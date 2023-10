Deberías tener un Apple Watch si usas un iPhone. Es el accesorio de facto, perfectamente adaptado a las necesidades del usuario de iPhone y, presumiblemente, quiere. Digo “presumiblemente” porque la idea de Apple de agregar el gesto de doble toque es una característica tan distintiva y de nicho para agregar a un dispositivo portátil. Y, sin embargo, satisface tal necesidad. Pasión de viajar En este evento, Apple mencionó usar la nariz para tocar algo en la pantalla del reloj como un ejemplo de una necesidad que debía satisfacerse. Inmediatamente recordé las pocas veces que había tomado la misma decisión esporádica de usar alguna otra parte de mi cuerpo para tratar de interactuar con una pantalla. El gesto de doble toque es una solución real a un problema común.

Desafortunadamente, no tuve mucho tiempo para hacer doble clic antes de escribir esta reseña. La función solo se lanzó con la versión beta pública. de relojOS 10.1. Pero al menos ahora, puedes probarlo si compras el Apple Watch Serie 9 por $400. A diferencia de los dispositivos Pixel de Google, a menudo cargados con una advertencia de “próximamente” para muchas de sus funciones más interesantes, puedes probar este inmediatamente después de tirar todo ese dinero.

Apple Watch Serie 9
¿Qué es? El último reloj inteligente de Apple
¿Precio? Desde $400 para el 41mm, $430 para el 45mm

¿Qué hay de nuevo con el Apple Watch Series 9?

Francamente, no ha cambiado mucho. El Apple Watch Series 9 tiene la misma forma cuadrada pero rectangular que el Apple Watch Serie 7 y 8 y todos los relojes inteligentes de Apple antes de eso. Pero no tiene sentido arreglar lo que no está roto. Cuadrado es la firma motivo del Apple Watch. La única nueva adición esta vez es un chasis de tono rosa suave, que combina muy muy con una correa rosa de reloj .



Me encanta que el Apple Watch tenga un tamaño de 41 mm porque es más pequeño que el de 42 mm. Samsung Galaxy Reloj 6 Lo uso a diario. También es más pequeño que el Reloj de píxeles. De hecho, este no es un dispositivo portátil que moleste, especialmente para muñecas más pequeñas. Hay un tamaño de 45 mm, que me probé después de Apple. Evento Wanderlust en septiembre. Fue demasiado grande para mí, pero es una opción.

Nuestra unidad de revisión vino con la rosa Banda de bucle deportivo para combinar. Generalmente, no me va bien con este tipo de material por razones sensoriales y logísticas. Sobre todo, tengo miedo de cerca del agua con el nailon tipo tela de la correa. Periódicamente aflojé la correa y me quité el reloj para no estar constantemente sintiendo la abrasión de las diminutas fibras. prefiero la silicona normal banda deportiva, así que elige sabiamente tu camino a la hora de llenar tu carrito. Y definitivamente no elige el FineWoven si le preocupa la fácil que se raya .

La principal ventaja del Apple Watch de esta generación es que la pantalla Serie 9 es la más brillante jamás fabricada por Apple. Puede llegar hasta 2000 nits, aunque no podrás forzar las capacidades completas de nits ya que todavía depende del sensor de luz ambiental para inícielo. Esto garantiza que no le explote los ojos (o acabe la batería).

Siri ahora está disponible sin conexión.

En el interior, el Apple Watch Series 9 funciona con un SiP S9 con un motor neuronal de cuatro núcleos. Apple afirma que es dos veces más rápido que su predecesor, el S8, y lo construyó sobre la base del A15 Bionic del iPhone 13. La compañía diseñó el procesador para manejar muchos de las nuevas funciones de la Serie 9, como las solicitudes de Siri en el dispositivo. Puedes preguntarle al asistente cuánto has dormido y Siri extraerá esos datos localmente de las estadísticas registradas sin tocar la nube.



En general, no he notado una diferencia significativa en la velocidad en comparación con la Serie 8. No le pregunto mucho a Siri. preguntas complicadas, de todos modos. Me atengo a la hora, al clima y leo un mensaje en voz alta si me llega algo de uno de los cinco personas que saben el número de mi unidad de revisión de iPhone. Todavía prefiero el Asistente de Google para las cosas súper complicadas, pero para la mayoría Usuarios de iPhone, Siri en el dispositivo es una excelente noticia y espero que pronto llegue una funcionalidad similar a WearOS. El software de reloj de Android todavía requiere una conexión a internet para obtener ayuda de Google.

Los gestos de doble toque son geniales, pero no necesariamente son un motivo para actualizar.

