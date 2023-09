En realidad, esa canción de AI Drake y The Weeknd no es elegible para un Grammy

La saga de la canción generada por IA que suena a The Weeknd y Drake continúa. Después de que el jefe detrás de los Grammy indicara que “Heart on My Sleeve” sería elegible al premio,parece que la pista está muerta en el agua.

El director ejecutivo de Recording Academy, Harvey Mason Jr., recurrió a Instagram para aclarar cualquier confusión sobre la elegibilidad de “Heart on My Sleeve”. Mason Jr. dijo que la canción era “absolutamente elegible porque fue escrita por un humano” en un entrevista con The New York Times. Mason Jr. reveló en su video de Instagram, que fue publicado el viernes , que la canción en realidad no es elegible para ser considerada en el próximo ciclo de votación de los Grammy. A pesar de que la canción fue escrita por un ser humano , una persona misteriosa que se hace llamar Ghostwriter977, Mason Jr. dice que las imágenes de Drake y las voces de The Weeknd no fueron obtenidas legalmente o autorizado por los respectivos artistas. Eso descalifica la canción de la “ Canción del año” y “ Mejor Canción de Rap” categorías a las que fue enviado.

A principios de este verano, Mason Jr. presentó el nuevas reglas sobre cómo la Academia de Grabación manejaría las presentaciones de IA.Mason Jr. dijo que se puede enviar música asistida por IA, pero sólo los humanos, que deben haber “contribuido mucho”, ser premiado. Por ejemplo, en una categoría de composición como Canción del año, la mayoría de canción nominada tendría ser escrito por un creador humano, no una IA generativa basada en texto como ChatGPT o una de las muchas aplicaciones generadoras de música que han comenzado a proliferar . Dado que Ghostwriter977 es un humano, teóricamente ganaría el premio, no una IA, The Weeknd o Drake, aunque no está claro cómo responderían los votantes de los Grammy a uno de sus propio ser falsificado por una computadora. Pero en En el caso específico de Ghostwriter977, esta vez no ganarán nada.

Drake y The Weeknd no son los únicos artistas que se hacen pasar por un programa de computadora. Ghostwriter977 reveló recientemente en Twitter que habían creado un canción con las voces de 21 Savage y Travis Scott (y suena aterradoramente preciso). Al mismo tiempo Se vendieron pistas falsas de Frank Ocean por miles de dólares en línea—Esas pistas fueron promocionadas como filtraciones inéditas, pero fueron creadas con IA. Universal Music Group también rogó a los servicios de streaming que impidan que la IA acceda a datos musicales En un intento por detener la proliferación de entrenamiento de IA para sonar como músicos populares. Más recientemente, Spotify ha eliminado miles de canciones generadas por IA desde la plataforma.