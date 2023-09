Revisión del iPhone 15 Pro: hacer lo que el Pixel 7 Pro de Google no hace

No, no voy a cambiarme al iPhone a tiempo completo; estoy demasiado integrado en el ecosistema Android para considerar el salto. Pero He vivido la mitad del tiempo con un iPhone durante el último año. He aprendido mucho sobre el jardín amurallado y su funcionamiento interno. , lo suficiente para comprender que la gente elige el iPhone porque es consistente. No siempre es así en Android.

Si planeas actualizar desde un iPhone más antiguo, este es el año para hacerlo. Obtendrás el nuevo estándar de carga, además La cámara teleobjetivo “tetraprisma” de Apple, que mantiene las imágenes más estables al fotografiar sujetos lejanos que sus predecesoras. También obtendrás lo que La línea Pro de iPhone ya es conocida por: un ecosistema sólido y una duración de batería de un día. Esas son cosas que la mayoría de los usuarios de Android todavía buscan .

A pesar de sus mejoras en la cámara y el procesamiento, el iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max hacen poco para mover la aguja del estelar i del año pasado.Teléfono 14 Pro/Pro Max lanzamiento. Pero la serie iPhone 15 Pro sigue siendo un paquete impresionante en todos sus aspectos, uno que será especialmente importante para propagar la buena palabra. de USB-C ahora que Apple ha cumplido plenamente un mandato de cobro de la UE.

iPhone 15 Pro Max con un Botón de acción

Desde lejos, el iPhone 15 Pro y Pro Max parecen similares a sus predecesores. Pero de cerca, el 15 Pro y el 14 Pro son Teléfonos muy diferentes. El cambio es especialmente obvio a lo largo de los bordes exteriores del teléfono. Este sutil ajuste de diseño hace que el iPhone 15 Pro/Pro Max Los bordes se sienten tangiblemente más suaves que los del iPhone 14 Pro/Pro Max. Del mismo modo, el cristal de la cámara en la parte posterior parece sobresalir menos que el anterior. iPhone del año, lo que resulta en menos sensación de picazón al pasar el pulgar por las lentes. La serie iPhone 15 Pro se siente como un diseño de teléfono completamente nuevo debido a este ligero contorno, incluso si es solo una repetición mejorada del mismo estándar antiguo.

También diferente en el iPhone 15 Pro es el Botón de acción. Es mucho más fácil de usar para un juego de uñas recién pintadas que el interruptor de silencio en todos los modelos Pro anteriores a este. Aún así, hubo un par de veces que lo presioné accidentalmente cuando quería presionar el botón Subir volumen. De forma predeterminada, puedes mantener presionado el botón de acción para silenciar tu dispositivo. Pero también puedes cambiarlo por otro atajo si la ocasión lo requiere. Por ejemplo, si vas a acampar en tu auto, querrás que el botón de acción encienda la linterna del iPhone. Es todo personalizable en el panel de configuración, donde puede seleccionar entre varias otras funciones, incluida la activación de un acceso directo o la habilitación de una función de accesibilidad.



Me gustó llevar el iPhone 14 Pro Max mientras caminaba debido a su sistema de cámara. No me gustó mucho el peso que agregaba. Sin embargo, a mi mochila. Sostener el 14 Pro Max durante períodos prolongados, especialmente en un estuche con un enchufe Pop enganchado, cansado fuera de mi mano. No me siento tan agotado al final de una sesión de fotos móvil con el iPhone 15 con carcasa de titanio Pro Max, incluso con su estuche ecológico. Sin estuche, el Pro Max 15 pesa 6,6 onzas en comparación con el Pro Max 14 7.8 oz. El iPhone 15 Pro normal pesa una onza menos que el iPhone 14 Pro estándar.



El iPhone 15 Pro/Pro Max’Los tamaños de pantalla se mantienen sin cambios con respecto a los dispositivos del año pasado. El iPhone 15 Pro es una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con una variable de 120 Hz. frecuencia de actualización. El iPhone 5 Pro Max tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con especificaciones idénticas. El brillo del 15 Pro alcanza un máximo de 2000 nits al aire libre, igual que las generaciones anteriores, pero eso aún lo convierte en una de las pantallas de teléfonos inteligentes más brillantes bajo la luz del sol. En comparación, Google El Pixel 7 Pro, que pronto será reemplazado por el 8 Pro, ofrece un brillo máximo de 1500 nits, mientras que el Galaxy S23 Ultra de Samsung La pantalla Super AMOLED puede alcanzar los 1750 nits. Todavía prefiero las capacidades de oscurecimiento profundo de las pantallas de Samsung a las del iPhone, especialmente para leer o navegando por la noche. El iPhone 15 Pro sigue siendo demasiado brillante, incluso con Night Shift activado.

