Un tipo recibe una misteriosa carta de su novia y va a su castillo a visitarla solo para descubrir que no está y que el castillo está repleto de monstruos escalofriantes. Es el argumento original de Super Mario 64, sí, pero tambié n parece el argumento de un juego de terror, y eso le ha dado una idea a este fan.

El creador de Another Princess is in Our Castle lo define como “Una experiencia de terror basada en Super Mario 64". El jugador decide volver al castillo Peach, pero la princesa ha muerto y algo va terriblemente mal.

Aunque parezca un mod, en realidad es un proyecto completamente independiente diseñado desde cero con perspectiva en primera persona. Ahora mismo solo es una pequeña demo jugable, pero su creador, Claudio Mondin, espera poder convertirlo en algo más. Este es su trá iler.

Another Princess is in our Castle - Super Mario 64 Horror Game Trailer

En este otro vídeo de gameplay se puede apreciar mejor el objetivo del juego, que es ir recogiendo objetos del castillo mientras tratamos de evitar a una princesa no muerta que nos persigue infatigable.

Another Princess Is In Our Castle - A Mario 64 Horror Game Where Peach REALLY Hates Visitors!

Ahora mismo no hay mucho más, pero su creador ha prometido más historis misteriosa detrás. Puedes descargar la demo aquí. Esperemos que Nintendo no le de por tirar este proyecto alegando infracciones de copyright porque es realmente interesante. [vía Nintendo Life]