Actualiza Windows 10 ahora mismo para corregir dos vulnerabilidades graves

Descargar una actualización de Windows a veces puede ser un problema, pero el nuevo parche llamado “Actualización del martes” de Windows 10, que llegó esta misma semana, parece mucho más importante que la mayoría. La actualización incluye muchas correcciones de seguridad importantes, incluyendo parches para dos vulnerabilidades graves que están explotadas en Windows Adobe Type Manager, las cuales afectan a todos los usuarios de Windows 10.

Las dos vulnerabilidades en cuestión, conocidas como CVE-2020-1020 y CVE-2020-0938, podrían permitir a hackers ejecutar de forma remota código malicioso e incluso instalar programas de malware incrustados en un documento o en los archivos de fuente de una página web. Un usuario ni siquiera tiene que abrir un documento infectado para exponerse al ataque, con simplemente acceder a la vista previa del archivo en el Explorador de Windows es suficiente para ejecutar cualquier código malicioso que se encuentre en su interior. La amenaza es lo suficientemente grave como para que incluso el gobierno de Estados Unidos le esté diciendo a la gente que actualice cuanto antes.

CVE-2020-1020 y CVE-2020-0938 han sido explotados por hackers desde al menos el pasado mes de marzo, pero Microsoft no ha podido solucionar el problema hasta el parche de esta semana. El parche también corrige otros 133 problemas de seguridad, 15 de los cuales Microsoft identificó como posibles amenazas. Puede leer las notas completas del parche aquí para obtener detalles completos sobre todas las correcciones.

Cómo instalar la actualización de seguridad de Windows de abril de 2020

La actualización debería estar disponible para todos los usuarios, y algunos probablemente ya la tengan instalada, siempre y cuando tengan habilitadas las actualizaciones automáticas. Pero si no has actualizado, o no estás seguro de cómo hacerlo, sigue estos pasos:

Abre el menú de Inicio de Windows. Haz clic en el ícono de configuración con forma de engranaje. Accede al apartado de Actualización y seguridad y después haz clic en “Actualización de Windows” para verificar el parche. (Verás un “!” de color amarillo como notificación en el menú de configuración si tienes una actualización pendiente). Haz clic en “Descargar” para instalar el parche. Espera a que se complete, luego reinicia tu PC cuando lo solicite.

A pesar del historial de actualizaciones de Windows incompletas o rotas de Microsoft, estas vulnerabilidades son lo suficientemente graves como para que debas actualizar de inmediato. Al momento de escribir este artículo todavía no han aparecido errores o problemas de compatibilidad imprevistos, y con suerte seguirá siendo así a medida que más personas instalen el parche. Dicho esto, nunca está de más hacer una copia de seguridad de tu sistema (o tus archivos importantes) antes de instalar cualquier actualización de Windows de tamaño considerable. Y en caso de que algo salga mal, asegúrate de tener a mano esta guía para desinstalar actualizaciones recientes de Windows.