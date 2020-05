La funda Copertina de Pad & Quill. Una funda para la funda del iPad Pro. Foto : Pad & Quill

Es inevitable no acordar se de aquel meme. ¿Te gustan las fundas? Pues ahora le hemos añadido una funda a la funda. En este caso es literal. Un fabricante llamado Pad & Quill ha lanzado una funda llamada Copertina que está diseñada para proteger el teclado Magic Keyboard del iPad Pro, que es... ¿otra funda?



Quizá soy yo el loco, pero ¿no estamos hablando de una funda para proteger una funda? A ver, veamos. Esto es el Magic Keyboard visto desde atrás:

El iPad Pro de 11 pulgadas con su funda Ma gic Keyboard. Foto : Apple

¿Eso que tiene ahí no es una funda? De acuerdo, sí, tiene un teclado y además un soporte, pero también c ubre el iPad Pro, así que quiero suponer que ofrece algún tipo de protección. Contra todo pronóstico, en Pad & Quill han decidido que 339 euros o 229 dólares (que es lo que cuesta el Magic Keyboard en su versión para el iPad Pro de 11 pulgadas) bien merece invertir otros 100 dólares para mantener el teclado mágico a salvo de abrasiones o manchas. El resultado es esto:

La funda Co pertina para el Magic Keyboard. Foto : Pad & Quill

La funda Copertina de Pad & Quill, vista de perfil. Foto : Pad & Quill

La página de Pad & Quill no menciona el tamaño del producto con todo instalado, pero por la imagen me atrevería a decir que solo el grosor es cuatro veces el del iPad Pro de 11 (59mm), o sea 2,36 cm. Recapitulando, que por alrededor de 1.318 euros (879 del iPad Pro básico + 339 del Magic Keyboard + 100 de la Copertina) puedes tener un iPad Pro de 2,36 cm de grosor.

Voy a intentar pasar por alto el hecho de que por menos de ese dinero puede s tener un Asus ROG Zephyrus de 20 mm de grosor (por poner solo un ejemplo en laptops de gaming ultradelgados ). Es que sin siquiera s alir de Apple por ese dinero puedes comprar un MacBook air y te sobran 118 euros para comprarle una funda con la que el conjunto medirá 1,37 cm de grosor.

No me salen las cuentas, pero lo importante es que la funda de Pad & Quill ha hecho que ahora viva con el miedo de ver fundas de ganchillo para el soporte de monitor Apple Pro Stand y ruedas para proteger las ruedas del Mac Pro. Si esto se sale de madre puede que acabemos poniendo parachoques al parachoques del parachoques del Tesla y no se si habrá tanta carretera para eso. [Pad & Quill vía The Verge]