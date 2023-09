Después de la semana pasada inolvidable episodio pesado de Ahsoka, “Far, Far Away” de esta semana cambió el guión. Ahsoka está en camino hacia eso galaxia aún más lejana Mientras tanto, las cosas mejoran con los villanos. ¿Lograrán llegar a esta galaxia alternativa? ¿Está Thrawn allí? ¿Ezra? ¿Allí? ¿Cómo está Sabine? sintiendo después de su traición? Todo eso (y más) se responde en mi episodio favorito de Ahestá bien todavía.

Episodio 6 de Ahsoka se llama “Lejos, Muy lejos”, un familiar guerra de las galaxias Frase que también es un guiño al lugar al que se dirigen todos los personajes. Ese viaje nos brinda un momento en el que Dave Filoni rompe la cuarta pared de guerra de las galaxias en pedazos. Se produce mientras Ahsoka y Huyang están disfrutando de su viaje intergaláctico en el Purrgil. Ella menciona que él solía decirles a los jóvenes en las historias del templo Jedi con Purrgil en ellas (llamado Historia de la galaxia De hecho, las partes uno, dos y tres, siendo una la mejor, según Ahsoka). Sin embargo, en este momento, Ahsoka cuenta Huyang, una historia más reciente. Es aquella en la que su aprendiz, Sabine Wren, arriesgó toda la galaxia para darle voluntariamente a Baylan Skoll el mapa al Gran Almirante Thrawn. Esto es noticia para Huyang y discuten lo preocupante que es. Pero él reitera que fue su decisión y plantea que quizá no fue una fea terrible? El tiempo lo dirá. Para dejarlo de pensar, Ahsoka le pide a Huyang que le cuente una de esas viejas historias y comienza diciendo “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana”. en el guerra de las galaxias universo comienza igual que guerra de las galaxias Las historias hacen en nuestro universo. Oh, Filoni, estás loca por esa.

Sin embargo, es apropiado que “Far, Far Away” le diera al público ese pequeño guiño desde el principio, porque los 40 minutos que siguieron eran tan puros guerra de las galaxias como cualquiera de acción real guerra de las galaxias los programas pueden haber ido alguna vez.

Sabine está cautiva y comienza a creer que Baylan Skoll le mintió sobre su acuerdo para permitirle encontrar a Ezra. Morgan cuestiona esto. También, pero Baylan le asegura que tiene un plan para la desenfocada Sabine. Sin embargo, antes de que puedan entrar demasiado en ello, su nave sale del hiperespacio intergaláctico (al que se le ha dado un nuevo diseño muy interesante para diferenciarlo del hiperespacio normal), y han llegado a Peridea, el antiguo hogar de los Dathomiri. También es donde los Purrgil vienen a morir, ya que vemos toda la forma de sus restos el anillo que rodea el planeta.



Una baliza invita a todos a bajar a la superficie, lo que significa que Sabine puede compartir una pequeña mirada de reojo con Shin mientras vuelan hacia la superficie en una nave de desembarco dorada que es en partebombardero furtivo, en parte Eagle-5 de bolas espaciales.Enormes estatuas antiguas adornan la superficie y una ciudad gigante se eleva en el horizonte. Tiene una gran columna al frente y ... espera un minuto. ¿El La guerra de las galaxias ¿El universo simplemente viaja a la Tierra Media? ¿Es ese Minas Tirith? Por desgracia, no lo es, pero el diseño ciertamente le debe mucho a Peter Jackson. películas basadas en el trabajo de JRR Tolkien.

Al aterrizar, tres seres rojos esperan a Morgan, Baylan, Shin y Sabine. Morgan se inclina ante las mujeres, que parecen ser la antigua Noche. Hermanas, sus compañeras antepasadas de Dathomir. Nos enteramos de que las Grandes Madres la llamaron en un sueño y han estado esperando durante mucho tiempo. para su llegada. Ahora ella ha llegado, tal como Thrawn prometió que haría. Mientras lo esperan, los Dathomiri huelen a un Jedi. Es Sabine, a quien afirman que es peligrosa. La atan y la encierran mientras Sabine continúa preguntando sobre Ezra.

Baylan y Shin permanecen en la plataforma y tienen una discusión formativa e increíblemente densa. Aprendemos que Shin no era un joven en el Templo Jedi. Ella vino de otro lugar. Aprendemos que las historias de este planeta y todo lo que representa se han transmitido como cuentos populares. Sin embargo, ahora que parece que las historias son ciertas, Baylan cree que este lugar podría contener la respuesta para detener el ciclo interminable de la universo. Los Jedi caen, el Imperio se levanta, los Jedi regresan, una y otra vez. Él cree que este lugar podría albergar el comienzo. de una nueva era.



¿A qué se refiere? ¿De dónde viene Shin? ¿Y recientemente vio todos los guerra de las galaxias ¿Programas de televisión y películas y se frustra porque se cuenta la misma vieja historia una y otra vez? ¿Dave Filoni lo admite? ¿algo para nosotros? No sabemos las respuestas a ninguna de esas preguntas pero la escena fue muy intrigante e interesante, una de lo mejor de la serie hasta la fecha.

