Has leído los cómics. Has visto la película. ¿Todavía podrás sacar algo del nuevo anime de Netflix? Scott Pilgrim despega? La respuesta, según los creadores del programa, es un rotundo sí. “Si crees que sabes lo que vas a ver, no lo sabes”, muestra el cocreador BenDavid Grabinski le dijo al Los Angeles Times en una nueva entrevista.

Esto es lo que sabemos. conocemos el espectáculo, que se estrena en Netflix el 17 de noviembre, presenta a Scott Pilgrim, Ramona Flowers y todos los personajes de las novelas gráficas Bryan Lee O ‘Malley lanzado a principios de 2004. Está animado por Science Saru, el equipo detrás Devilman lloróny. También sabemos las voces de los personajes son proporcionadas por los mismos actores quien los retrató en la película de 2010, Scott Pilgrim contra el mundo. Más allá de eso, Grabinski y O’Malley se dieron cuenta de que el programa no podía ser simplemente la misma historia una y otra vez. Tenía que tener una nueva girar.

La pareja parece cautelosa al revelar qué exactamente ese nuevo giro es, pero el artículo del LA Times ofrece algunas pistas. Por ejemplo, O’Malley insinúa que el programa explorará todos los personajes del programa, no solo el Scott. “Estamos tratando de entrar más en la cabeza de la gente », dijo. “Porque cuando yo tenía 25 años, no sabía lo que estas personas sentían necesariamente. Pero he visto Mucha más vida y ahora tengo más contexto para esos personajes”.

Un personaje que definitivamente será explorado más es Ramona Flowers. “Ha sido muy divertido intentar brindarte mucho más de una conexión emocional con ella y agregando tanto matiz como podamos”, dijo Grabinski. Además, veremos más de sus ex malvados, en gran medida relegados a meros villanos en otras iteraciones. “Creo que mi principal arrepentimiento que he expresado sobre los libros es “Que no tuve suficiente tiempo para desarrollar a los malvados ex”, dijo O’Malley. “Especialmente después de conocer el casting, [sentí ] como, oh, deberíamos tener más escenas con los ex malvados».

Además de eso, la historia seguirá ambientada en Toronto, en la década de 2000, y seguirá viendo a Scott Pilgrim enamorarse de Ramona y Todavía lo veo tocar en la banda Sex Bob-Omb. Pero, ¿exactamente cómo los elementos combinan estas nuevas ideas y al mismo tiempo se mantienen fieles a ¿La historia de Scott Pilgrim? Tendremos que esperar hasta el 17 de noviembre para verla.

