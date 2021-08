Siempre podemos descubrir infinidad de cosas sorprendentes fijándonos en lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero hay veces que con nuestros simples ojos no es suficiente. ¿Y cómo poder encontrar esos pequeños detalles ocultos a simple vista? Obvio: con un microscopio. Ya se lo que me vais a decir, que la gran mayoría no tiene un dichoso microscopio en casa. Pero... ¿y si fuese tan sencillo como sacar tu teléfono móvil? Esto es justo lo que ha planteado Oppo.



Hace unos meses, la marca china nos sorprendió a todos cuando dio a conocer la cámara microscopio que traería su último teléfono estrella, el Find X3 Pro. Esta cámara, que resultaría inimaginable hace unos años en un teléfono móvil, es capaz de rescatar todo tipo de detalles diminutos gracias a su microlente de 60 aumentos. Así que hemos decidido sacarla a pasear y descubrir algunas de las curiosidades microscópicas que nos rodean.

La diferencia entre una pantalla OLED y una LCD

Imagen : Julio Cerezo

Seguro que has oído más de una vez todas las bondades que tienen las pantallas OLED frente a los paneles LCD/LED convencionales. Ya sabes, lo del “negro realmente negro” y todo eso. Pero una imagen vale más que mil palabras, así que aprovecharemos la cámara microscópica del Find X3 para mostrarlo.

Lo que ves a la izquierda es una pantalla OLED y lo que ves a la derecha es un pantalla LED. Ahí va una explicación a grandes rasgos: los paneles OLED cuentan con un diodo emisor de luz por cada píxel, por lo que podemos iluminar de forma independiente los píxeles que nos interesen y mostrar un negro “realmente negro”.

Las pantallas LED y LCD (las LED son un tipo de pantalla LCD), en cambio, funcionan con un sistema de retroiluminación que proyecta una luz por detrás de los píxeles, pero no que no permite iluminarlos de forma individual, como sí ocurre con la tecnología OLED. Esa luz pasa por una matriz que se encarga de convertirlo en los píxeles rojos y azules y verdes que ves en la foto de más arriba.

Si quieres saber otras ventajas de los paneles OLED y entender mejor cómo funciona esta tecnología puedes pasarte por algunos de nuestros artículos al respecto.

Cómo funciona un vinilo

Imagen : Julio Cerezo

Con el renacer de la música analógica y el resurgimiento de su formato cool por antonomasia, los vinilos, nunca está de más explicar cómo funciona esta tecnología que va camino de cumplir los 140 años de edad. ¿Quieres saber cómo ese enorme círculo negro se convierte en música para tus orejas? Pues míralo más de cerca.

Como puedes observar, todos esos surcos que puedes intuir a simple vista sobre el vinilo, no son simétricos. Esas diminutas variaciones e irregularidades en los surcos es lo que capta la aguja del tocadiscos. Cuando el disco comienza a girar, la aguja transmite las vibraciones que provocan esas irregularidades a un aparato que las traduce en una corriente eléctrica. Esas ondas eléctricas pasan por un amplificador y, posteriormente, son vomitadas por un altavoz. Y voilá, así puedes escuchar tu vinilo favorito de Camela a todo trapo.

El proceso de reproducción de un vinilo es realmente un mecanismo perfecto para ilustrar cómo un movimiento mecánico se puede convertir en una señal eléctrica. Si quieres ver este espectacular proceso en toda su plenitud te recomiendo que lo veas a través de los ojos de un microscopio electrónico. Sencillamente alucinante.

Cuántos ojos tiene una mosca

Imagen : Julio Cerezo

Quizás te parezca que las moscas son unos animales tan mundanos como aburridos, pero tienen elementos que pueden resultar tremendamente fascinantes. Fíjate en sus ojos. Puede parecer que tan solo tienen dos, pero si los ves al microscopio verás que están compuesto por miles de diminutos “ojos” llamados omatidios.

Cada omatidio es un receptor en si mismo, pero todos trabajan a una para componer la visión de la mosca, como si se tratase de las teselas de un mosaico. Los ojos de las moscas tienen menos definición que los de los vertebrados, y además carecen de pupilas con las que controlar el paso de la luz, por lo que su visión tiene ciertas limitaciones. Eso sí, son excelentes para captar el movimiento y abarcan un ángulo casi de 360 grados.

Por qué encoje la ropa

Imagen : Julio Cerezo

Seguro que muchas veces te has preguntado por qué no te entra ese jersey que antes te valía. Lo más probable es que lo hayas lavado con agua demasiado caliente o que te hayas pasado con la temperatura en la secadora. ¿Pero qué es lo que ocurre a nivel microscópico?

Las fibras de la ropa que llevas (y que puedes ver ahí arriba) están hechas de polímeros. Estos polímeros tienen que ser tensados y estirados para poder fabricar esas fibras. Pero claro, el estado natural de las fibras es mucho más reducido. El calor hace que disminuya el estiramiento de los polímeros y provoca que las fibras se encojan.

Además, ciertos tejidos como la lana, tienden a compactarse y a enroscarse sobre sí mismos. Todo eso unido al calor y a los movimientos bruscos de la lavadora, hace que se vayan produciendo cada vez más uniones y nudos, y la prenda, por tanto, encoge.

Cuál es la diferencia entre la sal Maldon y la sal comúnImage: Julio Cerezo

Quizás no conozcas su nombre, pero seguro que has comido la sal maldon en algún plato. Este tipo de sal y su particular disposición en forma de escamas llama la atención a simple vista, pero sus diferencias con la sal común se ven incluso mejor al microscopio.

La principal diferencia entre una y otra es que la sal maldon pasa por un proceso de secado natural en vez de ser refinada. Saltarse el proceso de refinado hace que pueda mantener la mayoría de sus minerales —justo lo que hace que se potencie su sabor salado— y además es lo que le acaba otorgando esa forma tan característica.

La cámara del Find X3 Pro tiene sus limitaciones y aun está lejos de rendir al mismo nivel que un microscopio de verdad. Pero poder ver las cosas que te rodean desde una perspectiva tan diferente es realmente fascinante.