El iPhone 15 es el primero de Apple en cumplir la Mandato de la UE eso establece que todos los fabricantes de productos electrónicos adoptan USB-C como estándar de carga universal. Si actualizas al iPhone 15, puedes tirar esos Cables lightning. Y si ya tienes un MacBook o iPad, quizás no necesitas comprar nuevos Cables USB-C. El iPhone 15 Pro/Pro Max viene con un cable C a C de seis pies para transferencias de datos y conexiones rápidas. para comprar un bloque de carga compatible para obtener la capacidad de carga completa de 20W.

Cuando los chips de Apple se vuelven Pro

En toda la industria móvil, la última mitad de la década en la fabricación de chips se ha centrado principalmente en compactar potencia y capacidad en el tamaño más pequeño. . Con la destreza de fabricación de TSMC, Apple ha logrado ser la primera en construir un chip en un procesador de 3nm , superando Samsung Reducir el chip significa que hay un tiempo de viaje ligeramente menor para los seis núcleos del A17 Pro más sus 16 núcleos. motor neuronal. Apple dice que su nuevo chip es diez por ciento más rápido que el anterior, con un motor neuronal que es dos veces más rápido.



La GPU del iPhone 15 Pro es más impresionante esta vez, ya que finalmente es capaz de realizar trazado de rayos acelerado por hardware. El chip gráfico genera reflejos, luces e incluso sombras en un juego en tiempo real. Algunos dispositivos Android ya son capaces de realizar trazado de rayos, incluido el Samsung Galaxy S23 Ultra y el OnePlus 11 (no el Google Pixel 7 Pro). Pero Apple también está vinculándose con creadores de juegos como Capcom para traer títulos listos para ray-tracing me gusta Residente Evil Village y Residente Evil 4 de forma nativa en el iPhone 15 Pro/Pro Max.

iOS17 Se siente más suave en el A17 Pro del iPhone 15 Pro que en el A16 Bionic del iPhone 14 Pro. También hay prueba en el pudín. Geekbench6, una suite de evaluación comparativa sintética que prueba las capacidades de uno y varios núcleos de un procesador con cosas como procesamiento por lotes e IA común facilitada tareas, el iPhone 15 Pro Max obtuvo una puntuación más alta que su predecesor, que ya era el de mejor desempeño en nuestras tablas de referencia internas. Superó a los mejores buques insignia de Android, el Pixel 7 Pro, que pronto será reemplazado por un Pixel 8 Pro, y el Galaxy S23 Ultra.

La duración de la batería del iPhone 15 Pro/Pro Max sigue siendo impresionante. El iPhone 15 Pro Max solo consumió el seis por ciento de su batería mientras transmisión Prometido de 90 días en YouTube TV a través de wifi la otra noche. Todavía estamos ejecutando la prueba de batería completa en ambas variantes del iPhone 15 Pro y se actualizará con resultados completos al final de la semana. Por ahora, logré tres días sin el iPhone 15 Pro Max necesitaba estar enchufado. Hubo algunas veces que logré introducir un porcentaje extra a través de la carga inalámbrica. Pero En su mayor parte, el iPhone 15 Pro Max probablemente cumpla la promesa de Apple de una batería de 24 horas de duración, como el iPhone del año pasado.

Las “siete cámaras en una” del iPhone 15 Pro

El iPhone 15 Pro y Pro MaLas cámaras x son un salto mínimo con respecto al sistema de cámaras del año pasado. La cámara principal tiene una apertura más alta de f/1,76 que la del iPhone 14 F/1.6 de Pro/Pro Max. Se manifiesta como un rendimiento ligeramente mejor en condiciones de poca luz para el 15 Pro, principalmente cuando se trata de fotografía de naturaleza muerta. .La astrofotografía, o lo que me gusta llamar “paisaje en la oscuridad”, permanece prácticamente sin cambios en sus capacidades. La cantidad máxima que puedes dejar El obturador abierto hacia el cielo nocturno dura 30 segundos, en comparación con dispositivos Android como el Pixel 7 Pro, que puede permanecer abierto durante hasta cuatro minutos.



