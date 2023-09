Una historia portátil celebra el tiempo que pasamos con las pantallas

Lost in Cult y Retro Dodo han colaborado para reunir decenas de ensayos sobre el arte de la dispositivo de mano. From the hardware a los juegos mismos, Una historia de los portátiles: una celebración de los juegos portátiles es una hermosa introspección de las décadas de juego de azar que muchos de nosotros recordamos de largos viajes en trenes, aviones y automóviles. El interior está lleno de magníficas fotografías e ilustraciones, y el libro completo es una mirada amorosa las pantallas pasábamos horas agachados.

io9 presenta un extracto del libro escrito por Brandon Saltalamacchia, el fundador de Dodo retro. Él habla de la juego boy color y lo que significó para él cuando era niño, e incluso ahora. Desde pilas AA desechadas hasta luces de techo enchufables, sigue leyendo para una oda a los ubicuos dispositivos de la ’ Décadas de los 90 y principios de los 2000.

juego boy color

Por Brandon Saltalamacchia

Tengo un lugar muy especial en mi corazón para GameBoy Color. Fue la primera consola portátil que tuve y es una sola mano Rápidamente me llevó a donde estoy hoy. Despertó mi amor por los videojuegos cuando era niño, me motivó a comenzar mi carrera en la industria de los juegos cuando era joven, y finalmente me empujó al límite para dejar mi trabajo de tiempo completo para crecer Dodo retro sin nada más que un poco de dinero de bolsillo y un bote lleno de pasión.



Las consolas portátiles han afectado la vida de millones de personas, y yo soy sólo una de ellas. Lo que estoy tratando de decir es que GameBoy Color hizo posible este libro que estás sosteniendo hoy. Es una locura, ¿verdad? Algunos de mis mejores momentos de la infancia giran en torno a esto. increíble pieza de tecnología, tanto es así que en realidad está vinculada a algunos de mis primeros recuerdos.

Recuerdo vívidamente abrir Pokémon Amarillo para mi octavo cumpleaños. Estaba tan emocionado que recuerdo mi pequeño y regordete cuerpo de 4 pies. Estaba bombeada de adrenalina. Lo primero que hicí fue romper la caja en pedazos (ahora me arrepiento de esa decisión después de ver los precios de un Pokémon Amarillo en caja en eBay), sopla el polvo imaginario del nuevo cartucho y colócalo en mi Game Boy Color turquesa. , y saca la guía de juegos de gran tamaño que compré con mi propio dinero de bolsillo la semana anterior. Nunca olvidaré eso día.

GameBoy Color se lanzó en octubre de 1998 y, aunque no fue realmente alucinante si se mira cómo la línea de Los GameBoys evolucionaron con el tiempo, fue el primer vistazo a la versión de Nintendo de las pantallas en color para sus dispositivos portátiles. Es cierto que Sega y Atari Llegó primero, pero Nintendo tenía la ventaja de que GameBoy Color era mucho más portátil y, al mismo tiempo, permitía a los jugadores usar sus antigua biblioteca de cartuchos de Game Boy, haciéndola más atractiva para los padres que ya desembolsaron el modelo DMG original. Nintendo sabía qué ¡estaba haciendo!

Desafortunadamente, la nueva pantalla a color no estaba retroiluminada, pero con su nueva pantalla y sus nuevos juegos de colores, fue suficiente para defenderse. la competencia. Neo Geo Pocket y WonderSwan de Bandai (que se convirtió en su competición más cercana) vieron cuán popular era la consola y decidieron poco después para lanzar sus propias consolas con pantallas en color para poder competir: la NeoGeo Pocket Color y la WonderSwan Color. Como puedes imaginar, no se acercaron a las ventas de Nintendo.

Poco después del lanzamiento de Game Boy Color, Nintendo lanzó Pokémon Oro y Plata a la naturaleza y sentí que el mundo no estaba preparado para lo que iba a suceder. El juego vendió más de 23 millones unidades en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los juegos de Nintendo más vendidos de todos los tiempos.

Recuerdo haber visto largas filas de jugadores haciendo cola para obtener una copia. Los parques locales estaban llenos de cables comerciales y se intercambiaban Pokémon por cosas absurdas : vi a niño cambiando tres Beyblades y una bolsa de dulces por una Mareep, que , para aquellos de ustedes Eso no lo sé, es uno de los Pokémon más comunes del juego y parece una oveja. Desafortunado, amigo.

Nintendo logró por completo el marketing y la marca de GameBoy Color, obligando a prácticamente todos los niños a querer uno a través de constantes comerciales de televisión y anuncios en revistas. Parecía como si Toys’R Us estuviera cubriendo cada estante promocional con productos Game Boy también; los padres no tenían ningún lugar para esconderse de la agresiva estrategia de marketing de Nintendo.

La nueva carcasa curva combinada con la pantalla a color , y la necesidad de solo dos baterías AA para alimentarla, es lo que ayudó a impulsar la computadora de mano de $69 en muchos hogares. También fue una de las primeras consolas de mano en estar completamente repleta de periféricos baratos y de aspecto loco. Sí, GameBoy DMG inició este mercado obsceno, pero GameBoy Color es lo que lo llevó a un nivel completamente nuevo. con todo tipo de lupas, lupas, empuñaduras, parlantes y paquetes de baterías diferentes. Sin mencionar las ediciones especiales de marca de la consola.

La forma de saber si tus amigos en la escuela tenían padres ricos no era el hecho de que tenían un nuevo Ninja Adolescente Mutante La mochila de las Tortugas y las gafas de sol Buzz Lightyear demasiado grandes para su cabeza; en realidad, se demostró por lo grande y feo que era su Game Boy. El color se vio debido a la gran cantidad de accesorios que se le colocaron, sin mencionar el estado de tener una marca especial. edición del portátil bajo todo ese equipo adicional.

En este momento el mundo supo quién era Nintendo, incluso si nunca en su vida habían tocado una consola de juegos. Para mí, y Para muchos jugadores de todo el mundo, fue el momento en que la industria de los juegos portátiles se volvió popular. Puede que solo haya sido una simple actualización de la original, pero sólo sirve para mostrar la diferencia que puede hacer una pantalla en color.

“ GameBoyColor” de Una historia de los portátiles: una celebración de los juegos portátiles por Brandon Saltalamacchia se reimprime con permiso de Harper Collins.

Una historia de los portátiles: una celebración de los juegos portátiles estará disponible el 17 de octubre . Reserva aquí.

