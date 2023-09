So Unreal utiliza películas para iluminar nuestras vidas impulsadas por la tecnología

Antes del estreno mundial de Tan irreal en Fantástico Fest 2023, El programador dijo que una de las razones por las que les encantó esta película en particular fue porque les encanta. películas sobre películas.Eso llamó mi atención. A mí también me gustan las películas sobre películas y, de inmediato, me emocioné con lo que había en la tienda. Incluso entonces, lo que siguió destruyó esas expectativas. Tan irreal es una lección de historia de ritmo rápido llena de nostalgia cálida, recomendaciones de películas increíblese ideas embriagadoras, todas salpicadas con sólo una pizca de miedo e inevitabilidad.

Dirigida por Amanda Kramer, Tan irreal es un documental que muestra cómo se ha visto en las películas la evolución de la tecnología moderna. No las tecnologías que hacer películas, ohtu tecnologías. Computadoras, internet, celulares, Wi-Fi , realidad virtual, inteligencia artificial, la película se sumerge en todo ello. Muestra cómo reaccionan las películas que hemos visto a lo que está sucediendo en la realidad. A veces las películas se equivocaron, a veces las películas acertaron; a veces llegaron temprano, y otras llegaron tarde. B y usando clips de algunas de tus películas favoritas centradas en la tecnología ( y muchos de los que no has oído hablar también) Kramer captura una instantánea de la historia del cine que la mayoría de nosotros vivimos y nos hace pensar en ella de nuevas maneras.

Contado a través de voz de Rubio Es decir, Debbie Harry. Tan irreal rastrea cómo el cine ha reaccionado ante y usado La tecnología humana como dispositivo argumental, que se remonta a la década de 1950. Comienza con cosas más simples, como los errores de La conversación, antes de saltar a la tecnología más moderna y despegar desde allí. La película plantea que Hollywood ha sido muy rápido en adherirse a la tecnología moderna. tecnologías como dispositivos para contar historias, pero rara vez coherentes en sus interpretaciones. Vemos cómo algunas películas son aterradoras y proféticas, mientras que otros son pesimistas y tontos. Mientras tanto, Kramer nos ofrece esta enorme comida para digerir, ilustrando la historia desde todos los anglos.

Imágenes de cientos de películas cuentan la historia con algunas, como La Matrix, Tron, El Terminator, y piratas informáticos, obteniendo secuencias más extendidas. Otros tienen secuencias más cortas pero aún cruciales, como Zapatillas, La Red, Virtuosidad, y El hombre cortacésped, y aún más están salpicados (Básicamente, si puedes pensar en una película que tiene un hacker, VR, AI, o un computadora dentro, está aquí). Y mientras ves imágenes de películas que sabes que siempre es divertido, especialmente cuando van acompañadas de novedades e interesantes contexto y conocimiento, es aún más emocionante descubrir películas más pequeñas y extrañas de las que tal vez no hayas oído hablar.

Ahora, La experiencia de ver películas de cada persona es diferente. y nadie ha visto o escuchado de todas las mismas cosas. Yo personalmente, Trabajé en una video tienda de 1994-2000 y pensé que había escuchado ( o al menos estado consciente) de Básicamente todo. No lo había hecho. Algunos de los cortes más profundos que conocía , como D.A.R.Y.L. Pero otros, como Arcada y Nirvana, se me escapó. Aunque eso fue la mitad de la diversión: Ver imágenes de nuevas películas me inspiró a hacer una nota mental compruébalos .

Además, en esa enorme variedad de películas se obtienen todo tipo de conocimientos. Es fascinante ver qué películas de los años 1970 y 1980 Pensé que la tecnología sería. Es igualmente divertido ver películas de las décadas de 1990 y 2000 hacer las cosas increíblemente mal. en casos como The Matrix de El terminador, es aterrador ver no sólo lo correctas que parecen las películas, sino que tal vez aún no hayamos visto lo peor. Visto al together, tan irreal Nos hace considerar cuánto han influido las películas en nuestras opiniones sobre la tecnología, así como lo contrario, y lo que todo eso significa.

Algunas secuencias de la película resultan demasiado densas, mientras que otras son demasiado superficiales. B Pero en su mayor parte, tan irreal Alcanza un feliz punto medio entre educativo, entretenido y esclarecedor. Si te encantan las películas sobre películas, sin duda te gustará.

Tan irreal tuvo su estreno mundial en Fantastic Fest 2023 pero aún no tiene un plan de lanzamiento.