Una de las partes interesantes de la cámara principal del 15 Pro es que le permite cambiar entre tres distancias focales comúnmente utilizadas: 24 mm , 28 mm y 35 mm. Puede elegir uno de ellos como predeterminado si así lo desea. Son de gran ayuda cuando está disparas a 1x, y quieres concentrar un sujeto sin acercar a 2x. La función de distancia focal es especialmente beneficiosa para lograr el efecto bokeh en las tomas de acción de mi hija jugando. Me gusta tener la opción de intentar encuadrar de manera experta todos los días. fotos.

Apple también ha mejorado los retratos en el iPhone 15 Pro/Pro Max utilizando un poco de procesamiento de IA similar al de Google. Cuando tomas una foto Esto puede convertirse en un retrato más tarde, verás una pequeña “F” en cursiva en la esquina. Si tocas Al hacerlo, el iPhone 15 Pro se concentrará inmediatamente en el punto de enfoque y tomará la foto como un retrato. Pero incluso si No lo toques, la aplicación de la cámara captura información en el fondo para que puedas acceder a Apple Photos y ajustar el efecto de retrato. más tarde.



La única característica de Google Fotos que uso es Desenfoque de retrato, por lo que es inteligente que Apple haya priorizado la implantación de esta característica infundida con IA por encima de todo. más. También es conveniente utilizar esta forma para crear una foto de retrato en lugar de entrar en el Modo Retrato en la aplicación de la cámara; a menudo, Es demasiado agresivo y no puedes ajustarlo después del hecho. Me imagino que Apple seguirá con funciones de edición similares con IA. En versiones futuras de sus cámaras, tal vez incluso descubra cómo eliminar las barreras antes de que lo haga Google.

Hay otras tres lentes a considerar el iPhone 15/15 Pro Max—siete si se tienen en cuenta esas tres distancias focales adicionales. El iPhone 15 Pro/Pro Max tiene un teleobjetivo de 12 MP con 2x zoom óptico y una apertura similar a la cámara principal. También hay una cámara ultra gran angular de 12 MP con un campo de visión de 120 grados. vista, al igual que el iPhone 14 Pro. La cámara frontal es de 12 MP, que sigue siendo mejor que la que se envía con ambos Píxel 7/7 Pro.



Apple hizo algo un poco diferente este año: equipó el Pro Max con un zoom óptico de 5x y un zoom digital de hasta 25x. logrado con la ayuda de lo que Apple llama “un diseño innovador de tetraprisma”, combinado con OIS y un módulo de cambio de sensor 3D. Cámara de periscopio que puede estabilizarse mientras te mueves y que ya se utiliza en el resto de la industria de los teléfonos inteligentes, excepto en el Pixel de Google. 7Pro, hasta ahora. En mis pruebas, el iPhone 15Pro Max, que tiene la máxima capacidad de zoom, tuvo un rendimiento a la par las capacidades de zoom del Galaxy s23 Ultra. Samsung también utiliza una cámara periscópica para lograr el mismo efecto. El iPhone 15 Pro normal es limitado a un zoom óptico de 3x y un zoom digital de 15x como máximo.

Un buen momento para actualizar, si estás en Android

Desde mi posición en la tierra de Android, la hierba parece volverse más verde en el otro lado. Veo claramente vibrantes parches de pradera Quiero sacar y traer al mundo de Google. El diseño de Píxel 7 Pro Se siente como una carcasa hueca en comparación con la sensación de titanio sólido pero liviano del nuevo iPhone 15 Pro. La batería del 15 Pro Las capacidades de trazado de rayos aceleradas por la vida y el hardware me hacen preguntarme si la próxima CPU Tensor de Google podrá presumir de los mismos lemas. La máquina Los algoritmos de aprendizaje también han mejorado en el iPhone lo suficiente como para poder verlos aparecer en el marketing de Google. Cosas como desenfocar una foto después de haberlo filmado y el zoom óptico mejorado ya no son temas de conversación solo de píxeles. Google va a necesitar hacer algo extraordinario con el Pixel 8 Pro si quiere mantener a sus usuarios fuera del iPhone.



El iPhone 15 Pro/Pro Max no es una actualización requerida para el usuario actual de iPhone, especialmente si ya está empuñando el 13 Serie Pro/14Pro. Todavía tienes mucho camino con esos dispositivos, ya que Apple respalda sus dispositivos insignia durante años después de su lanzamiento. mucho más allá del máximo de cinco años de soporte de Android. Funciones basadas en software como el efecto de desenfoque de retrato también estarán disponibles para el iPhone 13/iPhone 14, por lo que no necesitarás usar el nuevo teléfono de este año para lograr el mismo efecto.