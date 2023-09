Mi parte favorita del primeros dos insomnes Hombre araña juegos es viajar por la ciudad. La capacidad de oscilar de edificio en edificio, volando por el aire, todo mientras observa las vistas y los sonidos de la ciudad son tan agradables, si no más, que cualquier otra cosa en el juego. Por eso, a principios de esta semana, cuando me senté a jugar unas pocas horas de Hombre araña 2, Sabía que me gustaría esa parte, pero no me di cuenta de que podía mejorar aún más.

Eso es gracias a Web Wings, una nueva adición al próximo juego cual será lanzado para PlayStation 5 el 20 de octubre. Las alas se pueden desplegar en cualquier punto mientras está en el aire y Spider-Man, ya sea Peter Parker o Miles Morales, lo hará felizmente. deslizarse por el aire. Es una mejora serena del ya increíble sistema transversal, sin mencionar que es muy útil en áreas como ríos o parques que no tienen cosas a las que agarrarse.

Pero ahora la ciudad también tiene túneles de viento y, si tienes las alas extendidas y golpeas uno de esos túneles, obtienes un emocionante impulso de velocidad. Ahí es donde ya no te sientes como Spider-Man, te sientes como Superman. Como los impresionantes gráficos de la PlayStation 5 Pasa rápidamente mientras giras y giras por las calles de Nueva York en el aire, no podrás evitar ser realmente, realmente Estoy feliz de que este juego exista, pero también tengo muchas esperanzas de que un equipo como Insomniac pueda brindar este tipo de cuidado y sentimiento a otros héroes también.



Nota: A continuación se analizarán algunas de las escenas de acción y los ritmos de la historia menor del juego, pero nada importante que involucre la historia. dijo, si quieres entrar libre de spoilers, mejor evitarlo.

io9 fue uno de varios medios que reprodujeron aproximadamente tres horas de Hombre araña 2 de una sección indeterminada en algún lugar en la mitad del juego. [Los jugadores tenían alrededor de un nivel 20 de mejoras.] Peter Parker ya Tiene su traje de simbionte y le pisa los talones al Dr. Connors, también conocido como el Lagarto, con la esperanza de ayudar a su amigo Harry Osborn. El problema es que Kraven el Cazador también está detrás del Lagarto. Mientras tanto, Miles Morales está luchando por equilibrar su vida normal y la de Araña. mientras utiliza sus maneras de tecnología para ayudar a un museo local. Las historias luego se unen en una batalla épica donde jugas como Peter y Miles en una batalla en toda la ciudad contra el Lagarto.



Lo primero que notas al jugar Hombre araña 2 Es que es muy parecido a los dos primeros juegos, pero con algunas mejoras realmente geniales. Oye, si no está roto, ¿No lo arreglas bien? Por ejemplo, cada personaje ahora no solo tiene dispositivos que puede usar, sino todo un conjunto extra de ranuras. Habilidades. En el caso del simbionte de Peter, constituyen cuatro formas muy diferentes, muy destructivas y muy asquerosas de deshacerse de sus enemigos. Establece el ángulo perfecto y tu traje de simbionte no solo engullirá y arruinará a un malo, sino que arruinará a un grupo de ellos.

Después de proteger un laboratorio de un gran grupo de matones de Kraven como Peter, las cosas cambian hacia Miles. Su misión requiere las Web Wings. a otro nivel, ya que tienes que perseguir uno de los drones de Kraven por la ciudad montado en su corriente en chorro. vuelo súper rápido y una experiencia increíblemente emocionante. Esa experiencia es seguida por una sección en primera persona más íntima donde Miles despliega uno de sus Spider-Bots para pasar algunos respiraderos y arreglar el cableado en un museo. Tú controlas el Spider-Bot y ves a través sus ojos, evadiendo a los malos y resolviendo acertijos.

