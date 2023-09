Estos 9 estadios ya utilizan reconocimiento facial en los Juegos

Cuando el equipo de béisbol de los Phillies de Filadelfia presentó su nuevo “Entrada previa”La semana pasada, el método de autenticación por reconocimiento facial tenía la intención de disminuir tiempos de espera y aumentar la eficiencia. En realidad, según a Axios, hizo justo lo contrario. Fallos en el sistema accidentalmente recogieron las caras de otras personas que esperaban en las filas, lo que obligó a la seguridad a cree una “zona de amortiguación” improvisada para las cámaras. Con fallos o no, los Filis no están solos. estadios deportivos en EE.UU. Ya hemos implementado o estamos probando alguna forma de autenticación por reconocimiento facial.

La propuesta, que hasta ahora no se ha realizado en Filadelfia, es un intercambio sencillo de privacidad por comodidad. En el Citizens Bank Park de Filadelfia , los fans interesados en usar la entrada Go-Ahead deben descargar la última versión del MLB Ballpark y enviar una selfie de su cara. Una vez que hayan optado por participar, los fanáticos pueden entrar al estadio donde las cámaras intentar reconocer sus caras . Dado que esa cara está vinculada a su entrada, pueden entrar al estadio sin sacar un teléfono ni buscar en bolsillos para boletos.

La creciente popularidad del reconocimiento facial en los estadios y lugares de música como Madison Square Garden ha generado críticas de defensores de la privacidad que dicen que la tecnología no funciona tan bien para mujeres o no gente blanca. A coalición de más de 100 artistas, incluida la banda de rock Rage Against the Machine, recientemente firmó un compromiso a principios de este año para boicotear las presentaciones en estadios que utilizan esta tecnología. Los artistas lograron previniendo El reconocimiento facial se implementa en algunos de los festivales de música más importantes del mundo, pero impedir la expansión de la tecnología en los deportes está demostrando ser una tarea más difícil. Los jugadores no están montando la misma ofensiva que los artistas; no hay juegos de exhibición destinado a resaltar posibles incursiones en la privacidad.

Continúe leyendo para ver algunos de los principales estadios deportivos que ya utilizan el reconocimiento facial.