Entonces, llegó el momento de la primera de las grandes revelaciones. guerra de las galaxias Los fans han estado esperando. Llega un destructor estelar masivo, uno que algunos podrán reconocer. Rebeldes de Star Wars. Y si no lo sabes, todavía sabes lo que significa. Es el barco del Gran Almirante Thrawn. Él aterriza como un Lego gigante. ambientado, en la cima del templo, y dentro podemos ver... tantas cosas. Es como una fiesta para las empresas de juguetes. Hay un nuevo tipo de Stormtrooper, envuelto en tela (apodado “NightTroopers” por los subtítulos). Están liderados por Enoch, el soldado líder, que tiene una cara dorada, casi de aspecto romano antiguo, en su casco. Estas son las legiones de Thrawn y cantan su nombre Lo vemos deslizándose por el medio en una de las entradas más grandes que hemos visto en Guerra de las Galaxias.

“Lo que al principio era sólo un sueño se ha convertido en una aterradora realidad”, dice Thrawn en su primera línea, en la que, de nuevo, Filoni le guiña un ojo suavemente. ante la audiencia que sí, la leyenda del universo expandido de Timothy Zahn, el gran almirante Thrawn, acaba de hacer su primera aparición en acción real en guerra de las galaxias. Es algo con lo que los fans han soñado durante décadas. También se refiere al hecho de que Morgan ha llegado a Peridea para rescatarlo. . Thrawn quiere cargar una misteriosa carga y largarse de allí, sólo hay un hilo suelto: Sabine Wren, una nombre que Thrawn reconoce de sus batallas en Rebeldes. Sin embargo, está de acuerdo con Baylan, a quien también conoce por su reputación Jedi: Sabine puede serles útil.



Los Night Troopers traen a Sabine frente a Thrawn y, aunque es algo cordial, también le deja claro que su decisión No destruir el mapa podría cambiar el enfoque de la galaxia para siempre. Sabine ignora esto y insiste en el hecho de que quiere hacerlo. ver a Ezra. Thrawn obedece. Él le dice que es libre de irse y que le dará transporte y provisiones para que pueda buscar su amiga. Sabine está más que un poco aturdida, pero ella ayudó a Thrawn y ahora él la ayudará. Thrawn, sin embargo, deja Ella sabe que cuando su barco parta, ella quedará varada allí para siempre. Tampoco está seguro de si Ezra sigue vivo. . Sabine está segura, y Thrawn la golpea con “Has apostado el destino de la galaxia en esa creencia.» “Tú No lo entendería”, dice Sabine.

Enoch y los Night Troopers le proporcionan a Sabine un Aullador, una criatura grande y aterradora con apariencia de lobo, lo cual no es una sorpresa si lo sabes. Dave Filoni (ama a los lobos con poderes místicos). Enoch le entrega a Sabine sus desintegradores y su sable de luz y le advierte lo peligroso que es allí, despidiéndola con el siniestro “Muere bien”. Y así, ella se marcha, pero vemos que está siendo observada por A todos. Thrawn revela que dejarla buscar a Ezra fue en realidad el único acuerdo, no que no pudieran cazarla. eso es lo que harán Baylan y Shin. Y si encuentra a Ezra, les dirá que los maten a ambos.

El resto de las escenas de Sabine fueron como hacer un viaje rápido a través de los aspectos más destacados del original. guerra de las galaxias trilogía. Ella cabalga hacia la vasta nada buscando a su amiga y es atacada por un grupo de bandidos, como Luke en Una nueva esperanza. Aquí, sin embargo, en lugar de Tuskens simples, son Tuskens mezclados con samuráis. Ella los derrota, por poco, una vez que los elimina. su sable de luz con el último huyendo en retirada. Más tarde regañará divertidamente al Aullador por huir del peligro, un momento con gran energía C-3PO/R2-D2, antes de huele algo y se fuera.



Antes de que Sabine avance su viaje hacia El regreso del Jedi Lo más destacado, Thrawn le explica a Morgan que sus números han disminuido y si Baylan y Shin do encuentran a Ezra Bridger, no podrán enviarlo. sacar tantas tropas. No es que eso importe en su mente. Dejar la galaxia es el único objetivo. Matar a los rebeldes o traer respaldar a sus mercenarios, no es una prioridad.

Sabine y el Aullador llegan a un claro y este comienza a olfatear lo que parece ser una roca. Por desgracia, no lo es. Es lindo, alienígena con forma de tortuga (identificada como “Noti” en los subtítulos). La Noti está asustada, pero Sabine la tranquiliza. Se pone aún más confiado cuando ve el símbolo Rebelde de Sabine que reconoce. De hecho, el Noti lleva un collar del mismo símbolo. Solo significa una cosa. Conoce a Ezra. Cuando Sabine dice ese nombre, el Noti llama a sus amigos, quienes también se han estado escondiendo. disfrazados de rocas. Los Noti conversan y escuchamos dos palabras que definitivamente reconocemos: “Ezra Bridger”. Se llevan a Sabine lejos, con suerte. a su amiga.

