamiento, aunque los probé. Estoy más interesado en el hecho de que Google creó un teléfono pequeño, pequeño y potente, y uno más grande. uno con capacidad de zoom que puede ver bien desde la ventana de mi vecino en la calle. Pixel 8 y Pixel 8 Pro no Los mejores teléfonos Android del año: al Pixel normal todavía le faltan algunas partes que me gustaría ver a su precio de $700 , y la capacidad de zoom del Pro sigue rivalizando con el zoom digital de 100x de Samsung en el Ultra. Pero son ejemplos perfectos de lo que Google lo hace mejor. El algoritmo aún produce fotografías excelentes y ahora son más nítidas. La promesa de Google de actualizaciones prolongadas de software también es excelente. noticia para el resto del mundo Android, ya que esto ahora impone a otros fabricantes la responsabilidad de seguir el ejemplo con promesas similares.

Advertisement

Google Pixel 8/8 Pro El Google Pixel 8 es uno de los mejores teléfonos pequeños que puedes comprar, mientras que el Pixel 8 Pro es el mejor avance de Google en el juego de Android. 4 stars Véalo en Amazon 4 stars Google Pixel 8/8 Pro El Google Pixel 8 es uno de los mejores teléfonos pequeños que puedes comprar, mientras que el Pixel 8 Pro es el mejor avance de Google en el juego de Android. Véalo en Amazon ¿Qué es? Los últimos teléfonos inteligentes emblemáticos de Google ¿Precio? Pixel 8 desde $700 , Pixel 8 Pro desde $1000 Como Los bordes redondeados se sienten mejor al sostenerlos, los algoritmos de la cámara siguen siendo los mejores, el zoom y el zoom SuperRes son mejores, el desbloqueo facial ahora funciona con aplicaciones bancarias Disgusto Sin controles de cámara profesional para Pixel 8, el sensor de temperatura es un valor agregado aleatorio

Pixel 8 y 8 Pro: buena apariencia con una mejor sensación

El Pixel 8 y Pixel 8 Pro se ven suficientemente diferentes al el año pasado Píxel 7/7 Pro que podrías castigarte por no esperar a actualizar. Bueno, eso podría decirse de la variante Pro, de todos modos. Esta vez, El Pixel 8 Pro de Google se siente como un buque insignia debido a su parte trasera mate flocada. No está tan caído como la parte trasera del Apple iPhone 15, pero se siente mucho más premium que el verde grisáceo brillante del año pasado Píxel 7 Pro. El color especial para el 8 Pro de este año es un azul real llamado “Bay”.



El Pixel 8 no recibió gran parte de esa actualización premium. Sus esquinas ahora están redondeadas como el 8 Pro, pero la parte trasera es todavía brillante y resbaladizo. Curiosamente, Google eligió un rosa rubor para la combinación de colores única del Pixel 8, teniendo en cuenta el motivo en tonos azules que adoptó para el resto de la línea de casa Pixel y Nest durante el último año. Esperaba que el Pixel 8 coincidiera con el azul Píxel 7a.

Advertisement

La barra de la cámara trasera del Pixel 8 Pro ahora está más elevada desde atrás. Presumiblemente, se debe a los sensores de cámara reforzados. hay una cámara principal completa de 50 MP, además de dos lentes de 48 MP con capacidades ultra gran angular y teleobjetivo. La Pro también es más pesada que su predecesor por un gramo, pero aprecio la densidad añadida porque se siente premium en mi mano. El bulto es más prominente en el Pixel 8 también, aunque pesa menos que el Pixel 7.



el Foto el 8 y Píxel 8 Pro Cuentan con nuevas pantallas OLED de Google llamadas “Actua”. La pantalla Actua de 6,2 pulgadas del Pixel 8 es aproximadamente una décima parte más pequeña que la anterior Pixel 7 del año, aunque hace que el Pixel 8 sea el mejor teléfono pequeño que he tenido en mucho tiempo; solo el Samsung Galaxy S23 es un poco más pequeño.

Advertisement

El 6,7 pulgadas Pi xel 8 Pro es el que cuenta con la nueva pantalla Super Actua de Google, el “super” que se refiere a las capacidades de brillo de la pantalla. El Pixel 8 Pro puede Administre hasta 2400 nits de brillo máximo en comparación con los 2000 nits del Pixel 8. Solo medí el brillo máximo de 609 nits en el interior con mi fotómetro, por lo que debes estar expuesto a la luz solar directa con el brillo adaptativo activado para lograr el efecto. Además, solo El hecho de que la pantalla pueda volverse muy brillante no significa que se atenúe igual. Sigo prefiriendo la Super AMOLED de Samsung para la navegación nocturna por lo bajo que llega.

Hay excelentes noticias para quienes eligen el Pixel 8 por su tamaño compacto. Google ha decidido adornarlo con una frecuencia de actualización de 120 Hz , por lo que el buque insignia más pequeño ya no está limitado a 90 Hz. Esperaba que Google hiciera esto después de aumentar la frecuencia de actualización en el Píxel 7a. Pero no obtendrás ese 1 Hz para la pantalla siempre encendida, que está limitada al Pixel 8 Pro.

Google le resta importancia a su nuevo sensor, pero trae lo bueno

Conozca el procesador Tensor G3 de tercera generación de Google, reforzado con el chip de seguridad Titan M2 de Google. Google no hizo afirmaciones descabelladas sobre el chip de este año y sus capacidades. Incluso admite en un publicación de blog que su trabajo con Tensor “nunca se ha centrado en velocidades” o “métricas de rendimiento tradicionales”. Si tuvieras que recurrir a Geekbench 6, Se podría pensar que el procesador no está a la altura de la tarea: todavía no funciona con la suite de evaluación comparativa, pero combinado con 12 GB. de memoria, el Pixel 8 Pro se eleva con los juegos y el procesamiento de fotografías impulsado por IA.



Advertisement

Hablemos primero sobre los juegos, ya que Google ha dado pasos silenciosos para recordarnos que todavía le importa a pesar de que eliminado stadia. Antes de sentarme a escribir esta reseña, planeé mi refuerzo, así que usé acostarme como excusa para profundizar la biblioteca de juegos de Android para encontrar algo nuevo. Jugué los primeros actos de Grimvalor, un juego de acción parecido a Metroidvania gratuito para suscriptores de Google Play Pass. Lo jugué con Teeny-Tiny de 8bitdo. Microcontrolador con el Pixel 8 Pro apoyado contra una almohada. Los gráficos y la jugabilidad fueron suaves todo el tiempo. Me gustó cambiar entre los Toque la entrada y el controlador sin perder el ritmo. Más tarde, pude iniciar sesión Valle de la luz de los sueños para verificar mis cultivos a través de Android Xbox Game Pass beta. El juego tardó unos cinco minutos en cargarse en el Pixel 8 Pro, pero el hecho de que puedo registrarme en un Un juego de calibre de PC desde la nube en un teléfono inteligente nunca dejará de sorprenderme.

Las funciones de edición de fotografías son la verdadera razón por la que elegirías un teléfono inteligente Pixel sobre cualquier otra cosa, ya que el Tensor G3 está especialmente diseñado para habilidades como Magic Eraser y Best Take, que es la novedad del Pixel 8/8 Pro. Best Take funciona un poco como Top Shot en el sentido de que utiliza múltiples exposiciones como referencia para ayudarle a fusionarlas todas juntas en la mejor toma. Ha estado atascado en controversia, ya que la gente lo llama una forma “falsa” de capturar un momento. No tienes que usar la función si te asusta fuera y de todos modos, está enterrado profundamente en la aplicación Google Fotos si es algo que quieres usar.



Es cierto que olvido que estas funciones fotográficas están en el Pixel. Incluso con el Pixel 7, que usé durante el último año, apenas usado Borrador mágico aparte de mostrarla para un artículo, pero jugué con Editor mágico. Conseguí que funcionara varias veces con fotos que no tomé con el Pixel 8 Pro. La función ayuda a hacer ediciones en imágenes, como aumentar el tamaño de una persona para agregar profundidad o eliminar un objeto, sin que sea demasiado obvio que usaste Photoshop -similar a una herramienta. Utilicé Magic Editor para editar una foto de mi hija y su compañera de clase en una excursión, tomada con un OnePlus 10T y lo subí a un álbum compartido de Google Fotos. Pero debido a que hice la edición en el Pixel 8 Pro, pude eliminar una pierna errante de la foto. Para una característica beta, la advertencia de Labs aparece antes de que puedas usarla, es bastante impresionante. Pero Acércate y notarás dónde ayudó la IA. Al menos no es una edición espeluznante.

Advertisement

MagicEditor puede ayudar en la mayoría de las situaciones menores si tienes tiempo para jugar con un editor de imágenes con IA. Pero no lo esperes ser magia todo el tiempo. Por ejemplo, traté de convertir esa foto de mi hija y su amiga de una foto de la mañana a una sola toma. Durante la Hora Dorada, pero parecía demasiado antinatural para compartirlo.

