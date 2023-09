El Telescopio Espacial Webb ha realizado su último descubrimiento significativo: la observación de dióxido de carbono proveniente de una parte de Europa, la luna congelada orbitando alrededor de Júpiter, que alberga un océano de agua salada bajo su superficie helada.

El hallazgo es un impulso para la astrobiología o la búsqueda de vida más allá de la Tierra. El carbono es fundamental para la vida tal como la conocemos.la vida en la Tierra está basada en carbono—entonces el elemento que aparece en los océanos de Europa, Durante mucho tiempo se pensó que era un lugar potencial para la vida extraterrestre. El agua también es necesaria para la vida en la Tierra, de ahí el particular entusiasmo en Europa por, digamos, Marte, que ha una abundancia de dióxido de carbono pero no tiene agua líquida, al menos ninguna que sepamos todavía. La búsqueda de vida extraterrestre también es la piedra angular del

La misión del rover Perseverance en Martey un aspecto fundamental de otros proyectos de agencias espaciales, incluido el de la NASA. Observatorio de los mundos habitables de nueva generaciónPero Europa, siempre objetivo de los astrobiólogos, ahora ha recibido un gran impulso gracias a la detección de dióxido de carbono.El instrumento del espectrógrafo de infrarrojo cercano (NIRSpec) de Webb detectó dióxido de carbono, que no es estable en la superficie de Europa y fue detectado en la luna. región del caos” de Tara Regio, donde el hielo de la superficie se ha roto, permitiendo que sustancias en el océano de la luna asciendan a la superficie.

El análisis de los datos de Webb fue publicado hoy en dos independientes

Ciencia papeles;

uno de los papeles exploró la composición potencial del océano subsuperficial de Europa basándose en el área específica de detección de dióxido de carbono, y el otro papel Identificó la fuente de carbono y no encontró penachos de la luna, una indicación más de que la disrupción de la superficie de Europa permitió que el dióxido de carbono aparecer.“Ahora pensamos que tenemos evidencia de observación de que el carbono que vemos en la superficie de Europa proviene del océano. Eso no es trivial. El carbono es un elemento biológicamente esencial”, dijo Samantha Trumbo, científica planetaria de la Universidad de Cornell y autora principal de uno de los Un estudio analiza los nuevos datos en una agencia espacial europea liberar.

Al igual que Encelado, la luna helada de Saturno, Europa ocasionalmente emite gigantescas columnas de vapor de agua que los científicos pensaron que pudo haber llevado el carbono a la superficie de Tara Regio. En mayo,

Webb usó NIRSpec para identificar una columna de agua de más de 20 veces el tamaño de Encélado que se extiende desde el polo sur de la luna.Pero los datos de Webb no indicaron que hubiera un penacho en el campo de visión de 1,944 millas de ancho (3,128 kilómetros de ancho). Europa estudiada por NIRSpec, que no certifica rotundamente que no hubo un penacho, pero no apareció en los datos de ser así .“Observaciones anteriores desde el Telescopio Espacial Hubble muestran evidencia de sal derivada del oceano en Tara Regio», dijo Trumbo. «Ahora estamos viendo que El dióxido de carbono también está muy concentrado allí. Creemos que esto implica que el carbono probablemente tenga su origen último en el océano interno. ”Más información sobre Europa está en el horizonte. El Explorador de lunas JUpiter ICy de la ESA, o JUICE,

lanzado desde la Guiana Francesa en abril

, con una llegada prevista al sistema de Júpiter en 2031. JUICE obviamente estudiará Europa, pero también las lunas Ganímedes y Calisto, que tienen sus propios océanos. Para no quedarse atrás, la NASA

Misión Europa Clipper está programado para lanzarse en octubre de 2024 y llegar a Europa específicamente en 2030, y se acercará más a la superficie de la luna que cualquier otra nave espacial antes de ella.“Comprender la química del océano de Europa nos ayudará a determinar si es hostil a la vida tal como la conocemos o si podría serlo. un buen lugar para la vida”, dijo Gerónimo Villanueva, científico planetario del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y autor principal del otro artículo, en el mismo comunicado.

Estudiar los planetas y las lunas de nuestro sistema solar es sólo uno de los muchísimos trabajos realizados por el Telescopio Espacial Webb desde que comenzó el observatorio observaciones científicas en julio de 2022. Seguirán muchas más conclusiones, pero para la vista más cercana y personal de las lunas de Júpiter tendremos esperar hasta el final de la década.Más: Estas próximas misiones al espacio profundo nos animan sobre el futuro