En esa escena, y la que sigue, era obviamente Filoni haciendo su propia versión de los Ewoks para mí. Nuestro héroe se encuentra con uno un ser lindo y solitario. Hablan un idioma diferente, pero finalmente lleva al héroe a su aldea, donde se reúnen con sus amigos. Esta no es una observación profunda, alucinante, pero al recordar la trilogía original específicamente, Filoni está dando Ahsoka algo de esa energía tonta guerra de las galaxias necesita desesperadamente ser lo mejor.



La otra cosa Guerra de las GalaxiasLo que necesita es una mitología profunda y la siguiente escena proporcionó más de eso. Baylan y Shin están tras la pista de Sabine y se toman un minuto para inspecciona su batalla con los bandidos. El maestro y el aprendiz discuten sobre Ezra Bridger, a quien Baylan nunca conoció y al que se refiere como Bokken Jedi, una marca de Jedi entrenada después de la caída de la Orden Jedi. Shin cree que eso la hace como Ezra, pero Baylan dice que no. Ezra fue entrenada para ser un Jedi. Shin fue entrenado para ser algo más.

La pareja discute las ventajas y desventajas de la Orden Jedi, así como la creciente confianza de Baylan en que su misterioso plan, de hecho, ser posible. Todo lo que ha visto confirma que las historias que escuchó eran ciertas. Shin parece muy escéptico sobre todo esto pero Baylan le dice algo le está llamando.

Sabine y los Noti llegan a su aldea, continuando con el paralelo Ewok. Ella solo ve a Noti (¡incluido un adorable bebé!), pero a Kevin La música de Kiner, de repente más optimista y heroica, nos habla como la Fuerza le habla a un Jedi. Algo grande está por llegar. Sabine es a punto de rendirme cuando la cámara gira hacia la izquierda y una figura humana aparece en el fondo. “Sabía que podía contar contigo ”, dice el único Ezra Bridger. Es un momento que, claro, tal vez fue minimizado un poco, pero se siente tan largo en la esperanza de Rebeldes fans que fue maravillosamente catártico. Finalmente, sabemos con seguridad que Ezra sobrevivió; aquí está él, vivo y bien, y Sabine. lo encontró. Ella renunció a todo por ello, pero lo encontró. Este es un momento que Dave Filoni ha estado esperando para darle La guerra de las galaxias fans durante mucho tiempo, y valió la pena la espera.



La pareja vuelve a caer en sus bromas juguetonas, casi fraternales. Ezra ni siquiera sabe si su plan para salvar a Lothal y La derrota de Thrawn funcionó. Sabine le dice que así fue. Él también quiere saber cómo diablos llegó allí, pero Sabine le dice que ella no quiere hablar de eso, lo cual es frustrante, pero bueno. Los amigos se han reunido y ahora Ahsoka, si y cuando ella llega, tiene otro aliado Jedi en la lucha contra Thrawn. “No puedo esperar para volver a casa”, dice Ezra. Lo siento, amigo. Ya veremos sobre eso.

Finalmente, las Grandes Madres le dicen a Thrawn que su plan de escape tiene otro contratiempo. Un Jedi se acerca. No puede ser Ahsoka Tano, reflexiona Thrawn. Le dijeron que estaba muerta. Morgan le asegura esto, pero Thrawn está decepcionado porque pudo haber sido engañada, especialmente desde que “ La muerte y la resurrección son engaños comunes utilizados tanto por las Hermanas de la Noche como por los Jedi”. Una afirmación muy curiosa. Thrawn decide asumir que Ahsoka está viva. hasta que él sepa lo contrario y pida saber todo sobre ella: “antecedentes, historia, mundo natal, su Maestro, todo”. para ser un curso intensivo.) Thrawn ordena a Morgan que destruya cualquier ballena estelar que se acerque al planeta y pide a las Grandes Madres que lo hagan una vez. nuevamente usan su “magia oscura”. “El hilo del destino lo exige, Gran Almirante”, responden.

¿Esa “magia oscura” lo mismo que usaron para contactar a Morgan Elsbeth en sus sueños? ¿Es más? ¿Es algo que ¿Has visto antes? ¿Cómo evitarán Ahsoka y Huyang el fuego láser mientras están dentro del Purrgil? ¿Y qué va a pensar Ezra una vez? ¿Se da cuenta de todo lo que Sabine renunció para conseguirla? Esas preguntas y más son solo la guinda del mejor episodio de Ahsoka todavía.



En verdad, “Lejos, Muy Lejos” lo tenía todo: humor, nuevas criaturas, nuevos villanos, retornos emocionantes, grandes recompensas narrativas y acción genial, todo en una historia interesante y propulsora. Lo único que no tuvo mucho fue la propia Ahsoka y después de su despertar con Anakin. , esperamos que esté un poco más en onda con el programa ahora. Lo descubriremos la próxima semana a medida que el programa continúe Reúna los hilos de la historia de varios años de narración.