Al optar por el Pixel 8 portátil obtendrás una batería más pequeña de 4575 mAh en comparación con la batería de 5050 mAh del Pixel 8 Pro más grande. Aún estoy realizando las pruebas completas de batería en estos dispositivos en particular, pero me pregunto si superarán a los del iPhone 15/15 Pro. rendimiento estelar de la batería en nuestras tablas de referencia internas. Google promete 24 horas de duración de la batería. Hasta ahora, el iPhone 15 Pro Max es el solo uno que duró casi 25 horas.



Con el Pixel 8 Pro hasta ahora, obtuve siete horas y 31 minutos de uso mixto: desde ver YouTube TV hasta instalar nuevos aplicaciones para jugar, antes de cargar el teléfono al 11% por la noche. Había tenido el teléfono en espera de antemano y comencé a usar es al 51% por la mañana. Pronto tendré resultados más concretos de la batería.

El sensor de temperatura del Pixel 8 Pro aún no está tan caliente

Casi me olvido de incluir una sección sobre el sensor de temperatura en el Pixel 8 Pro. Esa característica no viene con el Pixel 8 , por alguna razón, aunque me he puesto en contacto con Google para preguntar por qué no. The Verge investigó un poco y es posible una característica como ésto podría usarse para fines de seguimiento del bienestar, pero esta característica parece similar al el sensor de movimiento en el Píxel 4 en que es sólo para propósitos de prueba. Lo veremos una vez en el Pixel 8 Pro y nunca otra vez.

Advertisement

De todos modos, probé el sensor de temperatura en una placa caliente que uso para mantener mi café caliente por las mañanas. El Pixel 8 Pro me advirtió de una posible quemadura debido a la placa de casi 200 grados Fahrenheit. No toqué la placa. La apagué con mi termómetro de cocina, que decía que hacía 40 grados más de lo que midió inicialmente el Pixel 8 Pro.

La versión Pro presenta capacidades de zoom ultranítidas

Es difícil elegir la mejor cámara entre los teléfonos inteligentes Android más nuevos. Hoy en día, todo se reduce a la preferencia de temperatura de color y si te gusta la interfaz de una aplicación de cámara sobre otra.



Si desea acceder a la recompensa absoluta de la destreza fotográfica de Google, querrá desembolsar la variante Pro, más cara. Mientras que los Pixel 8 y 8 Pro cuentan con una lente primaria mejorada de 50 MP con un campo de visión de 82 grados y una apertura de f/1.68, el Pixel 8 sigue cargado con la lente ultra gran angular de 12 MP del año pasado para tomas de paisajes. El Pixel 8 Pro obtiene la actualización real.

Advertisement

La cámara secundaria del Pixel 8 Pro es un sensor ultra gran angular de 48 MP con un campo de visión de 125,5 grados y una apertura de f/1,95. Ahora puedes tomar esas espectaculares fotografías nocturnas en un gran angular. Su teleobjetivo terciario también obtuvo un aumento de hasta 48 MP y un campo de visión de 21,8 grados. Este sensor también ofrece un zoom óptico de hasta 5x, similar al nuevo iPhone 15 Pro Max. ofreciendo y zoom digital (lo siento, Super Res Zoom), hasta 30x.

El zoom ha mejorado notablemente. Me resultó más fácil tomar fotos desde lejos al anochecer sin perder muchos detalles, aunque lo hice todo con la ayuda de un trípode. Fue interesante ver cuántos detalles las diminutas lentes del 8 Pro podían capturar desde millas de distancia , especialmente si usas toda la capacidad de disparo de 50 MP. Sin embargo, lo que obtienes en nitidez lo renuncias en deferencia al La forma de posprocesamiento de Pixel. No sé si es el hecho de que el clima y la iluminación en mi área no han sido los mejor, pero esperaba un poco más de brillo en las fotos tomadas con el Pixel 8 Pro en comparación con el iPhone 15 Pro Max. Encuesté a personas con las fotos de muestra a continuación y algunos estuvieron de acuerdo en que la versión para iPhone parece más vibrante en comparación con la versión 8. Resultado Pro. Sigo pensando que el iPhone se inclina demasiado amarillo. De todos modos, la temperatura del color es fácilmente ajustable.



