Ahora puedes hacerte una foto con los personajes de Evangelion, Gundam o Hello Kitty en la realidad aumentada de Google

Gif : Google

Apasionados de Japón, regocijaos. Google ha añadido un puñado de modelos nuevos a sus resultados de búsqueda en realidad aumentada, y todos tienen que ver de alguna forma con el país del sol naciente.

Hay personajes de videojuegos (Pac-Man y Taiko No Tatsujin), marcas comerciales (Hello Kitty, Pompompurin, Little Twin Stars) y un montón de personajes de anime (Ultraman, Ultraman Zero, Ultraman Belial, Gomora, Odusseus Gundam, Kusui Gundam, Penelope y Evangelion Unit 1 ) que emergieron entre los 50 y los 90, convirtiéndose en fenómenos globales .

Según Google, el personaje más buscado de todo el pack es Pac-Man. No en vano , la compañía ha creado junto al modelo 3D del juego una animación c on la música original y sus míticos efectos de sonido . Curiosamente, el país donde más se busca Pac-Man es Perú. Le sigue en volumen de búsquedas , pero de lejos, Hello-Kitty, que se busca principalmente en Filipinas. El modelo 3D de Hello Kitty viene también con un par de animaciones y su propia voz.

Imagen : GizmodoES

Los resultados en realidad aumentada de Google son modelos 3D que puedes colocar en tu entorno y ver a escala real. Incluso puedes hacerte fotos con ellos. Hay desde animales hasta naves espaciales.

Para hacerte un selfie con un Gundam, Ultraman o Evangelion , necesitas un teléfono con Android 7 o iOS 11 en adelante. Instala la aplicación de Google desde Google Play o la App Store, busca el nombre del personaje que te interesa y pulsa “Ver en 3D”. Luego pulsa “Ver en tu espacio” para jugar con el modelo en realidad aumentada. Si quieres ver el modelo a escala real , pulsa “Ver en tamaño real”. Pero te lo advierto, no hay suficiente espacio en tu casa para un Evangelion a escala real .