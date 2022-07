By

El nuevo MacBook Air es un equipo excelente, pero una carencia considerable podría disuadir a los usuarios más avanzados de comprar el portátil menos costoso de Apple. Si has estado siguiendo las novedades del último modelo, entonces conocerás la limitación a la que me refiero: la gestión del calor. Bajo una gran carga de trabajo, el MacBook Air sin ventilador con chip M2 se calienta y, para protegerse, reduce el rendimiento.



¿Por qué sucede esto exactamente? Sabemos que el MacBook Air carece de ventilador gracias a la eficiencia de su procesador M2. De lo que no nos dimos cuenta es que ni siquiera usa un disipador de calor. Esta revelación proviene de la buena gente de iFixit que desmontó un MacBook Air y descubrió que no tenía piezas de refrigeración. Claro que hay un montón de pasta térmica y cinta de grafito, pero Apple no reservó espacio para disipadores de calor.

Tengo dudas sobre esta decisión desconcertante. Por un lado, esto demuestra la increíble eficiencia del procesador M2, que proporciona una potencia excepcional al MacBook Air sin necesidad de refrigeración activa ni elementos de distribución de calor. La mala noticia es que, como han señalado varias reviews, el Air se calienta con el tiempo cuando se ejecutan cargas de trabajo pesadas. Incluso el MacBook Pro, con sus ventiladores de refrigeración, parece tener serios problemas de gestión del calor y alcanzó temperaturas de hasta 108 grados Celsius en una prueba de esfuerzo realizada por Max Tech.

El mismo youtuber desmontó el MacBook Pro y descubrió que el modelo de 256 GB tiene un solo chip de almacenamiento NAND en lugar de dos chips NAND de 128 GB, lo que resulta en velocidades significativamente más lentas que las otras versiones e incluso el MacBook Pro con M1.

Volviendo a los problemas de calor del MacBook Air: algunas personas ya han encontrado una solución, y es bastante simple: gastar 15 dólares en almohadillas térmicas y colocarlas dentro del chasis. No recomendaríamos hacer esto, pero al menos está demostrado que aumentan significativamente el rendimiento al tiempo que reducen las temperaturas. Te hace preguntarte si Apple podría haber hecho más para reducir las temperaturas internas del MacBook Air.