Advertisement

El Pixel 8 Pro también ha sido mejorado con mejoras en la interfaz de la cámara, aunque preveo que esto será un cambio que eventualmente se implementará al hardware Pixel más antiguo. Google agregó un modo “Pro” al Pixel 8 Pro, para que puedas entrar y cambiar más fácilmente entre archivos JPEG y RAW o cambie entre la tecnología de agrupación de píxeles de 12 MP que el Pixel normalmente utiliza con la resolución completa de 50 MP que produce fotografías que puedes editar en un escritorio. Todavía estoy descubriendo cómo se comparan estas características particulares del Pixel 8/8 Pro con Las características equivalentes del iPhone 15 Pro Max: Apple también permitió a las personas disparar con la resolución completa de 48 MP con sus teléfonos Pro. Pero por En la mayor parte, la nitidez y la claridad parecen ser las ventajas de disparar de esta manera con un teléfono inteligente. Solo mire la nitidez en estas fotos tomadas con el Pixel 8 Pro en su modo 50-MP.



Hay mucho más por explorar sobre el sistema de cámara del Pixel 8 Pro: más de lo que podría haber explorado en menos de una semana. Vale la pena probarlo. A medida que se acerca la temporada navideña con muchas fotografías, tendré a mano el Pixel 8 Pro y el iPhone 15 Pro Max. para compararlos como tiradores principales. También espero probar las capacidades Ultra HDR del 8 Pro, aunque solo si puedo venir. en contacto con pantallas que pueden mostrar los colores.



Antes de continuar, quiero señalar que la cámara frontal del Pixel ya no es la pesadilla de mi existencia. Me decepcionó el rendimiento de la cámara para selfies del Pixel 7. Constantemente intenté tomar una foto de carrera y selfie con un amigo mientras se aleja rápidamente para tomar el último tren a casa, solo para que la foto resulte un desastre borroso. The Pixel La cámara de 10,5 MP del modelo 8, mejorada con respecto a la de 10,8 MP del año pasado, ha sido más consistente durante la semana que la he tenido que su predecesora. Estuve consumiendo durante el último año. No he tenido que esperar a que el teléfono tome una foto.

Advertisement

Pixel promete siete años de actualizaciones

Androide 14 llegará a todos los dispositivos compatibles. Obtendrás las ventajas del nuevo sistema operativo en el momento en que tomes el Pixel 8 y Pixel 8 Pro listo para usar. También recibirás la promesa renovada de Google de siete años de actualizaciones de software, una primicia para la plataforma Android. Esto incluye siete años de actualizaciones de la versión de Android, caídas de funciones y parches de seguridad. Es tan bueno una política de actualización como la de Apple, inspiradora otros fabricantes en el ecosistema para intentar hacer lo mismo. Veremos cómo esto se manifiesta dentro de un año.



¿Deberías comprar el Pixel 8 o el 8 Pro?

Antes de sentarme a escribir esta reseña, cambié mi Pixel 7 por el Pixel 8 en la tienda de Google. Quiero un tamaño más pequeño. Esperemos que Google siga fortaleciendo esta línea porque finalmente es un paquete tan completo como el compañero Pro. oferta. Por un precio inicial de $700, obtienes la cámara de 50 MP y una cámara frontal mejorada, la Tensor G3 con acceso a toda la edición de fotografías facilitada por Google Fotos, una frecuencia de actualización de 120 Hz y siete años de actualizaciones. Lo único malo es que el Pixel 8 alcanza un máximo de 256 GB de almacenamiento, lo cual parece una tontería ya que puede grabar en RAW como el 8 Pro.

El Pixel 8 Pro de $1000 de Google finalmente se siente a la par con el iPhone 15 Pro Max En términos de ofertas de nivel profesional, hay controles de nivel profesional para las cámaras, un teleobjetivo periscópico que puede ver aproximadamente una milla. y el dispositivo finalmente está disponible con hasta 1 TB de almacenamiento. Google también está mejorando con la apariencia y Cuanto más mate hace la parte trasera del Pixel, más feliz estoy de que un teléfono no se salga de mi periferia. 8Pro no es una actualización esencial, aunque sí significa buenas noticias para lo que viene de la línea Pro de Google.

Advertisement

mientras el Píxel 8/8 ProEs bueno tener los poderes de aprendizaje automático y de inteligencia artificial de, recuerda que a menudo son compatibles con versiones anteriores. A menos que estés en un Píxel 5, que deja de recibir actualizaciones de software a partir de este año, no hay necesidad de actualización.