El chip S9 de la Serie 9 también permite el gesto de doble toque, ya que tiene la capacidad de procesamiento de algoritmos para detectar cuando estás haciendo el maniobra. El reloj está programado para saber si has levantado la muñeca antes de permitir el acceso a esta función. Generalmente es fluido: levante la muñeca y luego toque el pulgar y el índice juntos. Un pequeño ícono en la parte superior de la pantalla del Apple Watch le permite saber que está funcionando. Tocar dos veces es sencillo, aunque depende de levantar activamente la muñeca para iniciar la función. Es mejor exagerar los toques ;fue entonces cuando tuve mayor éxito.



Otras ventajas del procesador S9 incluyen el acceso a la función de búsqueda de precisión con el iPhone 15 Pro, habilitada por la banda ultra ancha chip inalámbrico en cada dispositivo. Puedes acceder fácilmente a la función presionando el botón lateral y seleccionando la opción para buscar tu iPhone. El reloj medirá qué tan cerca está el teléfono, hasta el pie.



La batería del Apple Watch Series 9 es bastante buena. Está a la par de la batería de 300 mAh del Galaxy Watch 6 de Samsung con aproximadamente el mismo uso. Después de un día y medio de uso, la Serie 9 todavía tenía 30% de batería. Desperté la Al día siguiente y a la batería todavía le quedaba alrededor del 30%, lo que me permitió hacer algunos recados antes de cargarla. Fui a la consulta de un médico. cita, esta vez sin el iPhone a cuestas, y todavía me quedaba alrededor del 20% de la batería cuando regresé a casa. Es mejor si se carga diariamente, ya que la batería de la Serie 9 es más pequeña que la que obtendrías con el Apple Watch Ultra más grande. 2. Pero este es el comportamiento estándar de un reloj inteligente.

La esfera del reloj de Snoopy es muy linda.

WatchOS 10 incluye algunas funciones nuevas e interesantes ya habilitadas en la Serie 9, incluido el seguimiento de la salud mental, recordatorios de seguimiento de la medicación y tiempo en la luz del día, que mide cuánto tiempo has absorbido vitamina D. También me gusta Smart Stack, que muestra los widgets esenciales en la parte superior basado en su actividad. Por ejemplo, mientras estaba corriendo a toda prisa por el aeropuerto para llegar a mi puerta, la Apple Watch Serie 9 Dé prioridad a la tarjeta de embarque almacenada en la aplicación Wallet para poder tenerla lista cuando llegara el momento de abordar el avión. La única advertencia es que debes prestar atención cuando despiertas el reloj para ver qué widgets están en la parte superior y cuáles despriorizado.



Pero, en realidad, solo quería mostrarles una foto de la esfera del reloj de Snoopy. Es tan lindo. Nunca fui ni siquiera un gran Miseria fan, pero me encanta la interactividad de Snoopy y Woodstock cada vez que me registro en el horario. Harán actividades correspondientes a lo que estás haciendo. Pero hubo un par de veces que revisé en medio de la noche y Snoopy estaba no durmiendo.

snoopy y relojOS10 están disponibles para más Apple Watch que solo la Serie 9. No es necesario comprar este dispositivo para acceder a su belleza, además muchas otras nuevas esferas de reloj.

Entonces, ¿deberías comprar el Apple Watch Series 9?

El Apple Watch es el mejor reloj inteligente para los usuarios de iPhone porque es el único reloj que se adapta a cómo se mueven a través de la interfaz de iOS y el resto del ecosistema. No vale la pena actualizar la Serie 9 de este año si estás de acuerdo con el que cuelga de tu muñeca ahora mismo, watchOS 10 llegará a cada modelo que se lanzó desde el Apple Watch Serie 4. Es probable que la función Double Tap esté en una futura actualización de todos modos y tal vez Apple haya descubierto nuevos gestos para sus usuarios. para entonces. Pero si siente que es hora de cambiarlo por uno nuevo, la Serie 9 al menos le brindará el nueva función de gestos.

Desafortunadamente, no tuve mucho tiempo (ni mucha energía) para entrenar con la Serie 9 y poder hablar con algunos de sus nuevas características de bienestar, pero espero hacer un seguimiento más más más después de tener la oportunidad de revisar las Reloj de píxeles 2. Ambas compañías vienen para sus usuarios con una gran cantidad de nuevas funciones de seguimiento de la salud : ¡la salud es riqueza, después de todo ! Pero en mi experiencia, esta evaluación funciona mejor con datos de salud acumulados. Espero hacer un seguimiento pronto.