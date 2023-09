Casi 35.000 Los miembros de SAG-AFTRA votaron a favor de una autorización de huelga en la Acuerdo de medios interactivos, el sindicato reportó anoche. El Acuerdo de Medios Interactivos cubre los miembros trabajar en videojuegos, que incluye actuación de voz y captura de acción en vivo. SAG-AFTRA anunciado el autorización de huelga sobre X/Twitter anoche:

Las empresas firmantes que utilizan el Acuerdo de Medios Interactivos incluyen: Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc. ., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Epic Games, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. y WB Games Inc.



Advertisement

Estas empresas han estado negociando con SAG-AFTRA desde octubre de 2022 y no se han acercado a un acuerdo justo. de negociaciones para SAG-AFTRA incluye “salarios que se mantienen a la altura de la inflación, protecciones en torno a los usos explotadores de la inteligencia artificial y precauciones básicas de seguridad”.

Ray Rodríguez, director de contratos de SAG-AFTRA, establece las conexiones entre los actores que trabajan para televisión y cine y los actores que trabajan en videojuegos. “Entre los usos explotadores de la IA y los salarios rezagados, quienes trabajan en videojuegos se enfrentan a muchas de las mismas problemas como aquellos que trabajan en el cine y la televisión. Esta autorización de huelga hace una declaración enfática de que debemos llegar a un acuerdo que Compensar a estos talentosos artistas, proporcionar medidas de seguridad de sentido común y permitirles trabajar con dignidad. Los medios de vida de nuestros miembros dependen de ello”.

Advertisement Advertisement

Zeke Alton, miembro del comité de negociación conocido por sus actuaciones de captura de movimiento en Ratchet & Clank: A Rift Apart, Saints Row, y Mundo de Warcraft, habló con Polígono sobre algunos de los problemas que enfrentan los actores. Mencionó el estrés de repetir una actuación para la captura de movimiento, el uso de la tecnología de inteligencia artificial para eliminar actores’ trabajo , y el hecho de que los actores ya venden sus semejanzas para uso de una empresa. Detalló algunas de las demandas que buscan los actores:

Estamos pidiendo tres cosas [para la IA]: consentimiento para su uso, transparencia en torno a cómo se usa y compensación por ese uso. Pienso que son completamente razonables. No sólo nos protegen como artistas, sino que también afectan a toda la fuerza laboral en la sociedad, estas cosas son necesarios para que cada trabajador garantice que proteja quiénes es como persona y que no todos seamos propiedad de corporaciones.

Advertisement

En materia de seguridad, Sarah Elmaleh, presidenta de negociación, conocida por su trabajo en Fiebre de alta fidelidad y Fortnite, said to Polígono, “hemos visto dedos ensangrentados, lesiones por estrés repetitivo al levantar AK-47 con pesos realistas o armas grandes para hacer giros y todo esto. piezas atomizadas de estas animaciones que se unen”. Alton agregó: “A menudo estás siguiendo las instrucciones de un animador, un codificador o un escritor que no entiende que una persona no puede agacharse y Camine durante 20 minutos seguidos”. También dijo: “A diferencia de un truco de televisión, no hay cambio de vestuario, cambio de luces o configuración. Es caer, bucear a través de una mesa y luego hacerlo de nuevo durante ocho horas seguidas”.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement