No importa cuál sea su nivel de conocimiento cuando se trata de El vengador tóxico, básicamente sabes qué esperar. Está justo allí en la frase “El vengador tóxico”. Alguien se está vengando y es tóxico. ¿Eso literal? ¿Figurativo? No importa. Esto no va a ser serio. Esto va a ser muy, muy estúpido. Pero la forma en que un cineasta maneja y entrega lo estúpido es clave, y el director Macon Blair El vengador tóxico hace una estupidez muy, muy bien.

Basado en un clásico de culto de 1984 del mismo nombre, más que ofensivo y repugnante, El vengador tóxico Sigue a un conserje llamado Winston (Peter Dinklage) que lucha para llegar a fin de mes después de que su esposa muere, dejándolo con un hijastro llamado Wade. (Jacob Tremblay). Cuando a Winston le diagnostican una enfermedad terminal y la malvada corporación para la que trabaja (dirigida por Kevin Bacon) ganó Para cubrir los gastos, Winston intenta contraatacar y muere en el proceso. Su cuerpo es arrojado a una tina de sustancias tóxicas. desperdicio y, bueno, ya sabes lo que sucede después. Sale más grande, más fuerte, pero espantosamente deformado. Sin embargo, no se detendrá ante nada. para hacer que su hijastro se sienta orgulloso de él y tal vez librar a su ciudad de los malvados imbéciles corporativos que se encuentran en el camino.

Lo creas o no, en realidad hay mucho más en la historia. Pero lo importante a tener en cuenta es que nada de esto está manejado. bastante en serio. Al igual que el original, todo sucede en casi una hiperrealidad. Se parece nuestro mundo, pero todos actúan sólo un poco más intensamente . Un poco más exagerado. En el original, ese lugar se llama “Tromaville ”(llamado así por el entonces prometedor y asqueroso productora ) y aquí es “St. Roma’s Village”. que es simplemente “Tromaville ” envuelto en más letras y puntuación. Es la metáfora perfecta para la película: igual que el original, pero con más complejidad.



Una vez que Winston se convierte en el Vengador Tóxico, Blair no rehuye mostrar cómo se ve como la criatura (incluso si los primeros marketing está haciendo exactamente eso). La apariencia es similar a la original: ojos en diferentes lugares, quemaduras y marcas extrañas en la piel, pero ahora es mucho más vibrante, colorido y táctil, incluso puedes ver el gato burbujeando en su cara. Eso marca el tono para la próxima acción, en la que Winston usa un trapeador superpoderoso para destrozar a sus víctimas como si fuera una motosierra a través de mantequilla. Si la mantequilla fuera humana carne, por supuesto. Es muy asqueroso, pero también muy divertido debido a lo poco realista que se vuelve.

Además, la acción casi siempre está al servicio de algo. Es crudo, extraño y exagerado, pero Winston simplemente quiere que Wade aceptarlo tal como es, lo cual, con suerte, demostrará que es un héroe. Esa adoración, una línea transversal de principio a fin. terminar, añade suficiente calidez a la maníaca historia para que te importe lo que sucede después, sin importar lo tonto que sea.



Y lo que sucede siempre es una tontería, incluso cuando se pone de puntillas en la línea. Como el malvado líder corporativo, Kevin Bacon llega a interpretar el villano basura de sus sueños, y lo hace con mucho carisma, pero también con una pizca de realismo, solo para mantener el equilibrio. Dinklage también ofrece una actuación memorable que hace que Winston pase de ser un hombre muy nervioso y asustado a convertirse en un héroe cada vez más seguro. Él es Toxie, pero su corazón humano siempre está ahí.

Mientras tanto, Tel vengador tóxico sabe exactamente qué es y qué está haciendo. Es irreverente, asqueroso e hilarante, y utiliza todas las vías que tiene para aprovechar esos músculos. Parte de esto sucede en el diseño sonoro, que presenta un coro griego de chistes casi constante en todas partes. Algunas está en el casting, como Elijah Wood interpretando a un secuaz al estilo Igor del personaje de Bacon. Y hay mucho en la escritura, lo cual no asusta ir por una tangente que no tiene ninguna relación, si la tangente es graciosa. Como la banda de rockeros punk populares llamada The Killer Nutz. que también son asesinos violentos, sólo porque sí.



El resultado es prácticamente exactamente la película de alguien que se sienta a ver una película llamada El vengador tóxico espera que sea, y tal vez un pelín mejor. Si no tienes conocimiento de su historia, puedes disfrutarlo por su asqueroso -humor, violencia pegajosa y corazón sorprendente. Si has visto el original, podrás apreciar cómo Blair se despojó de todo lo problemático y malo. Fue y mantuvo su único y memorable tono de Troma , junto con muchas devoluciones de llamadas y huevos de Pascua. Y claro, si nada de eso.suena atractiva en absoluto, casi con seguridad odiarás todo lo que la película representa. Fue algo así diseñado así. Aunque, incluso en ese caso, tal vez el hecho de que esta versión tenga un nombre Los actores que intervienen en el camino, todos los cuales parecen estar divirtiéndose, ayudarán. En todos los casos, creemos que usted Probablemente también me divertiré mucho viéndolo.

El vengador tóxico tuvo su estreno mundial en Fantastic Fest 2023. Aún no tiene fecha de estreno.

Corrección: escribimos mal “Tromaville” como “Tromavilla”, que ahora ha sido corregido.