Hay muchos acertijos básicos en todas partes, al igual que en los juegos anteriores, pero aquí las misiones sigilosas también pueden convertirse en un tipo de rompecabezas. Una nueva capacidad para disparar líneas web a través de los techos de grandes edificios hace que los ataques sigilosos sean mucho más fáciles, pero también un mayor riesgo a medida que ahora eres mucho más fácil de detectar si estropeas las cosas.

Otro punto destacado de la demostración fue la transición magníficamente cinematográfica entre la historia de Peter y la historia de Miles. Las dos están vinculadas en todo momento, por supuesto, a menudo se mencionan y se comunican entre ellos, pero cuando la trama principal necesita pasar entre ellos, sucede en una toma larga épica donde la cámara vuela a través de la ciudad de un Spider-Man a otro. También nos dijeron que, en las misiones que no son de historia, los jugadores tendrán la capacidad de cambiar entre Miles o Peter y jugar con quien elijan.

La sección final que jugamos condujo a una batalla épica contra el Lagarto, una batalla que continúa aumentando a niveles casi cómicamente masivos. . Primero, lo derrotas tradicionalmente, con ataques, aturdimientos y todo eso. Eso parece que podría ser el final hasta que Lizard se escape y Lo persigues por toda la ciudad. Esa persecución lleva a los ríos donde Miles básicamente tiene que viajar detrás de él como si llevara un un par de esquís acuáticos y Peter defiende desde el cielo, deslizándose entre helicópteros. (El juego mismo hace esas transiciones entre personajes.) Finalmente, la batalla llega a un rascacielos donde Lizard no tiene problemas para destruir todos y cada uno de los pisos mientras corre hacia la cima, con Peter en Remolcar. En serio, no pude evitar reírme de cómo la batalla pasó de salvaje a más salvaje y a una locura absoluta. Y simplemente cuando parecía que la pelea había terminado, ya había terminado. La demostración terminó.

Los miembros de la prensa pudieron reproducir la demo como quisieron y yo elegí llegar lo más lejos posible en la historia. para ver si podía descubrir algún secreto interesante. Al elegir eso, me vi obligado a ignorar otro aspecto completo del juego que es su exploración. Tan divertido como balancearse y volar a través de Nueva York, fue casi doloroso hacerlo yendo directamente hacia ese punto de control basado en una historia. Todo tipo de luces, balizas y misiones diferentes aparecieron a medida que giraba. Además, cada vez que por error perdí un columpio y terminé en el suelo, no pude evitar ser asombrado de cuánto deseo simplemente camine y explore cada rincón de la ciudad. (Además, como se publicó anteriormente, el mapa es dos veces más grande que juegos anteriores con la adición de Brooklyn y Queens.)

Una de las pocas veces que terminé interactuando con una de esas misiones tangenciales, adquirí un Spider-Bot... uno que se parecían misteriosamente a los de Campus de los Vengadores en Disneyland en California, ahora que lo pienso. O tal vez estaba viendo cosas.

Por mucho que me haya encantado cada segundo de juego Hombre araña 2 Esta semana, el único problema con la demostración fue que entrar en la historia en el medio eliminó la mayor parte del peso emocional de los personajes. Sony e Insomniac obviamente hicieron eso a propósito para mantener cosas como cómo Peter adquiere el simbionte o qué hace Venom. la participación es secreta por ahora. Entonces, si bien fue genial competir con Kraven en la caza del Lagarto y ver cómo un Un juego con dos personajes principales funcionaría; ansiaba descubrir más de esta historia. ¿Dónde comienza? ¿Adónde va? Las pistas más importantes están en los momentos en que Peter y Miles interactúan y Miles puede darse cuenta de que Peter no es él mismo mientras ese misterioso traje negro vive dentro de él.

Afortunadamente, después de haber jugado los dos primeros juegos, sé que eso sucederá cuando se lance el juego completo el 20 de octubre. Y ahora que He jugado algunas horas, estoy extremadamente seguro de que Hombre Araña 2 es no sólo va a ser el mejor de los tres, sino que puede ser el mejor videojuego de superhéroes de todos los tiempos.¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas

